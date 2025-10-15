سرپرست معاونت مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا گفت: در نتیجه اقدامات انجام شده ۱۵۸ سارق مغازه و ۲۱ مالخر شناسایی و دستگیر و ۲۳۰ فقره پرونده سرقت کشف و مورد رسیدگی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه محمدرضا افراز اظهار کرد: مرحله اول طرح سراسری مبارزه با سارقین مغازه از اواسط مهرماه سال جاری به مدت سه روز با محوریت پلیس آگاهی و پشتیبانی پلیسهای تخصصی به مرحله اجرا درآمد.
وی با بیان اینکه در نتیجه اقدامات انجام شده ۱۵۸ سارق مغازه و ۲۱ مالخر شناسایی و دستگیر و ۲۳۰ فقره پرونده سرقت کشف و مورد رسیدگی قرار گرفت، افزود: ارتقای امنیت اصناف، پیشگیری از سرقت مغازهها و برخورد قاطع با سارقان حرفهای و مالخران از جمله اهداف این طرح بود.
سرپرست معاونت مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا گفت: پلیس آگاهی با رصد هوشمندانه و اشراف اطلاعاتی به طور مستمر فعالیت سارقان و باندهای سرقت از واحدهای صنفی را تحت نظر دارد.
وی با اشاره به اهمیت همکاری بازاریان و صاحبان صنوف با پلیس گفت: از اصناف و بازاریان انتظار میرود نسبت به نصب دوربینهای مداربسته، تجهیزات حفاظتی توصیههای پلیس را جدی بگیرند و در صورت مشاهده افراد و موارد مشکوک با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ جهت بررسی تماس حاصل کنند.
کارآگاه افراز به شهروندان توصیه کرد: خرید و فروش اموال مسروقه نه تنها موجب سودآوری نمیشود بلکه جرم محسوب شده و پلیس با مالخران و واسطه گران اموال سرقتی بدون هیچگونه اغماضی برخورد قانونی خواهد کرد.
وی تاکید کرد: پلیس در مسیر صیانت از اموال و امنیت اصناف و شهروندان با تمام توان تلاش کرده و اجرای این طرحها همچنان ادامه خواهد داشت.
منبع: پلیس