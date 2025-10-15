رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تسهیل و رفع موانع کسب و کار تأکید کرد که این کمیسیون به صورت جدی پیگیر رفع موانع و تسهیل مسیر توسعه صنعت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام موسی احمدی در حاشیه بازدید از نمایشگاه نفت و گاز و شیراز اکسپو ۲۰۲۵ در شیراز تأکید کرد که نگاه کلی کمیسیون انرژی مجلس بر همکاری دولت، مجلس و بخش خصوصی متمرکز است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه به ظرفیت‌های استان اشاره کرد و افزود: استان فارس استانی صنعتی است و در حوزه نفت و پالایش از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و یکی از قدیمی‌ترین پالایشگاه‌های کشور را در خود جای داده است؛ این استان از ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی در حوزه انرژی بهره‌مند است.

او با اشاره به حضور اعضای کمیسیون انرژی مجلس برای بازدید از این نمایشگاه‌ها بیان کرد: برای نخستین بار است که در حاشیه برگزاری چنین نمایشگاهی، اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از واحد‌های صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان سراسر کشور گرد هم آمده‌اند.

احمدی با اشاره به اهداف حضور در این نمایشگاه تصریح کرد: حضور در چنین رویداد‌هایی فرصتی برای آشنایی با ظرفیت‌های جدید صنعت، برگزاری نشست با مدیران صنعتی و شناسایی و رفع مشکلات موجود است.

سید اسماعیل حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز در حاشیه این بازدید گفت: در بازدیدهایی که در گذشته از مراکز حوزه انرژی استان، از جمله نیروگاه‌های برق و پالایشگاه‌های پتروشیمی و نفت انجام شد، تلاش شد با حضور اعضای کمیسیون انرژی مجلس و سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران حوزه انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو، مسائل، مطالبات و مشکلات فعالان این بخش به‌ صورت حضوری مطرح شود تا برای رفع آن‌ها اقدامات مؤثری صورت گیرد.