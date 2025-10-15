فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) با بیان اینکه ما مدیون خون شهدا و مردم هستیم، گفت: این قرارگاه بیش از ۴۳۰ پروژه در دست اجرا دارد و تلاش داریم زودتر این پروژ‌ها به اتمام برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار عبدالرضا عابد در آئین امضای توافق‌نامه احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی مهرآران - فسا - شیراز با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله) مبنی بر مشکل اصلی کشور در پیگیری امور گفت: به دلیل پیگیری‌های مستمر، پروژه‌های این قرارگاه زودتر از موعد مقرر در حال اجراست.

او به عملکرد قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در استان فارس اشاره کرد و ادامه داد: این قرارگاه بیش از ۴۳۰ پروژه در دست اجرا دارد. در استان فارس ۵۴ پروژه در ابتدای کار تحویل گرفته شد و با همکاری و تعامل صورت‌گرفته، تعداد پروژه‌های در حال اجرا افزایش یافته است.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) با تاکید بر اینکه پروژه‌ها باید سریع‌تر از زمان‌بندی ابلاغی به اتمام برسد، تصریح کرد: ما مدیون خون شهدا و مردم هستیم و باید تلاش کنیم تا از فرصت‌های موجود به بهترین نحو برای خدمت‌رسانی به مردم استفاده شود.

 حجت الاسلام موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به کاهش بارش‌ها، محدودیت نیروگاه‌های برق‌آبی، ضرورت استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی به شدت احساس می‌شود و رویکرد ما نیز به همین سمت است.

او گفت: نیروگاه‌های برق‌آبی به علت کمبود بارش‌ها با مشکلاتی مواجه شده‌اند، نیروگاه‌های اتمی نیز پاسخگوی نیاز نیستند و نیروگاه‌های حرارتی هم با توجه به فصل سرما و مصرف بالای گاز، مشکلاتی را ایجاد می‌کنند.

احمدی ادامه داد: بر همین اساس، رویکرد ما حرکت به سمت استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی است و در برنامه هفتم توسعه نیز مشخص کرده‌ایم که چه میزان از برق کشور باید از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین شود که البته این هم شامل نیروگاه‌های خورشیدی و هم نیروگاه‌های بادی می‌شود.

رئیس کمسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: افرادی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند، در صورتی که خودشان مصرف‌کننده باشند، اولویت مصرف با خودشان خواهد بود و مازاد برق تولیدی نیز از طریق بورس از آنها خریداری خواهد شد.

حجت الاسلام احمدی تصریح کرد: علاوه بر این، امکانات و تسهیلاتی نیز در اختیار این سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت. احمدی افزود: هم اینک رویکرد این است که سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها برای تامین انرژی مورد نیازشان به سمت استفاده از پنل‌های خورشیدی حرکت کنند و ما نیز از این اقدامات حمایت خواهیم کرد.

برچسب ها: قرارگاه خاتم الانبیاء ، خط لوله نفت
خبرهای مرتبط
رونمایی از ٢٠ مجوز بدون‌نام برای تسهیل سرمایه‌گذاری در نمایشگاه شیراز
خودکفایی بنزین فارس با صادرات ۲۵۰ میلیون دلاری پالایشگاه پتروپیمان
قرارداد خط لوله پارس امضا شد/گام بلند فارس به سوی توسعه ایمن و پایدار انرژی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فارس؛ مقصدی برای تجربه زندگی روستایی در اقامتگاه‌های بوم‌گردی
شیراز قلب تپنده پزشکی ایران در مسیر جهانی شدن با شهر سلامت
شاهچراغ نگین درخشان شیراز در آسمان ایمان و هنر
کشف جسد نوجوان ۱۶ ساله از چاهی در کازرون
افزایش حضور هیئت‌های خارجی در اکسپو شیراز
رونمایی از ٢٠ مجوز بدون‌نام برای تسهیل سرمایه‌گذاری در نمایشگاه شیراز
قرارداد خط لوله پارس امضا شد/گام بلند فارس به سوی توسعه ایمن و پایدار انرژی
درگیری در یکی از خیابان‌های شیراز و قتل جوان ۲۷ ساله؛ قاتل دستگیر شد
۱۴ هزار کیلومتر خطوط لوله فعال، ستون فقرات انتقال انرژی کشور
قرارگاه خاتم‌الانبیاء بیش از ۴۳۰ پروژه در دست اجرا دارد
آخرین اخبار
قرارگاه خاتم‌الانبیاء بیش از ۴۳۰ پروژه در دست اجرا دارد
۱۴ هزار کیلومتر خطوط لوله فعال، ستون فقرات انتقال انرژی کشور
درگیری در یکی از خیابان‌های شیراز و قتل جوان ۲۷ ساله؛ قاتل دستگیر شد
قرارداد خط لوله پارس امضا شد/گام بلند فارس به سوی توسعه ایمن و پایدار انرژی
کشف جسد نوجوان ۱۶ ساله از چاهی در کازرون
افزایش حضور هیئت‌های خارجی در اکسپو شیراز
رونمایی از ٢٠ مجوز بدون‌نام برای تسهیل سرمایه‌گذاری در نمایشگاه شیراز
شیراز قلب تپنده پزشکی ایران در مسیر جهانی شدن با شهر سلامت
فارس؛ مقصدی برای تجربه زندگی روستایی در اقامتگاه‌های بوم‌گردی
شاهچراغ نگین درخشان شیراز در آسمان ایمان و هنر
بازار وکیل؛ جایی که رنگ، بو و تاریخ در هم می آمیزند + تصاویر
نمایش ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی شهرستان‌های فارس در اکسپو شیراز؛ از رندبافی کازرون تا منبت آباده
خودکفایی بنزین فارس با صادرات ۲۵۰ میلیون دلاری پالایشگاه پتروپیمان
کنگره ملی مدیریت نگهداری و تعمیرات تأسیسات شهری در شیراز
توسعه لجستیک و استانداردسازی برای جهش صادرات ایران به بازارهای اوراسیا
شیراز اکسپو ۲۰۲۵ پنجره‌ای به سوی توسعه اقتصادی و دیپلماسی منطقه‌ای فارس
اجلاسیه شهیدان راه قدس در شیراز برگزار می‌شود / تجلیل از نقش محوری زنان در مسیر مقاومت
شیراز گنجینه ۶۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری پایدار
پایان هزینه‌های هنگفت انتقال سوخت/ توافق‌نامه احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی مهرآران-فارس
هر سرمایه‌گذاری در فارس، حمایت قضایی کامل دارد/اعلام توافق‌های اولیه با کشورهای حوزه خلیج فارس
خیرین سلامت فارس ۶۸۰ میلیارد تومان کمک کردند
راه حل مجلس حرکت به سمت انرژی خورشیدی است
ثروت سبز کازرون؛ از برداشت مکانیزه تا تامین سفره دامداری ها + فیلم و تصاویر
دست‌های پنهان در کارگاهی آلوده؛ کشف بیش از ۶ تن اسنک و پُفک در شیراز
قتل در پی صدای بلند ضبط خودرو
پایان زندگی خرس قهوه‌ای زخمی در سرچهان
حافظیه میزبان گردشگران با چهره ای نو؛ مرمت آرامگاه با اعتبار ۲۳ میلیارد ریال