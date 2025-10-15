رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: سازمان برنامه و بودجه باید پاسخ دهد که برای سال آینده بودجه‌ای برای احیای این دریاچه در نظر دارد یا خیر.

باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران، گفت: ریاست کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با معاون اول و دبیری آن با استانداری آذربایجان غربی است و سازمان محیط زیست یکی از اعضاست.

وی ادامه داد: وضعیت فعلی دریاچه ارومیه با اولویت در دستور کار کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه است. سازمان برنامه و بودجه در بودجه سال آینده باید پاسخ دهد که برای سال آینده بودجه‌ای به احیای این دریاچه در نظر دارد یا خیر.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به برنامه‌های سازمان تحت مدیریتش گفت: مصرف بهینه منابع آبی را در دستورکار داریم. تخصیص آب بر عهده وزارت نیرو و تامین حقابه‌ها بر عهده ماست. مسائل مربوط به حاشیه تالاب‌ها از جمله تغییر الگوی کشت، مشارکت جوامع محلی با تمرکز بر بومی‌ها را دنبال می‌کنیم تا کاهش منابع آب‌های زیرزمینی رقم بخورد.

برچسب ها: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان برنامه و بودجه ، دریاچه ارومیه
خبرهای مرتبط
ایران آماده برگزاری اجلاس کنوانسیون تهران است
آیین‌نامه‌های محیط زیستی برنامه هفتم نهایی شده است
زنان روستایی نخستین حلقه آموزش محیط زیست هستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اکران تصویر زنده‌یاد محمد کاسبی با عنوان «خوش‌غیرت» در پایتخت
اجرای حکم قاتل دانشجوی دانشگاه تهران به تعویق افتاد/ اولیای دم دو ماه مهلت دادند
۳ سارق مسلح سریالی تهران معروف به «باند وحشت» اعدام شدند
پول بگیر‌های ضد انقلاب این‌بار برای کلاشینکف به دست‌ها رپرتاژ خبری رفتند
بررسی ترافیک صبحگاهی تهران/ ۲ بزرگراه همت و سلیمانی ترافیک سنگین است
توضیح میدری درباره ثابت ماندن قیمت کالا‌های اساسی و توزیع کالابرگ الکترونیکی
تغییر الگوی مصرف موادمخدر از مواد پرخطر به کم‌خطر در طرح «مدیریت مصرف»
شناسایی ۸۷۰ خودرو رها شده در تهران/ ۱۱۷ خودرو راهی پارکینگ شدند
کارگاه تولید محصولات غیربهداشتی تقلبی در تهران کشف شد
تغییر محل ستاد ترخیص خودرو پلیس راهور پایتخت
آخرین اخبار
حریم تهران باید در حد پایتخت و پاسخگوی نیاز‌های مردم این کلان‌شهر باشد
دستگیری ۱۵۸ سارق و ۲۱ مالخر در طرح مقابله با سرقت مغازه
افزایش اعتبار بهسازی مدارس تهران به ۲۰۰ میلیارد تومان
رشد ۸۰ درصدی صدور پروانه‌ها در بافت فرسوده
بهسازی قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س)
توضیح میدری درباره ثابت ماندن قیمت کالا‌های اساسی و توزیع کالابرگ الکترونیکی
آغاز طرح شناسایی و به‌کارگیری بازرسان مردمی تعزیرات حکومتی
تغییر الگوی مصرف موادمخدر از مواد پرخطر به کم‌خطر در طرح «مدیریت مصرف»
پنج هزار دستگاه سمند سورن به ناوگان تاکسیرانی پایتخت اضافه می‌شود
زنان روستایی نخستین حلقه آموزش محیط زیست هستند
جزئیات خرید‌های شهرداری تهران از بورس برای نخستین بار اعلام شد
کارگاه تولید محصولات غیربهداشتی تقلبی در تهران کشف شد
تملک باغات جدید در پایتخت برای ساخت بوستان
باید از فرصت استثنایی همبستگی سه قوه برای حل مشکلات اجتماعی استفاده کرد
شناسایی ۸۷۰ خودرو رها شده در تهران/ ۱۱۷ خودرو راهی پارکینگ شدند
اکران تصویر زنده‌یاد محمد کاسبی با عنوان «خوش‌غیرت» در پایتخت
تغییر محل ستاد ترخیص خودرو پلیس راهور پایتخت
صالحی: برخورد قوه‌قضائیه با سارقان مسلح و خشن، قاطعانه است
تاکید بر توانمندسازی خانواده‌های جانبازان
اجرای حکم قاتل دانشجوی دانشگاه تهران به تعویق افتاد/ اولیای دم دو ماه مهلت دادند
بررسی ترافیک صبحگاهی تهران/ ۲ بزرگراه همت و سلیمانی ترافیک سنگین است
هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد
پول بگیر‌های ضد انقلاب این‌بار برای کلاشینکف به دست‌ها رپرتاژ خبری رفتند
۳ سارق مسلح سریالی تهران معروف به «باند وحشت» اعدام شدند
پیشگیری از وقوع جرائم شکار و صید اولویت محیط‌بانان است/ تشکیل بیش از هزار پرونده
اقرار به بی‌عدالتی در دستگاه‌ها زمینه تحول و ارتقای عدالت را فراهم می‌کند
نقص فنی سبب بروز اختلال در خط ۴ مترو تهران شد
بررسی جنبه‌های محیط زیستی مدیریت پسماند در شرایط اضطراری
امضای تفاهم‌نامه واگذاری هزار دستگاه وانت سایپا۱۵۱ به مددجویان کمیته امداد
باند شمالی تونل رسالت و باند جنوبی تونل شهدای غزه امشب مسدود است