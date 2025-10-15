باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سیداسماعیلی در جلسه اعضای کمیسیون انرژی با مدیران نیروگاههای فارس و بوشهر در شیراز گفت: مسائل و مشکلاتی که توسط مدیران نیروگاهها و مسئولان اجرایی بخش انرژی مطرح میشود، در جلسات تخصصی کمیسیون در تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در حد توان جهت مرتفع کردن مشکلات تلاش خواهد شد.
او با بیان اینکه دغدغه ما در حوزه انرژی به صورت عام و در حوزه برق به صورت خاص است، افزود: در ماههای گذشته جلسات متعددی در موضوع ذخیرهسازی سوخت برای فصل سرما انجام شده است و با تدابیری که با هماهنگی وزرای نفت و نیرو حاصل شده ذخایر سوخت مطلوب ارزیابی میشود.
حسینی یادآور شد: طی مصوبات میزان گاز و نفت گاز و کوره مورد نیاز پیشبینی و مقرر شده است با تزریق گاز برای ماههایی که از سال مانده تخصیص مناسب صورت گیرد تا نیروگاهها بدون دغدغه فعالیت کنند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: حضور اعضای کمیسیون بر اساس درخواستهایی بوده است که مدیران نیروگاهها در بازدیدهای میدانی در حوزه انتخابیه مطرح کردهاند و انتظار میرود از این فرصت حداکثر استفاده برای حل چالشهای پیش رو به عمل آید.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس شواهدی که مشاهده میکنیم مدیران وزرای نفت و نیرو بدون وقفه در حال تلاش هستند، اما این نکته را هم از نظر دور نمیتوان داشت حوزه انرژی که میتوانست از نقاط قوت و مولفههای قدرت ما باشد به دلیل ترک فعلها، سوءمدیریتها و سوءنظارتها در چند دهه گذشته تبدیل به ناترازی شده است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز در این نشست گفت: با توجه به کاهش بارشها، محدودیت ظرفیت نیروگاههای برقآبی، ناکافی بودن ظرفیت نیروگاههای اتمی و همچنین مشکلات نیروگاههای حرارتی در فصل سرما، ضرورت توسعه و بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی بیش از گذشته احساس میشود.
حجتالاسلام موسی احمدی بیان کرد: نگاه کلی ما بر تقویت همکاریهای سهجانبه بین دولت، مجلس و بخش خصوصی متمرکز است و کمیسیون انرژی مصمم است به صورت جدی در جهت رفع موانع و تسهیل مسیر توسعه صنعت انرژی گام بردارد.
در این نشست همچنین امید کریمیان نماینده سروآباد و مریوان، رضا سپهوند نماینده خرم آباد و چگنی، محمد بهرامی سیف آبادی نماینده بویراحمد و دنا، غلامرضا دهقان ناصرآبادی نماینده کازرون و کوهچنار، حمیدرضا عزیزی فارسانی نماینده اردل، فارسان، کوهرنگ، کیار و سید موسی موسوی نماینده لامرد و مهر نیز حضور داشتند.
در پایان این جلسه مصوباتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱_ به دلیل اهمیت اجرای حدود ۵۰۰۰ مگاوات بخش بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی در کشور با توجه به وجود ناترازی در حوزه انرژی، مقرر شد وزارت نیرو ظرف مدت یک ماه نسبت به پیشنهاد اجرایی برای تسریع در روند اجرای این پروژها تدوین و به کمیسیون انرژی ارایه کند. اجرای طرح بخش بخار نیروگاه حافظ به ظرفیت ۴۸۰ مگاوات طی مذاکره با سرمایه گذار نیروگاه(گروه مپنا) در اولویت قرار گیرد.
۲ _ در مورد نیروگاههای فرسوده شیراز، کنگان و بوشهر مقرر شد وزارت نیرو نسبت به تدوین مدل پیشنهادی برای تسریع در جایگزینی نیروگاه های فرسوده با صدور مجوز واردات تجهیزات و ماشینآلات آمادهبهکار(استوک) و یا نو، اصلاح قوانین و مقررات مربوط به راندمان با از استفاده ظرفیت مشارکت عمومی- خصوصی، اقدام و نتیجه را برای طرح در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. جایگزینی واحدهای گازی بیصدا با واحدهای فرسوده نیروگاه شیراز، کنگان و بوشهر در اولویت قرار گیرد.
۳_ وزارت نیرو پیشنهادهای مربوط به پروژ های بهینه سازی و افزایش بهرهوری برای کاهش ناترازی حوزه انرژی برای درج در قوانین بودجه سنواتی حداکثرطرف مدت دو هفته اقدام کند.