باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - استقرار بیش از ۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری فارس، گامی مؤثر در مسیر خودکفایی صنعتی و کاهش وابستگی کشور به واردات محسوب می‌شود.

این شرکت‌ها با تولید محصولات راهبردی در حوزه‌های سلامت، انرژی، فناوری اطلاعات و تجهیزات پزشکی، نه‌تنها نیاز‌های داخلی را تأمین کرده‌اند، بلکه با صادرات به بازار‌های جهانی، نقش مهمی در ارزآوری و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان ایفا می‌کنند.

پارک‌های علم و فناوری امروز به موتور‌های محرک اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند؛ مراکزی که با تکیه بر نوآوری و فناوری‌های پیشرفته، زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم کرده‌اند. ایجاد پیوند میان دانشگاه‌ها، صنعت و مراکز پژوهشی، بستری مناسب برای تبدیل ایده‌های خلاق به محصولات تجاری فراهم آورده است.

شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری فارس، با بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص و دانش روز، موفق به تولید کالا‌هایی شده‌اند که پیش‌تر وابسته به واردات بودند. در سال‌های اخیر، این شرکت‌ها با تولید دارو‌های پیشرفته، سامانه‌های نرم‌افزاری امن و تجهیزات صنعتی، وابستگی به واردات را تا ۶۰ درصد کاهش داده‌اند؛ دستاوردی مهم در شرایط تحریم‌های بین‌المللی.

صادرات محصولات دانش‌بنیان به کشور‌های همسایه و بازار‌های اروپایی، علاوه بر ارزآوری، جایگاه ایران را به‌عنوان قدرتی فناور در منطقه تثبیت کرده است. برخی از این محصولات، مانند کیت‌های تشخیص پزشکی و نرم‌افزار‌های هوش مصنوعی، تنها در چند کشور صنعتی جهان تولید می‌شوند.

کارشناسان معتقدند پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، نماد خودباوری ملی و کلید عبور از چالش‌های اقتصادی هستند. با حمایت‌های هدفمند و رفع موانع مالیاتی و اداری، می‌توان شاهد جهشی تاریخی در تولید ملی و اشتغال‌زایی پایدار بود.

بازیابی تولید از چاه‌های متوقف‌شده نفت با فناوری بومی در شیراز

مهندسان یک شرکت دانش‌بنیان مستقر در شیراز با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین موفق شده‌اند روزانه تا هزار بشکه نفت از چاه‌هایی که پیش‌تر تولیدشان متوقف شده بود، استخراج کنند. این شرکت با امضای قرارداد همکاری با شرکت ملی نفت ایران، مسئولیت رسوب‌زدایی و افزایش بهره‌وری استخراج را برعهده گرفته است.

رئیس پارک علم و فناوری فارس اعلام کرد: در مرکز رشد نفت، گاز و پتروشیمی این پارک، ۴۰ شرکت تخصصی فعال هستند که با تولید محصولات کاربردی، نقش مهمی در توسعه صنعت انرژی کشور ایفا می‌کنند.

ذوالقدر با اشاره به توانمندی این شرکت‌ها افزود: برخی از تولیدات دانش‌بنیان، نیاز‌های اساسی صنعت نفت و گاز را تأمین کرده و وابستگی به واردات را کاهش داده‌اند؛ اقدامی مؤثر که از خروج ارز جلوگیری کرده و گامی در مسیر خودکفایی صنعتی کشور محسوب می‌شود.