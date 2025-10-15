باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار عبدالرضا عابد در آئین امضای توافق‌نامه احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی مهرآران - فسا - شیراز با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله) مبنی بر مشکل اصلی کشور در پیگیری امور گفت: به دلیل پیگیری‌های مستمر، پروژه‌های این قرارگاه زودتر از موعد مقرر در حال اجراست.

او به عملکرد قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در استان فارس اشاره کرد و ادامه داد: این قرارگاه بیش از ۴۳۰ پروژه در دست اجرا دارد. در استان فارس ۵۴ پروژه در ابتدای کار تحویل گرفته شد و با همکاری و تعامل صورت‌گرفته، تعداد پروژه‌های در حال اجرا افزایش یافته است.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) با تاکید بر اینکه پروژه‌ها باید سریع‌تر از زمان‌بندی ابلاغی به اتمام برسد، تصریح کرد: ما مدیون خون شهدا و مردم هستیم و باید تلاش کنیم تا از فرصت‌های موجود به بهترین نحو برای خدمت‌رسانی به مردم استفاده شود.

حجت الاسلام موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به کاهش بارش‌ها، محدودیت نیروگاه‌های برق‌آبی، ضرورت استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی به شدت احساس می‌شود و رویکرد ما نیز به همین سمت است.

او گفت: نیروگاه‌های برق‌آبی به علت کمبود بارش‌ها با مشکلاتی مواجه شده‌اند، نیروگاه‌های اتمی نیز پاسخگوی نیاز نیستند و نیروگاه‌های حرارتی هم با توجه به فصل سرما و مصرف بالای گاز، مشکلاتی را ایجاد می‌کنند.

احمدی ادامه داد: بر همین اساس، رویکرد ما حرکت به سمت استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی است و در برنامه هفتم توسعه نیز مشخص کرده‌ایم که چه میزان از برق کشور باید از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین شود که البته این هم شامل نیروگاه‌های خورشیدی و هم نیروگاه‌های بادی می‌شود.

رئیس کمسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: افرادی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند، در صورتی که خودشان مصرف‌کننده باشند، اولویت مصرف با خودشان خواهد بود و مازاد برق تولیدی نیز از طریق بورس از آنها خریداری خواهد شد.

حجت الاسلام احمدی تصریح کرد: علاوه بر این، امکانات و تسهیلاتی نیز در اختیار این سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت. احمدی افزود: هم اینک رویکرد این است که سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها برای تامین انرژی مورد نیازشان به سمت استفاده از پنل‌های خورشیدی حرکت کنند و ما نیز از این اقدامات حمایت خواهیم کرد.