پارک علم و فناوری فارس با استقرار بیش از ۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان، به یکی از محورهای اصلی خودکفایی صنعتی و کاهش وابستگی کشور به واردات تبدیل شده و نقش مهمی در ارزآوری و توسعه اقتصاد فناورانه ایفا می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - استقرار بیش از ۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری فارس، گامی مؤثر در مسیر خودکفایی صنعتی و کاهش وابستگی کشور به واردات محسوب می‌شود.

این شرکت‌ها با تولید محصولات راهبردی در حوزه‌های سلامت، انرژی، فناوری اطلاعات و تجهیزات پزشکی، نه‌تنها نیاز‌های داخلی را تأمین کرده‌اند، بلکه با صادرات به بازار‌های جهانی، نقش مهمی در ارزآوری و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان ایفا می‌کنند.

پارک‌های علم و فناوری امروز به موتور‌های محرک اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند؛ مراکزی که با تکیه بر نوآوری و فناوری‌های پیشرفته، زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم کرده‌اند. ایجاد پیوند میان دانشگاه‌ها، صنعت و مراکز پژوهشی، بستری مناسب برای تبدیل ایده‌های خلاق به محصولات تجاری فراهم آورده است.

شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری فارس، با بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص و دانش روز، موفق به تولید کالا‌هایی شده‌اند که پیش‌تر وابسته به واردات بودند. در سال‌های اخیر، این شرکت‌ها با تولید دارو‌های پیشرفته، سامانه‌های نرم‌افزاری امن و تجهیزات صنعتی، وابستگی به واردات را تا ۶۰ درصد کاهش داده‌اند؛ دستاوردی مهم در شرایط تحریم‌های بین‌المللی.

صادرات محصولات دانش‌بنیان به کشور‌های همسایه و بازار‌های اروپایی، علاوه بر ارزآوری، جایگاه ایران را به‌عنوان قدرتی فناور در منطقه تثبیت کرده است. برخی از این محصولات، مانند کیت‌های تشخیص پزشکی و نرم‌افزار‌های هوش مصنوعی، تنها در چند کشور صنعتی جهان تولید می‌شوند.

کارشناسان معتقدند پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، نماد خودباوری ملی و کلید عبور از چالش‌های اقتصادی هستند. با حمایت‌های هدفمند و رفع موانع مالیاتی و اداری، می‌توان شاهد جهشی تاریخی در تولید ملی و اشتغال‌زایی پایدار بود.

بازیابی تولید از چاه‌های متوقف‌شده نفت با فناوری بومی در شیراز

مهندسان یک شرکت دانش‌بنیان مستقر در شیراز با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین موفق شده‌اند روزانه تا هزار بشکه نفت از چاه‌هایی که پیش‌تر تولیدشان متوقف شده بود، استخراج کنند. این شرکت با امضای قرارداد همکاری با شرکت ملی نفت ایران، مسئولیت رسوب‌زدایی و افزایش بهره‌وری استخراج را برعهده گرفته است.

رئیس پارک علم و فناوری فارس اعلام کرد: در مرکز رشد نفت، گاز و پتروشیمی این پارک، ۴۰ شرکت تخصصی فعال هستند که با تولید محصولات کاربردی، نقش مهمی در توسعه صنعت انرژی کشور ایفا می‌کنند.

ذوالقدر با اشاره به توانمندی این شرکت‌ها افزود: برخی از تولیدات دانش‌بنیان، نیاز‌های اساسی صنعت نفت و گاز را تأمین کرده و وابستگی به واردات را کاهش داده‌اند؛ اقدامی مؤثر که از خروج ارز جلوگیری کرده و گامی در مسیر خودکفایی صنعتی کشور محسوب می‌شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: ایران ، جان ، استان فارس ، پارک علم و فناوری ، اقتصاد دانش‌بنیان ، خودکفایی صنعتی
خبرهای مرتبط
ایران جان، فارس ایران
استهبان؛ پایتخت جهانی انجیر خشک + فیلم
ایران جان، فارس ایران
مدرسه منصوریه؛ جلوه‌ای از هنر معماری اسلامی در شیراز + فیلم
ایران جان، فارس ایران
جهرم نگین گردشگری جنوب فارس با نخلستان‌ها، غارها و خانه‌های تاریخی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
راه اندازی شبکه اینترنتی پارسه در شیراز
فارس؛ سرزمین دین، حماسه و هنر + فیلم
مجموعه زندیه میراثی ماندگار در قلب شیراز + فیلم
طلای سرخ ایران در دستان کشاورزان پیشرو داراب + فیلم
مسجد وکیل؛ شاهکار معماری زندیه در قلب شیراز + فیلم
سروستان فارس؛ قطب نوظهور پسته ایران + فیلم
شیراز پیشگام پیوند اعضا در ایران و خاورمیانه + فیلم
مدرسه منصوریه؛ جلوه‌ای از هنر معماری اسلامی در شیراز + فیلم
فارس؛ سرزمین کوچ و زندگی در دل طبیعت + فیلم
گلزار شهدای شیراز آرامگاه عاشقان بی‌ادعا + فیلم
آخرین اخبار
مجموعه زندیه میراثی ماندگار در قلب شیراز + فیلم
طلای سرخ ایران در دستان کشاورزان پیشرو داراب + فیلم
سروستان فارس؛ قطب نوظهور پسته ایران + فیلم
شیراز پیشگام پیوند اعضا در ایران و خاورمیانه + فیلم
فارس؛ سرزمین کوچ و زندگی در دل طبیعت + فیلم
داراب؛ گنجینه‌ای از تاریخ، طبیعت و فرهنگ + فیلم
مسجد جامع کبیر نی‌ریز میراثی کهن از دل تاریخ + فیلم
آرامگاه سعدی؛ نگین فرهنگی شیراز + فیلم
تخت جمشید، شکوه جاودانه ایران باستان در دامنه کوه رحمت + فیلم
گلزار شهدای شیراز آرامگاه عاشقان بی‌ادعا + فیلم
پارک علم و فناوری فارس پیشران اقتصاد دانش‌بنیان و خودکفایی صنعتی + فیلم
فسا سرزمین بهار نارنج، تاریخ کهن و طبیعت چشم‌نواز + فیلم
مدرسه منصوریه؛ جلوه‌ای از هنر معماری اسلامی در شیراز + فیلم
جهرم نگین گردشگری جنوب فارس با نخلستان‌ها، غارها و خانه‌های تاریخی + فیلم
فارس؛ سرزمین دین، حماسه و هنر + فیلم
قیروکارزین؛ فصل پاییز و فصل برداشت لیمو + فیلم
حرم علی‌ بن حمزه(ع) جلوه‌ای از تاریخ و معنویت در شیراز + فیلم
استهبان؛ پایتخت جهانی انجیر خشک + فیلم
مسجد وکیل؛ شاهکار معماری زندیه در قلب شیراز + فیلم
راه اندازی شبکه اینترنتی پارسه در شیراز
نخستین ساز ایرانی کودکانه در زرقان رونمایی شد
تأکید آیت‌الله دژکام بر تقویت باور‌های دینی، مقاومت فرهنگی و اقتدار ملی
سرای مشیر؛ نگینی از هنر و معماری قاجار در قلب شیراز
پنجمین پباده‌روی بزرگ شهرداری شیراز برگزار شد
شیراز، باغی به وسعت تاریخ