به گفته معاون وزیر میراث فرهنگی و گردشگری کشور، روستای شفیع آباد کرمان امروزدر چین ثبت جهانی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد - مریم جلالی معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی وگردشگری کشور در اختتیامیه سومین جشنواره ملی نان در کرمان گفت: نان عنصری پربرکت است، بسیار خوشحالیم از وفاق و انسجام ایجادشده برای اینکه در میهمانی بزرگ میزبانانی بزرگ داشته باشیم، فرهنگ وتمدن کرمان بی نظیر است.

وی با بیان اینکه حامل پیام وزیر میراث فر نگی برای این جشنواره و قدردانی از مردم کرمان هستم، بیان کرد: اگر امروز جشنواره نان بهانه همگرایی شده نشان دهنده فرهنگ بزرگ مردم دیار کریمان است.

وی با اشاره به ثبت جهانی روستای شفیع آباد شهداد درجمع روستا‌های گردشگری حهان گفت: امروز که روستای شفیع آباد، چون عروسی در ورودی کویر شهداد جهانی شد همه مولفه‌های جهانی کرمان مثل شیریکی پیچ سیرجان و چاقوسازی راین و بنا‌های تاریخی این دیار ونیز تفکری مثل شهید سلیمانی نیز پر رنگ شدند، وامیدوارم بتوانیم امتداد پیداکرده برسفره ایران پربرکت بنشینیم.

وی تاکید کرد: کرمان شهرملی صنایع دستی است، صنایع دستی نشان دهنده فرهنگ ماست، به پاس این تلاش برای گردن مان است، دبیرخانه ملی شهرملی صنایع دستی به شهردار کرمان اهدا می‌شود.