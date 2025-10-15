دبیر شورای زکات از رشد ۱۰۹ درصدی جمع آوری زکات و مبلغ بیش از ۳۳۶ میلیارد تومان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه شورای زکات استان تهران صبح امروز، چهارشنبه بیستوسوم مهرماه، با حضور اعضای این شورا در استانداری تهران برگزار شد.
در آغاز این نشست، سیدابوالفضل پرپنچی، مدیرکل کمیته امداد و دبیر شورای زکات استان تهران، با تقدیر از تمامی دستاندرکاران و نهادهای فعال در حوزه زکات، بر پیگیری مستمر برای تشکیل این جلسه تأکید کرد.
وی با اشاره به آخرین جلسه برگزارشده این شورا در سال ۱۴۰۲، خواستار برگزاری منظم و فصلی جلسات مطابق دستورالعمل اجرایی شد و افزود: اگرچه جلسات در سطح شهرستانها و ادارات تداوم داشته، اما برگزاری جلسه اصلی در سطح استانداری از اهمیت ویژهای برخوردار است.
پرپنچی در ادامه با ارائه گزارش عملکرد ششماهه نخست سال جاری در حوزه زکات، اظهار کرد: در این مدت، بیش از ۳۳۶ میلیارد تومان زکات جمعآوری شده است. بر اساس این گزارش، سهم زکات نقدی یک میلیارد و ۸۶۵ میلیون تومان، فطریه و کفاره ۳۲ میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان و زکات مستحب نیز بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۰۹ درصدی را نشان میدهد.
دبیر شورای زکات استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم فرهنگسازی گسترده در زمینه پرداخت زکات با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، مذهبی و اجرایی، از جمله علما، فرمانداران، دهیاران و بخشداران تأکید کرد و خواستار مشارکت جدیتر اعضای شورای زکات در جذب منابع و تکمیل بانک اطلاعاتی دبیرخانههای شهرستانی شد.
از دیگر نکات مطرحشده در این نشست، لزوم اجرایی کردن مصوبات جلسات پیشین و تضمین اجرای آنها بود. همچنین بر ضرورت مقابله با فعالیتهای غیرمجاز برخی مؤسسات تأکید و تصمیمگیری در این خصوص به دبیرخانه شورا محول شد.
همچنین با توجه به در پیش بودن ماه مبارک رمضان، پیشنهاد تشکیل کمیتهای ویژه برای برنامهریزی و اجرای اقدامات لازم در این ایام مطرح و مورد توافق اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.
