استان فارس با کسب رتبه نخست سطح زیرکشت و تولید انار، به قطب بی‌رقیب طلای سرخ ایران تبدیل شده و با کیفیتی ممتاز، جایگاه خود را در بازارهای داخلی و جهانی تثبیت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - استان فارس با تولید ۴۵۰ هزار تن انار و سطح زیرکشت ۲۶ هزار هکتار، رتبه نخست تولید این محصول استراتژیک را در کشور به خود اختصاص داده و با سهم ۳۴ درصدی از تولید ملی، به قطب بی‌رقیب انار ایران تبدیل شده است.

شرایط اقلیمی ممتاز، تنوع آب‌وهوایی و تلاش کشاورزان پیشرو، فارس را به بستری ایده‌آل برای پرورش انار تبدیل کرده است. این استان با بیش از ۱۸۰ واحد صنایع تبدیلی و ارقام متنوعی، چون رباب، شیرین شهوار، فاروق، بریت و اشکفتو، نه‌تنها بازار داخلی بلکه بازار‌های منطقه‌ای و جهانی را نیز در اختیار دارد.

سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین آبیاری، مدیریت آفات و معرفی ارقام مقاوم، آینده‌ای روشن برای طلای سرخ فارس ترسیم کرده و نقش مهمی در امنیت غذایی و اقتصاد کشاورزی کشور ایفا می‌کند.

ایران جان، فارس ایران
شیراز، باغی به وسعت تاریخ
ایران جان، فارس ایران
جهرم نگین گردشگری جنوب فارس با نخلستان‌ها، غارها و خانه‌های تاریخی + فیلم
ایران جان، فارس ایران
داراب؛ گنجینه‌ای از تاریخ، طبیعت و فرهنگ + فیلم
