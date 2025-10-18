باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - گندم به عنوان یک کالای اساسی و استراتژیک و قوت غالب مردم برای کشور از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است، بنابراین نخستین اقدام وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم علاوه بر تعیین و اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم، افزایش قیمت بود به طوریکه طبق مصوبه شورای قیمت گذاری نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال زراعی گذشته برای هر کیلوگندم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد و امسال هم با گذشت چندماه از مهلت قانونی اعلام نرخ خرید و برگزاری جلسات متعدد، در نهایت هفته گذشته قیمت خرید تضمینی گندم تعیین شد.

با توجه به هزینه های تمام شده تولید و سود متعارف برای کشاورزان، بنیاد ملی گندمکاران نرخ ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان را به ازای خرید هرکیلو گندم پیشنهاد داد که نیازمند توافق تمامی اعضای شورای قیمت گذاری است که پس از کش و قوس های فراوان، امسال قرار است خرید تضمینی گندم بر اساس کیفیت محصولات انجام شود و این نرخ بین ۲۷.۵۰۰ تا ۲۹.۵۰۰ تومان متغیر باشد.

یکی از اهداف مهم در برنامه هفتم، دستیابی به خودکفایی ۹۰ درصدی محصولات اساسی است که برآورد مسئولان وزارت جهاد بر آن است که علی رغم کمبود منابع مالی این امر مهم در پایان سال پنجم برنامه محقق خواهد شد.کمااینکه معاونت برنامه ریزی اقتصادی وزارت جهاد، عملکرد بخش کشاورزی در تحقق اهداف برنامه سال نخست را مثبت ارزیابی می کند.

اخیرا اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد گفته بود که قیمت جدید خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید را با توجه به کیفیت بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.

به گفته فتحی، با توجه به روند فعلی تولید، بیشتر گندم‌های کشور از کیفیت مطلوب برخوردارند و کشاورزان نیز با استفاده از تغذیه مناسب، در حال تولید گندم کیفی و مشمول گندم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومانی هستند. گفتنی است نظام قیمت‌گذاری گندم باید به صورت شناور اجرا شود تا کشاورزان برای تولید گندم کیفی تشویق شوند و ترویج این رویکرد در بین تولیدکنندگان ضروری است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد با اشاره به سیاست‌های بهبود کیفیت نان گفت: در برخی سال‌ها واردات گندم تنها برای ارتقای کیفیت و اختلاط انجام می‌شود، نه به دلیل کمبود تولید. پیش‌بینی ما این است که طی یکی دو سال آینده، با بهبود کیفیت گندم داخلی، دیگر نیازی به واردات نداشته باشیم.

تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی گندم عاملی برای دستیابی به خودکفایی

در همین راستا عطااللّه هاشمی عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: قیمت تعیین شده در جلسه شورا مورد رضایت کشاورزان است به طوریکه منافع کشاورز و مردم در نظر گرفته شد.

وی با بیان اینکه قیمت گندم به زودی توسط وزیر جهاد اعلام خواهد شد، افزود: در جلسه شورا شرایط بیمه و قیمت مناسب برای کشاورزان در نظر گرفته شد و خوشبختانه وزیر جهاد، وزارت اقتصاد و رئیس کمیسیون کشاورزی همراهی خوبی داشتند.

هاشمی ادامه داد: با توجه به شرایط قیمت و حمایت بیمه ای پیش بینی می شود که سیاست خودکفایی محقق شود. گفتنی است با احتساب سیاست های حمایتی، قیمت خرید گندم نرخ تمام شده را پوشش می دهد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه هفته آینده نرخ ۳۱ قلم دیگر محصولات مشمول قیمت گذاری تعیین می شود، افزود: با توجه به آنکه قیمت اکثر محصولات برمبنای تناسب نرخ گندم تعیین می شود، از این رو در جلسه آتی شورا قیمت تعیین می شود.

