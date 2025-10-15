۲ باب مغازه که در کازرون اقدام به خرده فروشی مواد مخدر کرده بودند، پلمب و با سوداگران مرگ در زرین دشت برخورد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حمیدرضا مصطفایی فرمانده انتظامی شهرستان کازرون اظهار کرد: در جهت اجرای طرح امنیت محله محور با محوریت برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و با توجه به گزارشات و اخبار دریافتی از مردم و نارضایتی عمومی در مورد خرده فروشی موادمخدر در یکی از محله‌های این شهرستان، مراتب در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

او بیان کرد: مأموران با رصد اطلاعاتی و انجام تحقیقات پلیسی، ۲ باب مغازه که اقدام به خرده فروشی مواد مخدر کرده و سبب نارضایتی اهالی آن محله را فراهم آورده بودند، شناسایی و پلمب کردند.

سرهنگ مصطفایی گفت: در این خصوص ۲ خرده فروش مواد مخدر دستگیر و مقادیری انواع مواد مخدر نیز کشف شد.

او افزود: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه فعالیت افراد در زمینه توزیع مواد مخدر، مراتب را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

برخورد پلیس زرین دشت با سوداگران مرگ 

فرمانده انتظامی شهرستان زرین دشت از برخورد قاطعانه پلیس با سوداگران مرگ و کشف ۳ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک خبر داد.

سرهنگ رحمت اله ارجمندی فرمانده انتظامی شهرستان زرین دشت اظهار کرد: طرح برخورد با فروشندگان مواد مخدر در سطح شهرستان اجرا شد که در نتیجه آن ۳ کیلو و ۷۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

تریاک

او ادامه داد: در این رابطه ۲ خرده فروش مواد مخدر نیز دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ ارجمندی تأکید کرد: اجرای طرح برخورد با سوداگران مرگ به صورت ویژه در دستور کار پلیس زرین دشت خواهد بود و برخورد سخت و شدید در انتظار آنان خواهد بود.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس

برچسب ها: مواد مخدر ، تریاک ، پلمب مغازه
