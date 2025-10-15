باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عصر امروز در آیین اختتامیه نمایشگاه اکسپو شیراز ۲۰۲۵ گفت: در شرایط ویژه‌ای به سر می‌بریم و با وقایعی در سال جاری از جمله جنگ ۱۲ روزه و اسنپ بک مواجه شدیم.

او، ارزیابی برنامه هفتم پیشرفت را از اقداماتی عنوان کرد که اکنون در مجلس در دست بررسی قرار دارد و افزود: این برنامه، کتاب قانون و از جنس برنامه‌های جامع است؛ هنر ما در اداره کشور بیرون آوردن بسته‌ها و نسخه‌های اجرایی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصریح بر این نکته که نگاه ما در این برنامه معطوف به رشد اقتصادی و رشد صادرات غیرنفتی است، تاکید کرد: اگر این دو تحقق پیدا نکند ما در باب رفاه اقتصادی دچار افت خواهیم شد؛ در یک سال و نیم گذشته نه تنها به سمت رشد اقتصادی و شتاب آن حرکت نکرده‌ایم که افت هم پیدا کرده است.

حسینی با تاکید بر اینکه در راستای صادرات غیرنفتی باید برنامه داشته باشیم، گفت: برای خروج از نه جنگ نه صلح نیز باید برنامه داشته باشیم.

او در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه برگزاری اکسپو به واقع اقدام مناسبی است و بنده از دست اندرکاران این رویداد تقدیر می‌کنم، عنوان کرد؛ در برنامه هفتم پیشرفت دو ماده قانونی را به سیاست و خارجی اختصاصی داده‌ایم؛ ماده ۱۰۰ و ۱۰۱.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بدون شک فارس و شیراز در اقتصاد دانش بنیان و پیوند با کشور‌های همسایه جایگاه کم نظیری دارد.

حسینی با بیان این نکته که صنایع الکترونیک به عنوان صنایع دانش بنیان کماکان در فارس ادامه دارد، افزود: تلاش می‌کنیم که برای تداوم و تقویت اینگونه رویداد‌ها هم پشتوانه قانونی و هم اجرایی بیشتر را فراهم کنیم.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم تصریح کرد: حضور در استان فارس فرصتی مغتنمی است تا با نگاهی علمی و دقیق، وضعیت تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی منطقه را بررسی کنیم.

احمدی ادامه داد: جایگاه استان فارس در کشور جایگاهی استراتژیک است و معتقدیم فارس می‌تواند محور توسعه زنجیره ارزش باشد.

او همچنین با اشاره به این موضوع که در ارزیابی‌های میدانی سه مسئله کلیدی مشاهده شد که شامل چالش در تامین پایدار خوراک و نیاز به توسعه خطوط انتقال و قرارداد‌های بلند مدت تامین، ضرورت نوسازی تجهیزات و ارتقای فناوری در پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی و ضعف هماهنگی میان صنایع پایین دستی و بالادستی است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در قالب قرارداد‌های مطمئن و شفاف و حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه انرژی را راه‌حل این سه چالش عنوان کرد.

احمدی با تاکید بر اینکه اکسپو در شیراز ظرفیت‌هایی را ارائه داد که ما را بسیار امیدوار کرد، گفت: پیوند بین دولت، مجلس و بخش خصوصی در این نمایشگاه محسوس بود. همچنین شیراز اکسپو، دستاورد‌های خوبی در بعد فناوری ارائه داد.

او در خاتمه سخنانش گفت: کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح قوانین محدود کننده است.

رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این مراسم بیان کرد؛ قطعا انجام هر کاری برای نخستین بار بدون نقص نخواهد بود.

فراهانی پیشنهاد داد که این نمایشگاه به صورت منطقه‌ای در کشور برگزار شود.

او با بیان این نکته که برگزاری نمایشگاه اکسپو در استان فارس برای نخستین بار، اثرگذار و مفید بود، تصریح کرد: برگزاری این نمایشگاه‌ها دستاورد‌هایی در باب گردشگری و دعوت از توریست‌ها برای حضور در کشور و توسعه تولید و صادرات خواهد داشت.

رئیس اتاق اصناف ایران اضافه کرد: درآمد گردشگری کمتر از نفت نیست که ما خود را درگیر آن کرده‌ایم.

به گفته فراهانی، در حوزه اصناف حدود ۶۰۰ هزا واحد تولیدی داریم که ۶۰ درصد آن‌ها تکمیل شده و در صورت فعال شدن مابقی واحدها، هیچ بیکاری در کشور نخواهیم داشت و تنها باید بروکراسی اداری از سر راه آن‌ها برداشته شود.

مسعود گودرزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس نیز در این مراسم اظهارداشت: اگر جان برکفان ایرانی در دوره‌ای از زمان برای صیانت از مرز‌های کشور افتخار آفریدند، امروز فعالان اقتصادی همان نقش را با حضور در میدان باز می‌کنند و نقشه‌های دشمنان را خنثی کردند.