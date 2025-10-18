کاریکاتور عکس باشگاه خبرنگاران جوان

کاریکاتور روز / به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش

کاریکاتور روز / به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش
عکاس کارتونیست
تاریخ انتشار ۲۶ مهر ۱۴۰۴ ۰۸:۳۰
کد خبر
۹۰۱۴۶۲۱
نظر دادن
دانلود
«روز تربیت بدنی و ورزش» یک مناسبت ملی، در ایران است که هر سال در تاریخ ۲۶ مهر ماه مصادف با ۱۸ ماه اکتبر میلادی جشن گرفته می‌شود. این روز به عنوان فرصتی برای ترویج سلامت و تندرستی، از طریق ورزش و فعالیت‌های بدنی، شناخته شده است. در این روز، برنامه‌های متنوع ورزشی در سراسر کشورمان برگزار می‌شود. هدف از این مناسبت، افزایش آگاهی درباره فواید ورزش برای سلامت جسمی و روانی است. تربیت بدنی و ورزش، بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی انسان‌ها در همه جوامع و فرهنگ‌ها است. این روز یادآور این است که، ورزش فقط یک فعالیت فیزیکی نیست، بلکه تأثیرات عمیقی بر بهبود سلامت جسمی و روانی، ترویج ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی و بهبود روابط انسانی دارد. در گزارش تصویری این هفته «کاریکاتور روز» نگاهی داریم به مجموعه‌ای از تازه‌ترین و نافذترین کاریکاتور و کارتون‌های ورزشی که از سوی برجسته‌ترین کارتونیست‌های داخلی و بین‌المللی، خلق شده‌اند. این آثار، که گاهی با طنزی ظریف و گاهی با نگاهی اجتماعی ژرف همراه شده‌اند، تنها به ثبت لحظه‌های پرشور رقابت‌های ورزشی بسنده نکرده و بر نقش بی‌بدیل ورزش در تندرستی، انسجام اجتماعی و پویایی سبک زندگی در جوامع مختلف متمرکز شده‌اند. در گزارشی جدید از «کاریکاتور روز» طنز بصری و قدرت بیان هنر کاریکاتور در عرصه ورزش را از نگاه برجسته‌ترین کارتونیست‌های معاصر بررسی می‌کنیم.

کاریکاتور روز / به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش

«روز تربیت بدنی و ورزش» یک مناسبت ملی، در ایران است که هر سال در تاریخ ۲۶ مهر ماه مصادف با ۱۸ ماه اکتبر میلادی جشن گرفته می‌شود. این روز به عنوان فرصتی برای ترویج سلامت و تندرستی، از طریق ورزش و فعالیت‌های بدنی، شناخته شده است. در این روز، برنامه‌های متنوع ورزشی در سراسر کشورمان برگزار می‌شود. هدف از این مناسبت، افزایش آگاهی درباره فواید ورزش برای سلامت جسمی و روانی است. تربیت بدنی و ورزش، بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی انسان‌ها در همه جوامع و فرهنگ‌ها است. این روز یادآور این است که، ورزش فقط یک فعالیت فیزیکی نیست، بلکه تأثیرات عمیقی بر بهبود سلامت جسمی و روانی، ترویج ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی و بهبود روابط انسانی دارد. در گزارش تصویری این هفته «کاریکاتور روز» نگاهی داریم به مجموعه‌ای از تازه‌ترین و نافذترین کاریکاتور و کارتون‌های ورزشی که از سوی برجسته‌ترین کارتونیست‌های داخلی و بین‌المللی، خلق شده‌اند. این آثار، که گاهی با طنزی ظریف و گاهی با نگاهی اجتماعی ژرف همراه شده‌اند، تنها به ثبت لحظه‌های پرشور رقابت‌های ورزشی بسنده نکرده و بر نقش بی‌بدیل ورزش در تندرستی، انسجام اجتماعی و پویایی سبک زندگی در جوامع مختلف متمرکز شده‌اند. در گزارشی جدید از «کاریکاتور روز» طنز بصری و قدرت بیان هنر کاریکاتور در عرصه ورزش را از نگاه برجسته‌ترین کارتونیست‌های معاصر بررسی می‌کنیم.
۲۶ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۰
/

 

برچسب ها: کاریکاتور روز ، هنر کاریکاتور ، کاریکاتور ، کارتونیست ها
مطالب مرتبط
کاریکاتور روز / به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش
young journalists club

کاریکاتور روز / در راستای حمایت از حقوق سالمندان در جامعه

کاریکاتور روز / به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش
young journalists club

کاریکاتور روز / خشونت‎‌های سیستماتیک علیه پناهجویان در مرز‌های اروپا

کاریکاتور روز / به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش
young journalists club

کاریکاتور؛ چشم‌انداز آتش‌بس غزه فروپاشی رژیم صهیونیستی و پیروزی مقاومت

کاریکاتور روز / به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش
young journalists club

کاریکاتور روز / کودکان ، قربانیان بی دفاع جنگ در جهان

کاریکاتور روز / به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش
young journalists club

کاریکاتور روز / قحطی و گرسنگی؛ سلاح رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه

کاریکاتور روز / به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش
young journalists club

کاریکاتور روز / به مناسبت «روز جهانی معلم»

کاریکاتور روز / به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش
young journalists club

کاریکاتور روز / ادامه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه

پربازدیدترین عکس‌ها
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.