باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رسول بهرامی گفت: پس از وقوع چندین فقره سرقت محتویات داخل خودرو در روزهای اخیر، مأموران کلانتری افسریه با بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته، چهره سارقان را شناسایی و محل اختفای آنان را پیدا کردند.
وی افزود: سرکرده این باند زن جوانی است که به تنهایی سوژههای سرقت را پیدا میکرده و به سارقانی که با او کار میکنند معرفی میکرده است. او ادعا دارد اموال سرقتی را خود به مالخر میداده و پول را بین همدستانش تقسیم میکرده است.
سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: مأموران شب گذشته هنگام اجرای عملیات، یکی از سارقان را حین سرقت مشاهده کردند، اما وی با بیتوجهی به فرمان ایست پلیس اقدام به فرار کرد که با رعایت قانون بهکارگیری سلاح از ناحیه پا مجروح و دستگیر شد.
بهرامی گفت: متهم به چندین فقره سرقت اعتراف و دو همدست خود را که خریدار اموال سرقتی بودند معرفی کرد که در ادامه عملیات، هر دو نفر نیز دستگیر شدند.
وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، بیش از ۵۸ قلم اموال مسروقه از جمله ضبط، باند، باتری و لاستیک خودرو کشف شد.