امام جمعه کرج گفت: با وجود همه جنایات رژیم صهیونیستی، امروز حاکم واقعی سرزمین غزه خود فلسطینیان هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -آیت‌الله حسینی همدانی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به روز نسل‌کشی کودکان فلسطین، تحقق وعده الهی در پیروزی حق بر باطل را حتمی دانست و گفت: «با وجود همه جنایات رژیم صهیونیستی، امروز حاکم واقعی سرزمین غزه خود فلسطینیان هستند.

وی با انتقاد از سخنان رئیس‌جمهور آمریکا درباره آتش‌بس در غزه تأکید کرد: «این صلح ظاهری، خوشایند ظالمان است نه ملت‌ها؛ ما هر هفته با شعار مرگ بر اسرائیل عشق خود به مقاومت را فریاد می‌زنیم.

امام جمعه کرج در ادامه خطبه‌ها با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا گفت:رئیس‌جمهور دلقک آمریکا اعلام کرده که آتش‌بس در غزه موجب خوشحالی مردم جهان شده است، اما واقعیت چیز دیگری است. ملت‌ها در برابر ظلم کوتاه نمی‌آیند و عشق به مقاومت در قلب مردم زنده است.

وی افزود: برخی مدعی شدند که ایران نیز این صلح را پذیرفته است؛ در حالی‌که رئیس‌جمهور کشورمان به درستی به اجلاس شرم‌الشیخ اهمیتی نداد و در آن شرکت نکرد. این اقدام، نشانه استقلال و عزت ایران اسلامی است.

آیت‌الله حسینی همدانی با بیان اینکه آمریکا از ایران‌هراسی به‌عنوان ابزار نفوذ استفاده می‌کند، گفت:رئیس‌جمهور آمریکا منافع خود را در ترویج ایران‌هراسی می‌بیند تا حضورش در منطقه توجیه شود. ترامپ و دیگر سیاستمداران آمریکایی هرکاری می‌کنند تا انقلاب اسلامی الگوی سایر کشورها نشود.

وی هدف اصلی واشنگتن را جلوگیری از اتحاد قدرت‌های مستقل دانست و اظهار کرد:آمریکا نمی‌خواهد مثلث ایران، چین و روسیه شکل بگیرد؛ زیرا این اتحاد، نظم قدرت در آسیای میانه و جهان را تغییر می‌دهد.

خطیب نماز جمعه کرج با تأکید بر ضرورت مقاومت در برابر جنگ روانی دشمن گفت:نباید در میدان جنگ رسانه‌ای و روانی ضعیف شویم. چین در ایران سرمایه‌گذاری کرده و همین موضوع خشم آمریکا را برانگیخته است. آنان در پی بازرسی کشتی‌ها و نفتکش‌ها هستند تا مانع فروش نفت ما شوند.

وی هشدار داد:اگر اقدام خصمانه‌ای علیه ایران صورت گیرد، باید بدانند کشتی‌های خودشان نیز در هیچ جای دنیا امنیت نخواهند داشت.

آیت‌الله حسینی همدانی تحقق وعده الهی را در گرو عمل امت اسلامی دانست و گفت:برای پیروزی بر باطل، باید هرکس در جایگاه خود به وظیفه‌اش عمل کند. اگر امت اسلامی کوتاهی کند، گرفتار محاصره دشمن خواهد شد. انقلاب اسلامی، فلسطین و لبنان نمونه‌هایی از ایستادگی مؤمنانه‌اند.

وی افزود:روشنگری در فضای مجازی و جهاد تبیین از مهم‌ترین ابزارهای پیروزی در این میدان است.

در بخش پایانی خطبه‌ها، امام جمعه کرج بار دیگر بر اهمیت حجاب تأکید کرد و گفت:موضوع حجاب و عفت عمومی یکی از محورهای اصلی جنگ فرهنگی دشمن است. اگر در این زمینه اقدام نکنیم، به تدریج از مرحله کم‌توجهی به بی‌عفتی خواهیم رسید.

وی تصریح کرد: دوازده سال است از همین جایگاه درباره حجاب تذکر داده‌ام و حتی راهکار ارائه کرده‌ام. هنوز هم فرصت برای اصلاح وجود دارد و باید با دلسوزی و برنامه عمل کرد.