باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران، گفت: ریاست کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با معاون اول و دبیری آن با استانداری آذربایجان غربی است و سازمان محیط زیست یکی از اعضاست.

وی ادامه داد: وضعیت فعلی دریاچه ارومیه با اولویت در دستور کار کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه است. سازمان برنامه و بودجه در بودجه سال آینده باید پاسخ دهد که برای سال آینده بودجه‌ای به احیای این دریاچه در نظر دارد یا خیر.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به برنامه‌های سازمان تحت مدیریتش گفت: مصرف بهینه منابع آبی را در دستورکار داریم. تخصیص آب بر عهده وزارت نیرو و تامین حقابه‌ها بر عهده ماست. مسائل مربوط به حاشیه تالاب‌ها از جمله تغییر الگوی کشت، مشارکت جوامع محلی با تمرکز بر بومی‌ها را دنبال می‌کنیم تا کاهش منابع آب‌های زیرزمینی رقم بخورد.