امام جمعه شیراز با اشاره به تأثیر باور‌های دینی بر رفتار‌های فردی و اجتماعی، گفت: انحرافات اخلاقی در برخی جوامع غربی نتیجه بی‌توجهی به خدا و کنار گذاشتن آموزه‌های الهی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شیراز با اشاره به خطبه‌های ۳ و ۱۹ نهج‌البلاغه، بر ضرورت شناخت صحیح رابطه انسان با خداوند تأکید کرد و گفت: خداوند پس از آفرینش جهان، نیازی به اطاعت انسان ندارد، زیرا ذات او غنی و بی‌نیاز است. اطاعت انسان‌ها نه برای رفع نیاز خدا، بلکه برای رشد و تقرب خودشان است.

او با اشاره به تأثیر باور‌های دینی بر رفتار‌های فردی و اجتماعی، افزود: انحرافات اخلاقی در برخی جوامع غربی نتیجه بی‌توجهی به خدا و کنار گذاشتن آموزه‌های الهی است. این قهر با خدا، زمینه‌ساز گسترش فساد و گناهان در آن جوامع شده است.

امام جمعه شیراز راه مقابله با این وضعیت را بازگشت به تقوا و عمل به دستورات الهی دانست و تصریح کرد: نماز، روزه و حج، هرچند برای خدا انجام می‌شوند، اما هدف اصلی آنها نزدیکی انسان به خداوند است.

آیت‌الله دژکام با اشاره به سالروز شهادت یحیی سنوار، مبارز فلسطینی، مسئله فلسطین را نه صرفاً یک موضوع جغرافیایی، بلکه مسئله‌ای جهانی و اسلامی دانست و گفت: شکست رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت غزه، نشانه‌ای از شکست استکبار جهانی در برابر امت اسلامی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با تأکید بر نقش ایران به عنوان محور مبارزه در جهان اسلام، افزود: رهبر معظم انقلاب راه‌حل اصلی را در قدرتمند ساختن کشور در همه ابعاد می‌دانند؛ از دیپلماسی و نظامی گرفته تا اقتصاد، فرهنگ، علم و فناوری. تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هدف‌گذاری روشن است.

آیت‌الله دژکام همچنین بر اهمیت عدالت اقتصادی، پرداخت مالیات و مقابله با فرار‌های مالیاتی تأکید کرد و گفت: توزیع عادلانه ثروت و رعایت واجبات مالی مانند زکات، نقش مهمی در کاهش فقر و حمایت از نیازمندان دارد.

او در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع عفاف و حجاب پرداخت و آن را از ارکان سلامت فرهنگی جامعه دانست. امام جمعه شیراز با اشاره به نقش مدیران در کنترل محیط‌های اداری و عمومی، خواستار نظارت جدی بر مسائل اخلاقی در نهاد‌ها و اصناف شد و گفت: بی‌توجهی به عفت عمومی، حقوق خانواده‌ها و زنان را خدشه‌دار می‌کند.

امام جمعه شیراز با اشاره به جلسات اخیر با مجموعه قضائی استان فارس، از پیگیری موضوع عفاف و حجاب توسط دادستانی خبر داد و افزود: رعایت وظایف دینی، ملی و اجتماعی وظیفه همه مردم و مسئولان است و باید با حمایت و مطالبه‌گری عمومی، مسیر اصلاح فرهنگی جامعه را هموار کرد.

آیت‌الله دژکام در پایان تصریح کرد: همت جمعی، تقویت اخلاق دینی و تلاش برای حل مشکلات، زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه‌ای سالم، عادل و توسعه‌یافته خواهد بود.

برچسب ها: امام جمعه شیراز ، باورهای دینی ، مقاومت ، اقتدار ملی
