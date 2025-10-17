گلزار شهدای شیراز، با قاب‌هایی از لبخند‌های جاودانه و نگاه‌هایی که هنوز چشم‌به‌راه‌اند، نماد ایثار و ایمان مردان و زنانی است که استان فارس را با بیش از ۱۵ هزار شهید، به یکی از پیشگامان دفاع مقدس بدل کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - چشم که به قاب‌های گلزار شهدای شیراز می‌افتد، گویی نگاه‌هایی را می‌بینی که هنوز چشم به راه رهگذران‌اند؛ نگاه‌هایی که با لبخند شهادت، آرامش امروزمان را رقم زدند.

اینجا، حضور شهدا را می‌توان حس کرد؛ در سکوت سنگ‌ها، در عطر گل‌ها، و در زمزمه دل‌هایی که با هر قدم، دلتنگ نگاهشان می‌شوند.

گلزار شهدای شیراز، نه فقط آرامگاه، که موزه‌ای زنده از ایثار و ایمان است؛ جایی که قاب‌های عکس، روایت‌گر جوانانی‌اند که جان‌شان را در معامله‌ای عاشقانه با خدا بخشیدند. باید دعا کنیم هیچ‌گاه شرمنده‌شان نشویم؛ آنها که بی‌نام و نشان، بی‌ادعا، برای آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی ایستادند.

استان فارس با تقدیم بیش از ۱۵ هزار شهید، ۳۴۷۴۰ جانباز و ۲۱۲۶ آزاده، یکی از پیشگامان دفاع مقدس و انقلاب اسلامی بوده است. رزمندگان این دیار در تمامی عملیات‌های بزرگ حضور داشتند و نامشان در تاریخ مقاومت ایران جاودانه شد.

گلزار شهدای شیراز، نماد افتخار و یادآور عهدی است که نسل امروز باید با آن تجدید کند؛ عهدی برای حفظ ارزش‌ها، برای ادامه راه، و برای زنده نگه‌داشتن یاد کسانی که با خونشان، چراغ راه آینده شدند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: گلزار شهدای شیراز ، ایران ، جان ، استان فارس ، شهدای استان ، شهدای گمنام ، انقلاب اسلامی ، دفاع مقدس ، آرامگاه ، عاشقان
خبرهای مرتبط
ایران جان، فارس ایران
جهرم نگین گردشگری جنوب فارس با نخلستان‌ها، غارها و خانه‌های تاریخی + فیلم
ایران جان، فارس ایران
استهبان؛ پایتخت جهانی انجیر خشک + فیلم
ایران جان، فارس ایران
مدرسه منصوریه؛ جلوه‌ای از هنر معماری اسلامی در شیراز + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
راه اندازی شبکه اینترنتی پارسه در شیراز
فارس؛ سرزمین دین، حماسه و هنر + فیلم
مجموعه زندیه میراثی ماندگار در قلب شیراز + فیلم
طلای سرخ ایران در دستان کشاورزان پیشرو داراب + فیلم
مسجد وکیل؛ شاهکار معماری زندیه در قلب شیراز + فیلم
سروستان فارس؛ قطب نوظهور پسته ایران + فیلم
شیراز پیشگام پیوند اعضا در ایران و خاورمیانه + فیلم
مدرسه منصوریه؛ جلوه‌ای از هنر معماری اسلامی در شیراز + فیلم
فارس؛ سرزمین کوچ و زندگی در دل طبیعت + فیلم
گلزار شهدای شیراز آرامگاه عاشقان بی‌ادعا + فیلم
آخرین اخبار
مجموعه زندیه میراثی ماندگار در قلب شیراز + فیلم
طلای سرخ ایران در دستان کشاورزان پیشرو داراب + فیلم
سروستان فارس؛ قطب نوظهور پسته ایران + فیلم
شیراز پیشگام پیوند اعضا در ایران و خاورمیانه + فیلم
فارس؛ سرزمین کوچ و زندگی در دل طبیعت + فیلم
داراب؛ گنجینه‌ای از تاریخ، طبیعت و فرهنگ + فیلم
مسجد جامع کبیر نی‌ریز میراثی کهن از دل تاریخ + فیلم
آرامگاه سعدی؛ نگین فرهنگی شیراز + فیلم
تخت جمشید، شکوه جاودانه ایران باستان در دامنه کوه رحمت + فیلم
گلزار شهدای شیراز آرامگاه عاشقان بی‌ادعا + فیلم
پارک علم و فناوری فارس پیشران اقتصاد دانش‌بنیان و خودکفایی صنعتی + فیلم
فسا سرزمین بهار نارنج، تاریخ کهن و طبیعت چشم‌نواز + فیلم
مدرسه منصوریه؛ جلوه‌ای از هنر معماری اسلامی در شیراز + فیلم
جهرم نگین گردشگری جنوب فارس با نخلستان‌ها، غارها و خانه‌های تاریخی + فیلم
فارس؛ سرزمین دین، حماسه و هنر + فیلم
قیروکارزین؛ فصل پاییز و فصل برداشت لیمو + فیلم
حرم علی‌ بن حمزه(ع) جلوه‌ای از تاریخ و معنویت در شیراز + فیلم
استهبان؛ پایتخت جهانی انجیر خشک + فیلم
مسجد وکیل؛ شاهکار معماری زندیه در قلب شیراز + فیلم
راه اندازی شبکه اینترنتی پارسه در شیراز
نخستین ساز ایرانی کودکانه در زرقان رونمایی شد
تأکید آیت‌الله دژکام بر تقویت باور‌های دینی، مقاومت فرهنگی و اقتدار ملی
سرای مشیر؛ نگینی از هنر و معماری قاجار در قلب شیراز
پنجمین پباده‌روی بزرگ شهرداری شیراز برگزار شد
شیراز، باغی به وسعت تاریخ