باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بررسی ها از سطح بازار حاکی از آن است که قیمت گوشت قرمز در مغازه ها با نوسانات چشمگیری روبرو شده که هریک از فعالان بازار دلایلی برای این نوسانات مطرح می کنند، اما آنچه حائز اهمیت است التهابات بازار منجر به افت قدرت خرید و کاهش سهم گوشت قرمز در سبد پروتئینی خانوار شده است.

بسیاری از فعالان و کارشناسان صنعت اذعان می کنند که کمبود گوشت وارداتی عامل اصلی التهابات و برهم خوردن نظم بازار است که در راستای تعدیل قیمت و تنظیم بازار مسئولان وزارت جهاد مجوز واردات ۲۴۵ هزارتن گوشت گرم، منجمد و دام زنده را داده اند که حال باید منتظر ماند و دید که چه میزان از مجوز واردات عملیاتی می شود، هرچند با تغییر نرخ ارز واردات گوشت به مبادله ای به نظر می رسدواردات هم نمی تواند اثر چندانی در تنظیم بازار داشته باشد.

در این راستا غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی گفت: توزیع گوشت تنظیم بازار گوشت گوسفندی در فروشگاه های زنجیره ای صورت خواهد گرفت چراکه دام سبک و سنگین وارد می شود، اما با توجه به آنکه به خودکفایی نزدیک می شویم، امیدواریم دیگر گوشتی در آینده وارد نشود.

به گفته نوری قزلجه، قیمت گوشت یک میلیون تومانی تنظیم بازار اشتباه است که عدد اصلاح شد، اما دیگر با تغییر ارز به مبادله ای دیگر توزیع گوشت با نرخ ۳۰۰ هزارتومان را نداریم و قیمت گوشت وارداتی به تولید داخل نزدیک است که فردا دقیق اعلام می شود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: مقام معظم رهبری تاکید داشتند که روی برخی کالاهای اساسی همچون گوشت، مرغ، برنج، روغن ثبات قیمت داشته باشیم که نوسانات قیمت مشمول توزیع کالابرگ به شکل جدید نخواهد شد.

بنابر آمار سالانه یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن گوشت قرمز مورد نیاز کشور است که سال گذشته ۹۳۰ هزارتن گوشت در داخل تولید شد که براین اساس در شرایط کنونی ۱۰ تا ۱۵ درصد کسری نیاز کشور از طریق واردات و مابقی تولید داخل تامین می شود که بسیاری از کارشناسان اذعان می کنند با تقویت پرواربندها و حمایت از تولید داخل امکان رسیدن به خودکفایی و بی نیازی از واردات وجود دارد. گزارش ها حاکی از آن است که قیمت هرکیلو گوشت وارداتی در فروشگاه های زنجیره ای به ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزارتن رسیده است که وزیر جهاد کشاورزی خبر از اصلاح قیمت گوشت داد که در این راستا نمازی مدیرعامل جهاد استقلال اعلام کرد گوشت گرم گوساله قرار است با نرخ کمتر از ۷۰۰ هزارتومان توزیع شود، همچنین قیمت مصوب گوشت گرم گوسفند وارداتی مشخص خواهد شد.

قیمت گوشت قرمز در بازار کاهشی می شود

منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت:‌ بعداز شرایطی که در بازار گوشت طی شد، بخشی ناشی از عوامل روانی بود که منجر به نوسان قیمت شد.

به گفته وی، در حال حاضر گوشت به میزان مناسب در بازار وجود دارد و بخش های مختلف در حال تامین است.

پوریان از بهبود شرایط بازار گوشت خبر داد و گفت: برآوردها حاکی از آن است که با ایجاد ثبات بازار، قیمت گوشت کاهشی و بازار به تعادل برسد.

رئیس شورای تامین کنندگان دام ادامه داد: از توان تولید داخل نباید غافل بمانیم، از طرفی واردات در حال انجام است که این امردر ثبات و کاهش قیمت تاثیر بسزایی خواهد داشت.

وی جمعیت دام سبک را ۶۲ میلیون راس و دام سنگین ۸ تا ۹ میلیون راس اعلام کرد و افزود: در حال حاضر قیمت دام سبک و سنگین تفاوتی با یکدیگر ندارد به طوریکه نرخ کنونی هرکیلو دام سبک و سنگین ۳۲۰ هزارتومان است.

پوریان قیمت هرکیلو لاشه گوسفند و گوساله را ۶۵۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: با توجه به نرخ دام و لاشه درب کشتارگاه و احتساب دیگر هزینه ها، نرخ منطقی هرکیلو گوشت در خرده فروشی ها ۸۰۰ هزارتومان است.

این مقام مسئول نیاز ماهانه گوشت قرمز کشور را ۸۰ تا ۸۵ هزارتن اعلام کرد و افزود: اگر در ماه یک میلیون راس کشتار شود با مازاد تولید روبرو خواهیم بود، درحالیکه تولید ماهانه گوشت کشور ۴۵ تا ۴۷ هزارتن است که براین اساس بخشی از آن از طریق واردات تامین می شود.

وی با بیان اینکه سالانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزارتن گوشت قرمز در کشور تولید می شود، تصریح کرد: بخشی از کسری از طریق واردات تامین می شود، اما با افزایش کشتار به ۶۰ هزارتن امکان خودکفایی وجود دارد که این امر نیازمند تقویت پرواربندهای بخش گوشت دارد که در صورت تحقق امکان تامین ۱۰۰ درصدی گوشت گرم داخل و تولید قراردادی وجود دارد. گفتنی است در سنوات گذشته ۳۰ درصد نیاز گوشت از طریق منجمد و ۷۰ درصد گرم بود، درحالیکه اکنون میزان مصرف گوشت های منجمد نقش پررنگی دارد به طوریکه ۴۵ تا ۵۰ درصد است.

قیمت گوشت وارداتی ۲۰ تا ۳۰ درصد از تولید داخل ارزانتر است

مسعود رسولی دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی گفت: روزانه ۲۰۰ تن گوشت گرم از مبدا پاکستان وارد می شود که قیمت آن ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به گوشت داخل ارزانتر است.