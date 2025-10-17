باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - استان فارس با تولید ۴۵۰ هزار تن انار و سطح زیرکشت ۲۶ هزار هکتار، رتبه نخست تولید این محصول استراتژیک را در کشور به خود اختصاص داده و با سهم ۳۴ درصدی از تولید ملی، به قطب بیرقیب انار ایران تبدیل شده است.
شرایط اقلیمی ممتاز، تنوع آبوهوایی و تلاش کشاورزان پیشرو، فارس را به بستری ایدهآل برای پرورش انار تبدیل کرده است. این استان با بیش از ۱۸۰ واحد صنایع تبدیلی و ارقام متنوعی، چون رباب، شیرین شهوار، فاروق، بریت و اشکفتو، نهتنها بازار داخلی بلکه بازارهای منطقهای و جهانی را نیز در اختیار دارد.
سرمایهگذاری در فناوریهای نوین آبیاری، مدیریت آفات و معرفی ارقام مقاوم، آیندهای روشن برای طلای سرخ فارس ترسیم کرده و نقش مهمی در امنیت غذایی و اقتصاد کشاورزی کشور ایفا میکند.