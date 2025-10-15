باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد مریدی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس، در آیین رونمایی از تابلوی کاشی هفترنگ مکتب شیراز، با اشاره به اهمیت معرفی هنرهای اصیل ایرانی و ظرفیتهای فرهنگی این استان، اظهار کرد: معرفی و پاسداشت هنر مکتب شیراز، بخشی از رسالت فرهنگی ما در تبیین هویت ایرانی - اسلامی و انتقال مفاهیم تمدنی ایران به جهان است.
او اضافه کرد: امروز اکسپو فرصتی کمنظیر برای نمایش توانمندیهای استان فارس در حوزههای فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری فراهم آورده است.
مریدی، با اشاره به جایگاه جهانی مجموعه تاریخی تختجمشید، تصریح کرد: حریم تختجمشید در امنترین وضعیت خود قرار دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس، ادامه داد: اقدامات حفاظتی، نظارتی و فنی با حساسیت و دقت در حال اجراست و ادعاهای مطرحشده در فضای مجازی صحت ندارد.
او با تاکید بر نقش مؤثر سازمانهای مردمنهاد، تشکلهای تخصصی و رسانهها در پاسداری از میراثفرهنگی کشور، تصریح کرد: افزایش حساسیت اجتماعی نسبت به میراثفرهنگی، نه تهدید، بلکه فرصتی ارزشمند برای تقویت نظام حفاظتی و ارتقای آگاهی عمومی است.
مریدی بیان کرد: همراهی مردم و نهادهای مدنی، پشتوانهای محکم برای صیانت از آثار تاریخی و جهانی ما به شمار میرود.
مدیرکل میراثفرهنگی فارس همچنین به سازوکارهای یونسکو در خصوص ثبت یا خروج آثار از فهرست جهانی اشاره کرد و گفت: ورود یا خروج هر اثر به فهرست جهانی یونسکو فرآیندی دقیق، تخصصی و پیچیده است و رعایت معیارهای آن از اصلیترین دغدغههای مجموعه میراثفرهنگی محسوب میشود. در این زمینه، هیچگونه نگرانی درباره تختجمشید یا دیگر آثار ثبت جهانی استان فارس وجود ندارد.
مریدی با اشاره به فرصتهای اقتصادی و فرهنگی پیشرو در جریان نمایشگاه اکسپو، افزود: اکسپو بستری راهبردی برای معرفی توانمندیهای صادراتی استان فارس، از جمله صنایعدستی و گردشگری فرهنگی است.
او اضافه کرد: این رویداد میتواند زمینهساز گسترش تعاملات اقتصادی، فرهنگی و هنری در سطح ملی و بینالمللی باشد و چهره تمدنی فارس را در عرصه جهانی بیش از پیش برجسته کند.
اخیرا موضوعاتی درباره الحاق بخشی از حریم مجموعه جهانی تخت جمشید به محدوده شهری مرودشت در فضای رسانهای و مجازی فارس منتشر شده بود.
منبع: روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس