به گفته معاون وزیر میراث فرهنگی و گردشگری کشور، روستای شفیع آباد کرمان امروزدر چین ثبت جهانی شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد - مریم جلالی معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی وگردشگری کشور در اختتیامیه سومین جشنواره ملی نان در کرمان گفت: نان عنصری پربرکت است، بسیار خوشحالیم از وفاق و انسجام ایجادشده برای اینکه در میهمانی بزرگ میزبانانی بزرگ داشته باشیم، فرهنگ وتمدن کرمان بی نظیر است. 

وی با بیان اینکه حامل پیام وزیر میراث فر نگی برای این جشنواره و قدردانی از مردم کرمان هستم، بیان کرد: اگر امروز جشنواره نان بهانه همگرایی شده نشان دهنده فرهنگ بزرگ مردم دیار کریمان است. 

وی با اشاره به ثبت جهانی روستای شفیع آباد شهداد درجمع روستا‌های گردشگری حهان گفت: امروز که روستای شفیع آباد، چون عروسی در ورودی کویر شهداد جهانی شد همه مولفه‌های جهانی کرمان مثل شیریکی پیچ سیرجان و چاقوسازی راین و بنا‌های تاریخی این دیار ونیز تفکری مثل شهید سلیمانی نیز پر رنگ شدند، وامیدوارم بتوانیم امتداد پیداکرده برسفره ایران پربرکت بنشینیم.

وی تاکید کرد: کرمان شهرملی صنایع دستی است، صنایع دستی نشان دهنده فرهنگ ماست، به پاس این تلاش برای گردن مان است، دبیرخانه ملی شهرملی صنایع دستی به شهردار کرمان اهدا می‌شود.

برچسب ها: گردشگری ، شفیع آباد
کرمانی‌ها باز هم نان را جشنواره‌ای کردند؛
شورساز‌های نواحی و عطر نان تنور‌های داغ درپردیسان قائم کرمان پیچید
سومین جشنواره ملی نان کرمان آغاز به کارکرد
توجه به نان‌های ملی و سنت‌های سفره‌ای
تا پایان سال جاری؛ پنجشنبه‌ها در استان کرمان تعطیل شد
