ورزش منظم در زنان فقط تناسب اندام نیست؛ از کاهش استرس و سرطان تا تقویت استخوان و خواب آرام، هفت پاداش طلایی به همراه دارد.

یکی دیگر از مزایای ورزش کردن در بانوان کمک به حفظ توده استخوانی است. پوکی استخوان یکی از مشکلاتی است که بسیاری از بانوان به دلیل بارداری‌های مکرر و یا نداشتن تغذیه مناسب به آن مبتلا می‌شوند و بیشتر از آقایان در معرض خطر شکستگی‌ قرار دارند.

ورزش‌های استقامتی مانند استپ زدن در ایروبیک، بالارفتن از پله، راه رفتن تند و ورزش‌هایی که با راکت انجام می‌شوند مانند تنیس، برای خانم‌ها بهترین هستند.