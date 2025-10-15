سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از انجام پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها در فصل سرما خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سیداسماعیلی در جلسه اعضای کمیسیون انرژی با مدیران نیروگاه‌های فارس و بوشهر در شیراز گفت: مسائل و مشکلاتی که توسط مدیران نیروگاه‌ها و مسئولان اجرایی بخش انرژی مطرح می‌شود، در جلسات تخصصی کمیسیون در تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در حد توان جهت مرتفع کردن مشکلات تلاش خواهد شد.

او با بیان اینکه دغدغه ما در حوزه انرژی به صورت عام و در حوزه برق به صورت خاص است، افزود: در ماه‌های گذشته جلسات متعددی در موضوع ذخیره‌سازی سوخت برای فصل سرما انجام شده است و با تدابیری که با هماهنگی وزرای نفت و نیرو حاصل شده ذخایر سوخت مطلوب ارزیابی می‌شود.

حسینی یادآور شد: طی مصوبات میزان گاز و نفت گاز و کوره مورد نیاز پیش‌بینی و مقرر شده است با تزریق گاز برای ماه‌هایی که از سال مانده تخصیص مناسب صورت گیرد تا نیروگاه‌ها بدون دغدغه فعالیت کنند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: حضور اعضای کمیسیون بر اساس درخواست‌هایی بوده است که مدیران نیروگاه‌ها در بازدید‌های میدانی در حوزه انتخابیه مطرح کرده‌اند و انتظار می‌رود از این فرصت حداکثر استفاده برای حل چالش‌های پیش رو به عمل آید.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس شواهدی که مشاهده می‌کنیم مدیران وزرای نفت و نیرو بدون وقفه در حال تلاش هستند، اما این نکته را هم از نظر دور نمی‌توان داشت حوزه انرژی که می‌توانست از نقاط قوت و مولفه‌های قدرت ما باشد به دلیل ترک فعل‌ها، سوءمدیریت‌ها و سوءنظارت‌ها در چند دهه گذشته تبدیل به ناترازی شده است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز در این نشست گفت: با توجه به کاهش بارش‌ها، محدودیت ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی، ناکافی بودن ظرفیت نیروگاه‌های اتمی و همچنین مشکلات نیروگاه‌های حرارتی در فصل سرما، ضرورت توسعه و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی بیش از گذشته احساس می‌شود.

حجت‌الاسلام موسی احمدی بیان کرد: نگاه کلی ما بر تقویت همکاری‌های سه‌جانبه بین دولت، مجلس و بخش خصوصی متمرکز است و کمیسیون انرژی مصمم است به صورت جدی در جهت رفع موانع و تسهیل مسیر توسعه صنعت انرژی گام بردارد.

در این نشست همچنین امید کریمیان نماینده سروآباد و مریوان، رضا سپهوند نماینده خرم آباد و چگنی، محمد بهرامی سیف آبادی نماینده بویراحمد و دنا، غلامرضا دهقان ناصرآبادی نماینده کازرون و کوه‌چنار، حمیدرضا عزیزی فارسانی نماینده اردل، فارسان، کوهرنگ، کیار و سید موسی موسوی نماینده لامرد و مهر نیز حضور داشتند.

در پایان این جلسه مصوباتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

۱_ به دلیل اهمیت اجرای حدود ۵۰۰۰ مگاوات بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی در کشور با توجه به وجود ناترازی در حوزه انرژی، مقرر شد وزارت نیرو ظرف مدت یک ماه نسبت به پیشنهاد اجرایی برای تسریع در روند اجرای این پروژها تدوین و به کمیسیون انرژی ارایه کند. اجرای طرح بخش بخار نیروگاه حافظ به ظرفیت ۴۸۰ مگاوات طی مذاکره با سرمایه گذار نیروگاه(گروه مپنا) در اولویت قرار گیرد.

۲ _ در مورد نیروگاه‌های فرسوده شیراز، کنگان و بوشهر مقرر شد وزارت نیرو نسبت به تدوین مدل پیشنهادی برای تسریع در جایگزینی نیروگاه های فرسوده با صدور مجوز واردات تجهیزات و ماشین‌آلات آماده‌به‌کار(استوک) و یا نو، اصلاح قوانین و مقررات مربوط به راندمان با از استفاده ظرفیت مشارکت عمومی- خصوصی، اقدام و نتیجه را برای طرح در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. جایگزینی واحدهای گازی بی‌صدا با واحدهای فرسوده نیروگاه شیراز، کنگان و بوشهر در اولویت قرار گیرد.

۳_ وزارت نیرو پیشنهادهای مربوط به پروژ های بهینه سازی و افزایش بهره‌وری برای کاهش ناترازی حوزه انرژی برای درج در قوانین بودجه سنواتی حداکثرطرف مدت دو هفته اقدام کند.

