رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: فارس و شیراز در اقتصاد دانش بنیان و پیوند با کشور‌های همسایه جایگاه کم نظیری دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عصر امروز در آیین اختتامیه نمایشگاه اکسپو شیراز ۲۰۲۵ گفت: در شرایط ویژه‌ای به سر می‌بریم و با وقایعی در سال جاری از جمله جنگ ۱۲ روزه و اسنپ بک مواجه شدیم.

او، ارزیابی برنامه هفتم پیشرفت را از اقداماتی عنوان کرد که اکنون در مجلس در دست بررسی قرار دارد و افزود: این برنامه، کتاب قانون و از جنس برنامه‌های جامع است؛ هنر ما در اداره کشور بیرون آوردن بسته‌ها و نسخه‌های اجرایی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصریح بر این نکته که نگاه ما در این برنامه معطوف به رشد اقتصادی و رشد صادرات غیرنفتی است، تاکید کرد: اگر این دو تحقق پیدا نکند ما در باب رفاه اقتصادی دچار افت خواهیم شد؛ در یک سال و نیم گذشته نه تنها به سمت رشد اقتصادی و شتاب آن حرکت نکرده‌ایم که افت هم پیدا کرده است.

حسینی با تاکید بر اینکه در راستای صادرات غیرنفتی باید برنامه داشته باشیم، گفت: برای خروج از نه جنگ نه صلح نیز باید برنامه داشته باشیم.

او در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه برگزاری اکسپو به واقع اقدام مناسبی است و بنده از دست اندرکاران این رویداد تقدیر می‌کنم، عنوان کرد؛ در برنامه هفتم پیشرفت دو ماده قانونی را به سیاست و خارجی اختصاصی داده‌ایم؛ ماده ۱۰۰ و ۱۰۱.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بدون شک فارس و شیراز در اقتصاد دانش بنیان و پیوند با کشور‌های همسایه جایگاه کم نظیری دارد.

حسینی با بیان این نکته که صنایع الکترونیک به عنوان صنایع دانش بنیان کماکان در فارس ادامه دارد، افزود: تلاش می‌کنیم که برای تداوم و تقویت اینگونه رویداد‌ها هم پشتوانه قانونی و هم اجرایی بیشتر را فراهم کنیم. 

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم تصریح کرد: حضور در استان فارس فرصتی مغتنمی است تا با نگاهی علمی و دقیق، وضعیت تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی منطقه را بررسی کنیم.

احمدی ادامه داد: جایگاه استان فارس در کشور جایگاهی استراتژیک است و معتقدیم فارس می‌تواند محور توسعه زنجیره ارزش باشد.

او همچنین با اشاره به این موضوع که در ارزیابی‌های میدانی سه مسئله کلیدی مشاهده شد که شامل چالش در تامین پایدار خوراک و نیاز به توسعه خطوط انتقال و قرارداد‌های بلند مدت تامین، ضرورت نوسازی تجهیزات و ارتقای فناوری در پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی و ضعف هماهنگی میان صنایع پایین دستی و بالادستی است. 

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در قالب قرارداد‌های مطمئن و شفاف و حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه انرژی را راه‌حل این سه چالش عنوان کرد. 

احمدی با تاکید بر اینکه اکسپو در شیراز ظرفیت‌هایی را ارائه داد که ما را بسیار امیدوار کرد، گفت: پیوند بین دولت، مجلس و بخش خصوصی در این نمایشگاه محسوس بود. همچنین شیراز اکسپو، دستاورد‌های خوبی در بعد فناوری ارائه داد.

او در خاتمه سخنانش گفت: کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح قوانین محدود کننده است.

رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این مراسم بیان کرد؛ قطعا انجام هر کاری برای نخستین بار بدون نقص نخواهد بود.

فراهانی پیشنهاد داد که این نمایشگاه به صورت منطقه‌ای در کشور برگزار شود.

او با بیان این نکته که برگزاری نمایشگاه اکسپو در استان فارس برای نخستین بار، اثرگذار و مفید بود، تصریح کرد: برگزاری این نمایشگاه‌ها دستاورد‌هایی در باب گردشگری و دعوت از توریست‌ها برای حضور در کشور و توسعه تولید و صادرات خواهد داشت.

رئیس اتاق اصناف ایران اضافه کرد: درآمد گردشگری کمتر از نفت نیست که ما خود را درگیر آن کرده‌ایم.

به گفته فراهانی، در حوزه اصناف حدود ۶۰۰ هزا واحد تولیدی داریم که ۶۰ درصد آن‌ها تکمیل شده و در صورت فعال شدن مابقی واحدها، هیچ بیکاری در کشور نخواهیم داشت و تنها باید بروکراسی اداری از سر راه آن‌ها برداشته شود.

مسعود گودرزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس نیز در این مراسم اظهارداشت: اگر جان برکفان ایرانی در دوره‌ای از زمان برای صیانت از مرز‌های کشور افتخار آفریدند، امروز فعالان اقتصادی همان نقش را با حضور در میدان باز می‌کنند و نقشه‌های دشمنان را خنثی کردند.

برچسب ها: اقتصاد دانش بنیان ، کشورهای همسایه
خبرهای مرتبط
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد:
تکالیف نهاد‌ها در به‌‏روزرسانی سامانه اطلاعات شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری
افشین تاکید کرد؛
حمایت بنیاد ملی علم از پژوهش‌های پیشرو و مأموریت‌گرا
استاندار:
۱۷۴ شرکت دانش بنیان در قزوین فعالیت دارند
عارف: فناوری‌های نوین، مصرف انرژی را کاهش می‌دهند
ارائه تسهیلات ۸ میلیارد تومانی به شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه ایران‌ساخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فارس؛ مقصدی برای تجربه زندگی روستایی در اقامتگاه‌های بوم‌گردی
شاهچراغ نگین درخشان شیراز در آسمان ایمان و هنر
شیراز قلب تپنده پزشکی ایران در مسیر جهانی شدن با شهر سلامت
کشف جسد نوجوان ۱۶ ساله از چاهی در کازرون
حریم تخت جمشید در امن‌ترین وضعیت قرار دارد/ هیچ‌گونه نگرانی درباره ثبت این مجموعه جهانی وجود ندارد
قرارداد خط لوله پارس امضا شد/گام بلند فارس به سوی توسعه ایمن و پایدار انرژی
افزایش حضور هیئت‌های خارجی در اکسپو شیراز
رونمایی از ٢٠ مجوز بدون‌نام برای تسهیل سرمایه‌گذاری در نمایشگاه شیراز
درگیری در یکی از خیابان‌های شیراز و قتل جوان ۲۷ ساله؛ قاتل دستگیر شد
۱۴ هزار کیلومتر خطوط لوله فعال، ستون فقرات انتقال انرژی کشور
آخرین اخبار
جایگاه کم‌نظیر فارس و شیراز در اقتصاد دانش بنیان و پیوند با کشور‌های همسایه
انعقاد ۶۰ قرارداد با ارزش ریالی ۳ میلیارد دلار در نمایشگاه اکسپو شیراز ۲۰۲۵
ضربه قاطع پلیس به سوداگران مرگ؛ از پلمب مغازه های مواد فروش در کازرون تا کشف تریاک در زرین دشت
نمایش اقتدار بخش خصوصی در توسعه مناطق ویژه اقتصادی
حریم تخت جمشید در امن‌ترین وضعیت قرار دارد/ هیچ‌گونه نگرانی درباره ثبت این مجموعه جهانی وجود ندارد
کمیسیون انرژی مجلس به جد پیگیر رفع موانع و تسهیل مسیر توسعه صنعت است
قرارگاه خاتم‌الانبیاء بیش از ۴۳۰ پروژه در دست اجرا دارد
۱۴ هزار کیلومتر خطوط لوله فعال، ستون فقرات انتقال انرژی کشور
درگیری در یکی از خیابان‌های شیراز و قتل جوان ۲۷ ساله؛ قاتل دستگیر شد
قرارداد خط لوله پارس امضا شد/گام بلند فارس به سوی توسعه ایمن و پایدار انرژی
کشف جسد نوجوان ۱۶ ساله از چاهی در کازرون
افزایش حضور هیئت‌های خارجی در اکسپو شیراز
رونمایی از ٢٠ مجوز بدون‌نام برای تسهیل سرمایه‌گذاری در نمایشگاه شیراز
شیراز قلب تپنده پزشکی ایران در مسیر جهانی شدن با شهر سلامت
فارس؛ مقصدی برای تجربه زندگی روستایی در اقامتگاه‌های بوم‌گردی
شاهچراغ نگین درخشان شیراز در آسمان ایمان و هنر
بازار وکیل؛ جایی که رنگ، بو و تاریخ در هم می آمیزند + تصاویر
نمایش ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی شهرستان‌های فارس در اکسپو شیراز؛ از رندبافی کازرون تا منبت آباده
خودکفایی بنزین فارس با صادرات ۲۵۰ میلیون دلاری پالایشگاه پتروپیمان
کنگره ملی مدیریت نگهداری و تعمیرات تأسیسات شهری در شیراز
توسعه لجستیک و استانداردسازی برای جهش صادرات ایران به بازارهای اوراسیا
شیراز اکسپو ۲۰۲۵ پنجره‌ای به سوی توسعه اقتصادی و دیپلماسی منطقه‌ای فارس
اجلاسیه شهیدان راه قدس در شیراز برگزار می‌شود / تجلیل از نقش محوری زنان در مسیر مقاومت
شیراز گنجینه ۶۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری پایدار
پایان هزینه‌های هنگفت انتقال سوخت/ توافق‌نامه احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی مهرآران-فارس
هر سرمایه‌گذاری در فارس، حمایت قضایی کامل دارد/اعلام توافق‌های اولیه با کشورهای حوزه خلیج فارس
خیرین سلامت فارس ۶۸۰ میلیارد تومان کمک کردند
راه حل مجلس حرکت به سمت انرژی خورشیدی است
ثروت سبز کازرون؛ از برداشت مکانیزه تا تامین سفره دامداری ها + فیلم و تصاویر