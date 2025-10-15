ورزش منظم در زنان فقط تناسب اندام نیست؛ از کاهش استرس و سرطان تا تقویت استخوان و خواب آرام، هفت پاداش طلایی به همراه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیشتر زنان فقط به انگیزه تناسب اندام ورزش می‌کنند، در حالی که تحرک روزانه فواید زیادی برای سلامت آنها دارد.
برای بسیاری از زنان، انگیزه اصلی ورزش کردن دستیابی به تناسب اندام و زیبایی ظاهری است؛ اما واقعیت این است که تحرک بدنی منظم فواید بسیار گسترده‌تری دارد.بر اساس یافته‌های علمی، ورزش منظم در زنان می‌تواند خطر ابتلا به برخی سرطان‌ها را کاهش دهد، به شادابی پوست کمک کند، سلامت جنسی را بهبود بخشد، کیفیت خواب را ارتقا دهد، استخوان‌ها را تقویت کند و نقش مهمی در سلامت روان ایفا کند.بنابراین اگر به‌دنبال انگیزه‌ای فراتر از ظاهر فیزیکی برای آغاز یا ادامه فعالیت ورزشی هستید، خواندن این مطلب را از دست ندهید.
 

کاهش خطر ابتلا به زوال عقل

مطالعات نشان می‌دهد فعالیت بدنی موجب تقویت عملکرد ذهن و انرژی شده و خطر ابتلا به زوال عقل در انسان را کاهش می‌دهد. همچنین عملکرد شناختی افراد را در سالمندی بهبود بخشیده و به صورت چشمگیری در کاهش خطر ابتلا به اختلالات شناختی ـ ادراکی مؤثر است.

کاهش ابتلا به پوکی استخوان

یکی دیگر از مزایای ورزش کردن در بانوان کمک به حفظ توده استخوانی است. پوکی استخوان یکی از مشکلاتی است که بسیاری از بانوان به دلیل بارداری‌های مکرر و یا نداشتن تغذیه مناسب به آن مبتلا می‌شوند و بیشتر از آقایان در معرض خطر شکستگی‌ قرار دارند. ورزش‌های استقامتی مانند استپ زدن در ایروبیک، بالارفتن از پله، راه رفتن تند و ورزش‌هایی که با راکت انجام می‌شوند مانند تنیس، برای خانم‌ها بهترین هستند.
 

بهبود سلامت جنسی

ورزش در زنان با ایجاد سلامت عمومی، سرزندگی و نشاط، بهبود وضعیت ظاهری و اعتمادبه نفس، موجب افزایش ظرفیت جنسی در آنها می‌شود. بنابراین ۲۰ دقیقه تحرک جسمانی منظم در روز، واکنش های جنسی زنان را بهبود می بخشد.

پیشگیری از کاهش حجم عضلات

بسیاری از خانم‌ها در دوران میانسالی و پیری از تحلیل رفتن و شل شدن عضلات خود گلایه کرده و ناراضی هستند. همان طور که انسان به تدریج پیر می‌شود، نه تنها بدن بافت ماهیچه‌ای کمتری می‌سازد، بلکه ماهیچه‌های بدن سریع‌تر تحلیل می‌روند؛ در حالی که تمرینات ورزشی منظم به حفظ توده ماهیچه‌ای کمک کرده و باعث افزایش آن هم می‌شود.

بهبود وضعیت گوارش

ورزش با تقویت ماهیچه‌های شکم و به حداقل رساندن کندی ماهیچه‌های روده، به هضم درست غذا و حرکت آن در مسیر گوارش کمک می‌کند. هیچ چیز مانند ورزش منظم نمی‌تواند از یبوست پیشگیری کند؛ حتی یک پیاده روی کوتاه و متناوب در طی روز نیز مؤثر است.
 

کاهش استرس، افسردگی و اضطراب

فعالیت منظم موجب تقویت روحیه افراد می‌شود؛ وقتی که ورزش می‌کنید ناقل‌ عصبی و اندورفین که افسردگی را از بین می‌برند، آزاد شده و درجه حرارت بدن بالا می‌رود که این مسئله نشانه‌ای از آرامش اعصاب در بدن است.

بالابردن عمل کرد ذهنی و فرآوری

ورزش زنان موجب بهبود کیفیت زندگی در آن‌ها می‌شود. ورزش نه تنها باعث افزایش اعتماد به نفس زنان در محیط کار می‌شود، بلکه به آنان کمک می‌کند تا نقش رهبری به دست آورند و به بهترین شکل، آن را انجام دهند. هم چنین ورزش موجب افزایش قدرت فرآوری و تمرکز در زنان می‌شود.

کاهش خطر ابتلا به سرطان ها

سرطان سینه یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در میان بانوان است. به گفته کارشناسان ورزش گام مهمی در پیشگیری از سرطان سینه « که به دلیل سطح بالای استروژن جمع شده در چربی ایجاد می‌شود» است. تحقیقات متعدد نشان می‌دهد که خطر ابتلا به سرطان‌های ریه، کولون و سینه در افرادی که فعالیت بدنی منظمی دارند، به صورت چشمگیر کاهش می‌یابد. عموماً زنانی که ورزش های سنگین انجام می‌دهند، سن اولین عادت ماهیانه شان بالاتر و نامنظم است و فاز تولید استروژن کوتاه شده دارند.به گفته متخصصان زنانی که پس از دوران یائسگی از نظر فیزیکی فعال هستند، سطح پایین تری از استروژن دارند.
 

سلامت پوست

مطالعات نشان داده که ورزش موجب بهبود جریان خون در پوست شده و در بهبود آکنه از طریق کنترل تولید آن «تحت تأثیر هورمون تستوسترون» مؤثر است. هم چنین تعرق ناشی از ورزش، منافذ پوستی را باز کرده و باعث می‌شود تا پوست از چربی‌های اضافی و آلودگی‌ها سم زدایی شود که در نتیجه جوش‌های پوستی بهبود می‌یابند.

خواب راحت

فعالیت ورزشی با تنظیم متابولیسم بدن و هورمون ها، تأثیر زیادی بر خواب مفید و لازم می‌گذارد.
 
منبع: فارس
برچسب ها: ورزش بانوان ، کاهش استرس ، خواب آرام
