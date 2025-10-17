باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - چشم که به قابهای گلزار شهدای شیراز میافتد، گویی نگاههایی را میبینی که هنوز چشم به راه رهگذراناند؛ نگاههایی که با لبخند شهادت، آرامش امروزمان را رقم زدند.
اینجا، حضور شهدا را میتوان حس کرد؛ در سکوت سنگها، در عطر گلها، و در زمزمه دلهایی که با هر قدم، دلتنگ نگاهشان میشوند.
گلزار شهدای شیراز، نه فقط آرامگاه، که موزهای زنده از ایثار و ایمان است؛ جایی که قابهای عکس، روایتگر جوانانیاند که جانشان را در معاملهای عاشقانه با خدا بخشیدند. باید دعا کنیم هیچگاه شرمندهشان نشویم؛ آنها که بینام و نشان، بیادعا، برای آرمانهای بلند انقلاب اسلامی ایستادند.
استان فارس با تقدیم بیش از ۱۵ هزار شهید، ۳۴۷۴۰ جانباز و ۲۱۲۶ آزاده، یکی از پیشگامان دفاع مقدس و انقلاب اسلامی بوده است. رزمندگان این دیار در تمامی عملیاتهای بزرگ حضور داشتند و نامشان در تاریخ مقاومت ایران جاودانه شد.
گلزار شهدای شیراز، نماد افتخار و یادآور عهدی است که نسل امروز باید با آن تجدید کند؛ عهدی برای حفظ ارزشها، برای ادامه راه، و برای زنده نگهداشتن یاد کسانی که با خونشان، چراغ راه آینده شدند.