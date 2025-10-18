عضو شورای ملی زعفران حداقل قیمت هرکیلو زعفران را ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان و حداکثر ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی حسینی عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه برداشت زعفران در حال انجام است، گفت: در حال حاضر برداشت زعفران از اکثر استان ها در حال انجام است و به زودی به پیک برداشت محصول نزدیک می شویم.

وی قیمت زعفران را تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود: قیمت های کنونی زعفران در بازار ملاک‌ نیست به طوریکه در مقطعی که برداشت گل زعفران فراوان است، قیمت کاهشی است و به محض کاهش عرضه قیمت افزایشی خواهد بود. گفتنی است بیش از صدها سال است که در زمان برداشت محصول این اتفاق می افتد.

حسینی با تاکید بر مدیریت تولید و بازار بیان کرد: مدیریت تولید و عرضه و تقاضا منجر به ثبات نسبی می شود و نمی توان دستوری عمل کرد.

عضو شورای ملی زعفران حداقل نرخ هرکیلو زعفران را ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان و حداکثر ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: در فصل برداشت مدیریت باید به گونه ای صورت بگیرد که قیمت کاهشی نشود.

وی درباره آخرین وضعیت تولید زعفران بیان کرد: برآوردها حاکی از آن است که روند عادی تولید زعفران داریم به طوریکه کاهش یا افزایشی چندانی را نخواهیم داشت.  البته این برآورد اولیه است و هنوز به پیک برداشت نرسیدیم و کماکان برداشت محصول تا ۱۵ آذر ادامه دارد که براین اساس پایان برداشت میزان دقیق تولید مشخص خواهد داشت.

این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت صادرات زعفران گفت: دنیا به زعفران کشور ما نیاز دارد و هیچ کشوری قادر به تولید زعفران در این حجم نیست و با توجه به اقلیم کشور، کیفیت زعفران مطلوب است که براین اساس نگران فروش محصول در دنیا نیستیم. گفتنی است اتخاذ دستورالعمل های خلق الساعه مانع رونق صادرات می شود که براین اساس باید مشوق های صادرات را افزایش دهیم و همواره بستر مناسب برای تولیدکننده و صادرکننده فراهم کند تا به صادرات کشور رونق ببخشند چراکه امکان صادرات ۳۰۰ تن زعفران به بازارهای هدف داریم که بدین منظور دولتمردان باید بدانند که با حمایت و ایجاد بستر مناسب برای کشت و کار به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

 

 

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۸ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
بیا کل زمین زعفران من مال تو
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
ای کاش ما هم یه زمین زعفرون میداشتیم چی میشد؟
۴
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
ما دتریم هیچی هم نشد
