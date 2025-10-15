رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از ثبت‌نام انتخابات نمایندگان سمن‌ها در شورا‌های توسعه و حمایت، از ۲۶ مهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: انتخابات تعیین نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در شورای توسعه و حمایت با هدف تقویت نقش‌آفرینی سمن‌ها در تصمیم‌سازی‌های کلان اجتماعی، توسعه مشارکت مدنی و ارتقای جایگاه نهاد‌های مردمی برگزار می‌شود.

بطحایی گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند با حضور در این انتخابات، نماینده‌های جامعه مدنی را برای ایفای نقش در شورا‌های توسعه و حمایت کشور انتخاب کنند.

معاون وزیر کشور از همه سمن‌های واجد شرایط دعوت کرد با مشارکت گسترده در این انتخابات، به تقویت هم‌افزایی و همکاری‌های میان‌بخشی در مسیر توسعه اجتماعی کشور کمک کنند.

ثبت‌نام از نامزد‌های نمایندگی این انتخابات از ۲۶ مهر آغاز می‌شود و به مدت ۵ روز اداری تا ۳۰ مهر ادامه خواهد داشت.

داوطلبان برای کسب اطلاعات تکمیلی می‌توانند به پرتال وزارت کشور به نشانی moi.ir/x ۴ pdG مراجعه کنند.

منبع: وزارت کشور

