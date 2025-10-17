باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صبح امروز در این همایش اظهار کرد: خدای بزرگ را شاکر و سپاسگزاریم که به مردم ورزش دوست شیراز مجالی برای کسب سلامتی و تندرستی در یک برنامه خوب فرهنگی، ورزشی و ارزشی عنایت کرد.

او، تقارن برگزاری این همایش با چهارمین اقدام رویداد ایران جان تحت عنوان «فارس ایران» را هم به فال نیک گرفت و افزود: از دست اندرکاران برگزاری این همایش و همچنین مردم فرهیخته و ورزش دوست شیراز سپاسگزارم و به نیابت از شیرازی‌ها از پشتیبانی کنندگان این همایش قدردانی می‌کنم.

عزیزی با تاکید بر این نکته که این حرکت نشانه اوج تمدن، فرهنگ، اخلاق و رویکرد ورزش مردم پایه است، گفت: در کنار باغ بش قرار داریم که در آینده‌ای نزدیک به یکی از بهترین و مفرح‌ترین فرصت‌های فضای سبز شهرداری شیراز تبدیل خواهد شد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حرکت رو به رشد شهرداری شیراز در حوزه ورزش، زمینه ارتقای سلامتی مردم را ایجاد خواهد کرد.

مدیرکل امور زائرین و گردشگری استانداری فارس نیز در این همایش اعلام کرد که شامگاه گذشته با حمایت استاندار فارس و همت صدا و سیمای مرکز استان، شبکه تلویزیونی ملی تخصصی پارسه به مرکزیت فارس افتتاح شد.

سید مجتبی علوی اردکانی با بیان اینکه این شبکه تلویزیونی بر بستر تلوبیون قابل مشاهده است، گفت: شبکه ملی پارسه از مرکز فاس برای تمام کشور و نقاط کشور پخش برنامه با رویکرد گردشگری دارد.

رئیس شورای شهر شیراز نیز گفت: از مردم عزیز این کلانشهر که ثابت کردند با حضور ویژه‌شان در این همایش، خدمتگزاری به آنها مایه افتخار است، تقدیر می‌کنم.

سید ابراهیم حسینی گفت: به نیابت از شهروندان شیرازی، سلام خود را از شیراز جان به نمایندگی از «فارس ایران» به «ایران جان» ابلاغ می‌کنم.

شهردار شیراز نیز خاطرنشان کرد: این پیاده‌روی، پنجمین پیاده روی بزرگ خانوادگی شهرداری شیراز است که طی یکسال گذشته در دستور اجرا قرار گرفت.

محمدحسن اسدی به تقارن برگزاری این پیاده‌روی با اجرای رویداد طرح «ایران جان» و «فارس جان» به صورت مشترک با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در دستور اجرا قرار گرفته است، اشاره و ضمن تقدیر از مرکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و فارس، عنوان کرد: استقبال شیرازی‌های ورزش دوست، با فرهنگ و با نشاط از این همایش کم‌نظیر بود؛ مردم شهری که به مهد ادب و فرهنگ شهره است.

شهردار شیراز تصریح کرد: رهبرمعظم انقلاب بهترین توصیف را از شیراز داشته‌اند و از شیراز به نام شهر هنر، دین و حماسه یاد کرده‌اند.

اسدی از حضور شیرازی‌ها با تمثال مبارک شهدا هم در این همایش ابراز خرسندی کرد و افزود: بیش از ۲۰۰ هزار نفر در این همایش شرکت کردند.

او هدف از برگزاری پنجمین همایش بزرگ پیاده روی را علاوه بر شور و نشاط اجتماعی و تحرک جسمانی، معرفی پروژه‌های شاخص شهرداری شیراز ذکر و خاطرنشان کرد: در مجاورت برگزاری این همایش یک باغ ۲۳۰ هکتاری با قدمتی ۷۰ ساله به عنوان بزرگترین پارک شهر کشور در چند هفته گذشته تملک شد و تا پایان امسال درب آن روی مردم شیراز باز می‌شود. باغ ایرانی نیز در همین مکان اخیرا به بهره برداری رسید.

اسدی، توسعه باغات و فضای سبز را رویکرد اصلی شهرداری شیراز معرفی کرد و گفت: خوشبختانه شهرداری این کلانشهر در کاشت درخت، نهال و بذر اقدامات شایانی انجام داده است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت رویداد ملی ایران جان و فارس ایران، گفت: از ۱۹ تا ۲۵ مهر این رویداد در استان فارس در دستور اجرا قرار گرفت.

امیر رئوف ادامه داد: تمام شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی به مدت یک هفته ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فارس را به تصویر کشیدند؛ این اقدام در نوع بی‌نظیر بود.

او خاطرنشان کرد: رئیس رسانه ملی در قالب سند رسانه این رویداد را خلق کرد و استان فارس در ایستگاه چهارم افتخار میزبانی از این رویداد را به خود اختصاص داد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس گفت: برنامه‌های متعددی در سطح شهر شیراز و استان فارس در این راستا برگزار شد که همایش پنجمین پیاده‌روی بزرگ خانوادگی از شاخص‌ترین آنها بود که با رکود شکنی هم مواجه شد.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز هم گفت: مردم امروز با حضور گرم خود رکود پیاده‌روی قبلی را شکستند و رکود جدیدی امروز فتح کردند و ان شاءالله شیراز آینده را بهتر از این خواهیم ساخت.

سیده مریم حسینی تصریح کرد: همچنین استقبال مردم از این همایش به مدیران شهری این پیام را داد که حامی برنامه‌های نشاط آور و شادی آفرین هستند.

او در خاتمه از شهردار شیراز و دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان که یک روز خوب برای شیرازی‌ها رقم زدند، تقدیر کرد.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی نیز ضمن تبریک هفته ورزش و تربیت بدنی، از حال خوب شیرازی‌ها در این همایش سخن گفت و افزود: این مهم در نتیجه زحمات ورزشی است که در شهرداری رقم خورده است.

علی خلیلی، برگزاری این همایش را حاصل همدلی مدیران شهر دانست و گفت: رکود زنی شیرازی‌ها روز به روز بیشتر می‌شود و در پنجمین همایش پیاده‌روی هم از رکود پیاده روی سال گذشته عبور کردند.

او با بیان اینکه یکی از خصوصیات ورزش حال خوب است که در مردم شیرار مشاهده می‌شود، افزود: از این بابت به مسئولان فارس و شیراز به ویژه شهردار خوش فکر ورزش دوست شیرازی‌ها تبریک می‌گویم.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی ابراز امیدواری کرد که این حال خوب به تمام کشور تسری یابد.