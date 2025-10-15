دبیر شورای زکات از رشد ۱۰۹ درصدی جمع آوری زکات و مبلغ بیش از ۳۳۶ میلیارد تومان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه شورای زکات استان تهران صبح امروز، چهارشنبه بیست‌وسوم مهرماه، با حضور اعضای این شورا در استانداری تهران برگزار شد.

در آغاز این نشست، سیدابوالفضل پرپنچی، مدیرکل کمیته امداد و دبیر شورای زکات استان تهران، با تقدیر از تمامی دست‌اندرکاران و نهاد‌های فعال در حوزه زکات، بر پیگیری مستمر برای تشکیل این جلسه تأکید کرد.

وی با اشاره به آخرین جلسه برگزارشده این شورا در سال ۱۴۰۲، خواستار برگزاری منظم و فصلی جلسات مطابق دستورالعمل اجرایی شد و افزود: اگرچه جلسات در سطح شهرستان‌ها و ادارات تداوم داشته، اما برگزاری جلسه اصلی در سطح استانداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

پرپنچی در ادامه با ارائه گزارش عملکرد شش‌ماهه نخست سال جاری در حوزه زکات، اظهار کرد: در این مدت، بیش از ۳۳۶ میلیارد تومان زکات جمع‌آوری شده است. بر اساس این گزارش، سهم زکات نقدی یک میلیارد و ۸۶۵ میلیون تومان، فطریه و کفاره ۳۲ میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان و زکات مستحب نیز بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۰۹ درصدی را نشان می‌دهد.

دبیر شورای زکات استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم فرهنگ‌سازی گسترده در زمینه پرداخت زکات با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، مذهبی و اجرایی، از جمله علما، فرمانداران، دهیاران و بخشداران تأکید کرد و خواستار مشارکت جدی‌تر اعضای شورای زکات در جذب منابع و تکمیل بانک اطلاعاتی دبیرخانه‌های شهرستانی شد.

از دیگر نکات مطرح‌شده در این نشست، لزوم اجرایی کردن مصوبات جلسات پیشین و تضمین اجرای آنها بود. همچنین بر ضرورت مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز برخی مؤسسات تأکید و تصمیم‌گیری در این خصوص به دبیرخانه شورا محول شد.

همچنین با توجه به در پیش بودن ماه مبارک رمضان، پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای ویژه برای برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات لازم در این ایام مطرح و مورد توافق اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.

منبع: کمیته امداد امام خمینی (ره)

برچسب ها: جمع آوری زکات ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، شورای زکات
خبرهای مرتبط
خدمات مسکن کمیته امداد استان تهران به ۲۴۳ خانوار تحت حمایت در شش ماه
رشد ۲۷ درصدی کمک‌های مردمی به کمیته امداد در سال جاری
معاون کمیته امداد:
۹۱ درصد زکات در حوزه محرومان و معیشت آنان مصرف می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اکران تصویر زنده‌یاد محمد کاسبی با عنوان «خوش‌غیرت» در پایتخت
اجرای حکم قاتل دانشجوی دانشگاه تهران به تعویق افتاد/ اولیای دم دو ماه مهلت دادند
۳ سارق مسلح سریالی تهران معروف به «باند وحشت» اعدام شدند
پول بگیر‌های ضد انقلاب این‌بار برای کلاشینکف به دست‌ها رپرتاژ خبری رفتند
بهسازی قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س)
توضیح میدری درباره ثابت ماندن قیمت کالا‌های اساسی و توزیع کالابرگ الکترونیکی
تغییر الگوی مصرف موادمخدر از مواد پرخطر به کم‌خطر در طرح «مدیریت مصرف»
بررسی ترافیک صبحگاهی تهران/ ۲ بزرگراه همت و سلیمانی ترافیک سنگین است
کارگاه تولید محصولات غیربهداشتی تقلبی در تهران کشف شد
شناسایی ۸۷۰ خودرو رها شده در تهران/ ۱۱۷ خودرو راهی پارکینگ شدند
آخرین اخبار
زمان شناسایی و توقیف اموال به ۴ دقیقه کاهش یافته است
تغذیه حیوانات شهری خیانت به حیات وحش است
نام‌گذاری ایستگاه متروی مریم مقدس(س) نماد احترام ایرانیان به ادیان الهی است
رشد ۱۰۹ درصدی جمع آوری زکات در شش ماه نخست امسال
تهران در مسیر ارتقای ایمنی فضا‌های زیرسطحی/ تدوین دستورالعمل افزایش ایمنی مترو در برابر مخاطرات گوناگون
ثبت‌نام انتخابات نمایندگان سمن‌ها در شورا‌های توسعه و حمایت، از ۲۶ مهر
انصاری: سازمان برنامه باید توضیح دهد که بودجه‌ای برای احیای دریاچه ارومیه تخصیص می‌دهد؟
ضرورت ایجاد زیرساخت‌های دادگاه صلح و شورای حل اختلاف
سرقت لوازم خودرو با سرکردگی یک زن
حریم تهران باید در حد پایتخت و پاسخگوی نیاز‌های مردم این کلان‌شهر باشد
دستگیری ۱۵۸ سارق و ۲۱ مالخر در طرح مقابله با سرقت مغازه
افزایش اعتبار بهسازی مدارس تهران به ۲۰۰ میلیارد تومان
رشد ۸۰ درصدی صدور پروانه‌ها در بافت فرسوده
بهسازی قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س)
توضیح میدری درباره ثابت ماندن قیمت کالا‌های اساسی و توزیع کالابرگ الکترونیکی
آغاز طرح شناسایی و به‌کارگیری بازرسان مردمی تعزیرات حکومتی
تغییر الگوی مصرف موادمخدر از مواد پرخطر به کم‌خطر در طرح «مدیریت مصرف»
پنج هزار دستگاه سمند سورن به ناوگان تاکسیرانی پایتخت اضافه می‌شود
زنان روستایی نخستین حلقه آموزش محیط زیست هستند
جزئیات خرید‌های شهرداری تهران از بورس برای نخستین بار اعلام شد
کارگاه تولید محصولات غیربهداشتی تقلبی در تهران کشف شد
تملک باغات جدید در پایتخت برای ساخت بوستان
باید از فرصت استثنایی همبستگی سه قوه برای حل مشکلات اجتماعی استفاده کرد
شناسایی ۸۷۰ خودرو رها شده در تهران/ ۱۱۷ خودرو راهی پارکینگ شدند
اکران تصویر زنده‌یاد محمد کاسبی با عنوان «خوش‌غیرت» در پایتخت
تغییر محل ستاد ترخیص خودرو پلیس راهور پایتخت
صالحی: برخورد قوه‌قضائیه با سارقان مسلح و خشن، قاطعانه است
تاکید بر توانمندسازی خانواده‌های جانبازان
اجرای حکم قاتل دانشجوی دانشگاه تهران به تعویق افتاد/ اولیای دم دو ماه مهلت دادند
بررسی ترافیک صبحگاهی تهران/ ۲ بزرگراه همت و سلیمانی ترافیک سنگین است