برچسب ها: تامین سوخت ، نیروگاه‌ها ، فصل سرما ، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
خبرهای مرتبط
جایگاه کم‌نظیر فارس و شیراز در اقتصاد دانش بنیان و پیوند با کشور‌های همسایه
کمیسیون انرژی مجلس به جد پیگیر رفع موانع و تسهیل مسیر توسعه صنعت است
سردار عابد:
قرارگاه خاتم‌الانبیاء بیش از ۴۳۰ پروژه در دست اجرا دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فارس؛ مقصدی برای تجربه زندگی روستایی در اقامتگاه‌های بوم‌گردی
حریم تخت جمشید در امن‌ترین وضعیت قرار دارد/ هیچ‌گونه نگرانی درباره ثبت این مجموعه جهانی وجود ندارد
شاهچراغ نگین درخشان شیراز در آسمان ایمان و هنر
شیراز قلب تپنده پزشکی ایران در مسیر جهانی شدن با شهر سلامت
کشف جسد نوجوان ۱۶ ساله از چاهی در کازرون
قرارداد خط لوله پارس امضا شد/گام بلند فارس به سوی توسعه ایمن و پایدار انرژی
افزایش حضور هیئت‌های خارجی در اکسپو شیراز
درگیری در یکی از خیابان‌های شیراز و قتل جوان ۲۷ ساله؛ قاتل دستگیر شد
رونمایی از ٢٠ مجوز بدون‌نام برای تسهیل سرمایه‌گذاری در نمایشگاه شیراز
۱۴ هزار کیلومتر خطوط لوله فعال، ستون فقرات انتقال انرژی کشور
آخرین اخبار
طرح منطقه ویژه سلامت شیراز فرصت سرمایه‌گذاری مطمئن و قطب پزشکی منطقه است
جایگاه کم‌نظیر فارس و شیراز در اقتصاد دانش بنیان و پیوند با کشور‌های همسایه
انعقاد ۶۰ قرارداد با ارزش ریالی ۳ میلیارد دلار در نمایشگاه اکسپو شیراز ۲۰۲۵
ضربه قاطع پلیس به سوداگران مرگ؛ از پلمب مغازه های مواد فروش در کازرون تا کشف تریاک در زرین دشت
نمایش اقتدار بخش خصوصی در توسعه مناطق ویژه اقتصادی
حریم تخت جمشید در امن‌ترین وضعیت قرار دارد/ هیچ‌گونه نگرانی درباره ثبت این مجموعه جهانی وجود ندارد
کمیسیون انرژی مجلس به جد پیگیر رفع موانع و تسهیل مسیر توسعه صنعت است
قرارگاه خاتم‌الانبیاء بیش از ۴۳۰ پروژه در دست اجرا دارد
۱۴ هزار کیلومتر خطوط لوله فعال، ستون فقرات انتقال انرژی کشور
درگیری در یکی از خیابان‌های شیراز و قتل جوان ۲۷ ساله؛ قاتل دستگیر شد
قرارداد خط لوله پارس امضا شد/گام بلند فارس به سوی توسعه ایمن و پایدار انرژی
کشف جسد نوجوان ۱۶ ساله از چاهی در کازرون
افزایش حضور هیئت‌های خارجی در اکسپو شیراز
رونمایی از ٢٠ مجوز بدون‌نام برای تسهیل سرمایه‌گذاری در نمایشگاه شیراز
شیراز قلب تپنده پزشکی ایران در مسیر جهانی شدن با شهر سلامت
فارس؛ مقصدی برای تجربه زندگی روستایی در اقامتگاه‌های بوم‌گردی
شاهچراغ نگین درخشان شیراز در آسمان ایمان و هنر
بازار وکیل؛ جایی که رنگ، بو و تاریخ در هم می آمیزند + تصاویر
نمایش ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی شهرستان‌های فارس در اکسپو شیراز؛ از رندبافی کازرون تا منبت آباده
خودکفایی بنزین فارس با صادرات ۲۵۰ میلیون دلاری پالایشگاه پتروپیمان
کنگره ملی مدیریت نگهداری و تعمیرات تأسیسات شهری در شیراز
توسعه لجستیک و استانداردسازی برای جهش صادرات ایران به بازارهای اوراسیا
شیراز اکسپو ۲۰۲۵ پنجره‌ای به سوی توسعه اقتصادی و دیپلماسی منطقه‌ای فارس
اجلاسیه شهیدان راه قدس در شیراز برگزار می‌شود / تجلیل از نقش محوری زنان در مسیر مقاومت
شیراز گنجینه ۶۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری پایدار
پایان هزینه‌های هنگفت انتقال سوخت/ توافق‌نامه احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی مهرآران-فارس
هر سرمایه‌گذاری در فارس، حمایت قضایی کامل دارد/اعلام توافق‌های اولیه با کشورهای حوزه خلیج فارس