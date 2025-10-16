باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ استاندار آذربایجانغربی در جلسه بررسی آخرین وضعیت صنایع خودرو استان، با تأکید بر لزوم بازتعریف جایگاه صنعتی استان، گفت: صنعت خودرو حلقه مفقوده توسعه استان، است؛ چرا که در تمامی کشورهای توسعهیافته، صنعت خودرو محور تحول صنعتی و اشتغالزایی بوده است.
رضا رحمانی ضرورت ایجاد زیرساختهای تخصصی در حوزه خودرو را خاطرنشان کرد و افزود: شاهبیت توسعه صنعت خودرو در آذربایجانغربی، تریلیسازی و پس از آن قطعهسازی بوده و ایجاد شهرک تخصصی خودرو و قطعات در مرکز استان از برنامههای محوری ماست.
وی با بیان اینکه سهم واقعی آذربایجانغربی از تولید ناخالص داخلی کشور، متناسب با ظرفیت تاریخی و جغرافیایی آن نبوده و باید این روند اصلاح شود، افزود: توسعه صنعت و مرز از اولویتهای ما بوده، اما صنایع پرمصرف آب را نخواهیم پذیرفت.
استاندار آذربایجانغربی بر ضرورت تسهیل فرایند صدور مجوزها نیز تاکید کرده و افزود: مدیران باید با تفکرات باز، مسیر توسعه را هموار کنند و سرمایهگذاران متعددی آماده ورود به استان هستند و باید دست آنها را بگیریم، نه اینکه باعث دلسردیشان شویم.
رحمانی همچنین با بیان اینکه تأمین تسهیلات و ارز برای واحدهای تولیدی باید در قالب یک بسته جامع دنبال شود، اضافه کرد: ما اتاق فکر صنعت خودرو را در استان تشکیل خواهیم داد و هدف نهایی ما این است که آذربایجانغربی به قطب قطعهسازی کشور تبدیل شود.
وی در پایان با تاکید بر اینکه زمان برای تحول صنعتی استان محدود بوده و نباید فرصتها را از دست دهیم، افزود: توسعه صنعت خودرو برای ما یک سیاست اصلی بوده و باید به شناسنامه صنعتی استان تبدیل شود.