دبیر انجمن سلامت استان کرمان گفت:احیا نان کامل هدف ما از برگزاری جشنواره در کرمان بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛مرضیه السادات حسینی راد - نشست جمعی از اعضای مجمع ملی سلامت و انجمن تغذیه سالم کرمان باهدف احیای نان کامل برگزار شد.

در این نشست که باحضور جمعی از مردم وبازدیدکنندگان جشنواره ملی نان برگزار شد، محمدامین نصیری دبیرانجمن تغذیه سالم استان کرمان گفت: سه سال قبل با هدف احیا نان کامل وافزایش نانوایی‌های تولید نان کامل اولین جشنواره ملی نان کشور را با کمک شهرداری کرمان برگزار کردیم.

وی افزود: تلاش‌هایی زیاد در آن جشنواره شد تا بحث احیا نان کامل دستورالعمل دولتی شود والبته با تصویب مجلس باید تاپایان ۱۴۰۴ هر استان یک کارخانه آرد کامل داشته باشد.

وی بیان کرد:با گذشت دوسال ازآن جشنواره اکنون زمزمه‌هایی مبنی براینکه این جشنواره نان در استان کرمان برگزار نشود وجود دارد چرا که هزینه بر بوده و عملا کارجشنواره که باید تغییر فرهنگ نادرست درحوزه نان بود، محقق نشد.

نصیری تاکید کرد: هیچ کس مطالبه گری نکرده است نان کامل را و همین باعث شده است نان کاملی در عمل نداشته باشیم.

وی بیان کرد: مردم باید مطالبه گری کنند، اگر مجلس مصوب کرد تا پایان ۱۴۰۴ درهمه استان‌ها یک کارخانه آرد کامل وجود داشته باشد ولی بعدجشنواره دوم این بحث تعطیل شد علت این است که مطالبه مردمی بسیار ضعیف بود.

کیانیان مسئول مهاد انجمن سلامت کشور نیز دراین نشست با اشاره به تغییر ذائقه مردم توسط رسانه‌های دشمن گفت: چشم انداز ما نان کامل است وجهت گیری ما باید به سمت نان کامل برویم و بیشترین کسانی که میتواننددرجهت این تغییر فرهنگ عمل کنند، مادران و خانم‌ها هستند.

وی بیان کرد: دربیانیه گام دوم انقلاب که توسط رهبر انقلاب مطرح شده است مسائل مختلف برای حرکت‌های مردمی وعمومی مطرح شده است.

وی گفت: متاسفانه دشمنان با در اختیار داشتن رسانه، نمک، روغن، نان ودیگر ارکان سلامت، جامعه ما را دچار مشکل کردند.

محمدی معاون راهبردی مجمع ملی سلامت کشور نیز در ادامه نشست گفت: اصل اول برای حل مساله درمحیط زندگی انجام کارگروهی است و برای هریک از پارامتر‌های سلامت درجامعه بایدگروه‌های محله محور را تشکیل بدهیم.

وی افزود: اصل دوم، شناخت موضوع وهدف است، در واقع گام دوم این است که باهم به شناخت درست از یک مساله برسیم.گام سوم درامور اجتماعی، راهکار دادن برای حل مسائل است.

محمدی بیان کرد: جایی کارتیمی جواب می‌دهد که درکنار شناخت مساله راهکار آن را نیز تعریف کنیم.

وی گفت: به طور مثال در نظر بگیرید ازهر ۵ نفر درکشور یک نفر دیابت دارد یادر خطر ابتلا است حال باید باشناخت مساله راهکار‌هایی برای جلوگیری از ابتلا به دیابت تعریف کرد.

در این نشست سوالاتی در خصوص نان کامل، بیماری‌های مرتبط و... مطرح و مدیران مجمع سلامت کشور به آن پاسخ دادند.