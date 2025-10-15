فرمانده انتظامی شیراز از درگیری در یکی از خیابان‌های شیراز و قتل جوان ۲۷ ساله خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: بامداد ۲۲ مهر ماه امسال، در پی گزارش پلیس ۱۱۰ مبنی بر درگیری ۲ نفر منجر به جرح در یکی از خیابان‌های شهر شیراز، بلافاصله تیمی از ماموران انتظامی در محل حاضر شدند.

او ادامه داد: در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد جوان ۲۴ ساله‌ای با دوست ۲۷ ساله خود درگیر شده و او را با سلاح سرد مجروح کرده و از صحنه متواری شده است.

سرهنگ زراعتیان با بیان اینکه فرد مجروح بر اثر جراحات وارده جان خود را از دست داد، گفت: اقدامات لازم جهت شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، فرد قاتل بلافاصله پس از وقوع قتل توسط مأموران کلانتری ۱۲ فخرآباد شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ زراعتیان با بیان اینکه فرد قاتل در تحقیقات انگیزه خود از ایجاد درگیری را اختلافات شخصی با مقتول عنوان کرد، گفت: عاقبت اندیشی در امور، بالا بردن آستانه تحمل، داشتن مهارت حل مسئله و احترام به قانون می‌تواند از وقوع جرائم این چنینی جلوگیری کند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس

