باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: انتخابات تعیین نمایندگان سازمانهای مردمنهاد (سمنها) در شورای توسعه و حمایت با هدف تقویت نقشآفرینی سمنها در تصمیمسازیهای کلان اجتماعی، توسعه مشارکت مدنی و ارتقای جایگاه نهادهای مردمی برگزار میشود.
بطحایی گفت: سازمانهای مردمنهاد میتوانند با حضور در این انتخابات، نمایندههای جامعه مدنی را برای ایفای نقش در شوراهای توسعه و حمایت کشور انتخاب کنند.
معاون وزیر کشور از همه سمنهای واجد شرایط دعوت کرد با مشارکت گسترده در این انتخابات، به تقویت همافزایی و همکاریهای میانبخشی در مسیر توسعه اجتماعی کشور کمک کنند.
ثبتنام از نامزدهای نمایندگی این انتخابات از ۲۶ مهر آغاز میشود و به مدت ۵ روز اداری تا ۳۰ مهر ادامه خواهد داشت.
داوطلبان برای کسب اطلاعات تکمیلی میتوانند به پرتال وزارت کشور به نشانی moi.ir/x ۴ pdG مراجعه کنند.
منبع: وزارت کشور