به گفته وی، بنده به عضو شورای قیمت گذاری از روند جلسه، قیمت تعیین شده و سیاست های حمایتی رضایت دارم و نرخ سایر محصولات در جلسه هفته آتی شورا قیمت گذاری انجام خواهد شد چراکه نرخ دیگر محصولات تابعی از قیمت خرید گندم است.

هاشمی ادامه داد: در خصوص ۲ میلیون هکتار گندم آبی مدیریت تغذیه و آبیاری تا ۷۰ درصد موثر است، اما مزارع دیم به طورکامل بسته به شرایط اقلیمی و پراکنش بارش است که در صورت بارش های مناسب به تولید مناسبی خواهیم رسید.

هاشمی نیاز سالانه گندم مورد نیاز واحدهای خبازی و صنف و صنعت را ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزارتن تا ۱۲ میلیون تن اعلام کرد و گفت: امسال برای تامین کسری ۴ تا ۵ میلیون تنی گندم مورد نیاز حداقل یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات از کشور خارج می شود.

پتانسیل خودکفایی گندم در کشور وجود دارد

در ادامه علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران از افزایش جهانی گندم خبر داد و گفت: برای اجرای خودکفایی در برنامه هفتم یک سری ملزومات ضروری است، در غیراین صورت امکان تحقق برنامه وجود ندارد.

به گفته وی، تازمانیکه زیرساخت های لازم برای برنامه هفتم اجرا نشود، اظهارنظر در خصوص خودکفایی بی فایده است. آن هم در شرایطی که تورم بیداد می کند.

ایمانی ادامه داد: وضعیت بازار جهانی بدلیل اقلیم، سطوح و شرایط حمایتی آنها با ما متفاوت است به طوریکه افزایش نسبی تقاضا از سوی ایران و ترکیه منجر به رشد قیمت جهانی گندم شد. درحالیکه اثبات شده در صورت حمایت از کشاورزی می توان به خودکفایی کامل گندم رسید، کمااینکه سال قبل این موضوع محقق شد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه پتانسیل خودکفایی گندم در کشور وجود دارد، افزود: با کاهش مصرف آب بخش کشاورزی در برنامه هفتم باید امکانات لازم در خصوص اجرای سامانه های نوین آبیاری محقق شود، در غیراین صورت با بخشنامه و دستورالعمل نمی توان به این اهداف رسید‌.

وی قیمت گندم در بازارهای جهانی را ۳۰۰ تا ۳۲۰ دلار اعلام کرد و گفت: با احتساب دیگر هزینه های تولیدو پهلوگرفتن کشتی ها، انبارداری و استاندارد بالاتر از نرخ داخلی است، گفتنی است با ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی و احساب دیگر هزینه ها، نرخ هرکیلو گندم به ۱۰ هزارتومان نمی رسد، اما با ارز واقعی تفاوت چشمگیر است به طوریکه قیمت بالاتر از ۳۵ هزارتومان است که براین اساس ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی سرکوب شده است.

ایمانی ادامه داد: کشاورزان تلاش می کنند نان مردم را برمبنای منابعی که در اختیار داریم، تامین کنیم و با دولت همراهی می کنیم که در جلسه اخیر قیمت تعیین شده خرید تضمینی گندم رضایت نسبی برای کشاورزان در بر دارد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه بخشی از کشاورزان امکان تغییر کشت محصول را دارند، افزود: در مزارع دیم امکان کشت محصولات دیگری جزء گندم، جو و کلزا وجود ندارد، از این رو کشاورزان انتظار دارند که حمایت های لازم در ارتباط با کشت و بیمه صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه کشت گندم در مناطق سرد در حال انجام است، گفت: اکثر کشاورزان منتظر اعلام قیمت بودند که با تعیین آن کشت در حال انجام است و تنها نیاز است که کود مورد نیاز کشاورزان تامین شود.

با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی از جمله گندم و تاکید مقام معظم رهبری و برنامه هفتم بر خودکفایی آن انتظار می رود که سیاست های حمایتی لازم که در راس آن تعیین قیمت مناسب خرید قرار دارد، محقق شود تا با ترغیب کشاورزان به کشت این امر‌مهم محقق شود.