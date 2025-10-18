باشگاه خبرنگاران جوان- دادستان عمومی و انقلاب زرند با هشدار نسبت به اینکه «تنش آبی» به جدیترین چالش شهرستان زرند و تهدیدی برای آینده این منطقه تبدیل شده، تأکید کرد: برای عبور از این بحران، باید از نگاه مقطعی فاصله گرفته و با برنامهریزی مدون، همه راهکارها - از جلوگیری از تبخیر آب پشت سدهای خاکی را با جدیت پیگیری کنیم.
در نشست مشترک مسئولان قضایی با مدیران شرکت فولاد، رضا یعقوبی، دادستان شهرستان، با بیان اینکه تنش آبی در حال حاضر بزرگترین تهدید برای آینده زرند محسوب میشود، اظهار داشت: زرند منطقهای صنعتی و در عین حال کمآب است و اگر امروز برای مدیریت منابع آبی، تصمیمهای قاطع و علمی اتخاذ نشود، در آیندهای نزدیک، توسعه شهرستان متوقف و حتی حیات زیستمحیطی آن با خطر جدی مواجه خواهد شد.
یعقوبی با اشاره به ضرورت اقدامات فوری در این زمینه افزود: در کوتاهمدت باید از تبخیر گسترده آب در پشت سدهای غیراستاندارد خاکی از جمله سد قدرونیه جلوگیری به عمل آید، متأسفانه بخشی از منابع آبی ما در همین مرحله از دست میرود؛ بنابراین لازم است با نگاهی تعاملی و بهرهگیری از هم افزایی قضایی برونشهرستانی و دیگر دستگاههای متولی، ضمن اصلاح این سدها، هدررفت آب مهار شود.
این مقام قضایی در ادامه، تکمیل پروژه فاضلاب شهری زرند را یکی از اولویتهای فوری برشمرد و گفت: باید با همراهی شهروندان، پروژه فاضلاب شهری زرند هرچه سریعتر به پایان رسیده و تصفیهخانهای استاندارد احداث شود.
وی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت آن است که این تصفیهخانه ضمن آنکه نباید هیچگونه آلودگی زیستمحیطی ایجاد کند، باید آب تصفیهشده را نیز برای مصارف صنعتی به چرخه مصرف بازگرداند. این اقدام در نگاه کلان، هم به نفع محیط زیست است و هم به سود صنایع و در نهایت، منجر به منفعت شهروندان خواهد شد؛ امری که باید به شکلی منطقی و شفاف برای مردم تبیین شود.
یعقوبی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی شهرستان آماده حمایت از طرحهای زیرساختی در حوزه آب و محیط زیست است، گفت: ما در کنار پیگیری حقوق عامه، از طرحهایی که با رویکردی علمی و کارشناسی بتوانند از بحران کمآبی پیشگیری کنند، حمایت قضایی خواهیم کرد. این مطالبه، نه تنها خواست مردم، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای آینده زرند و حتی صنایع منطقه است.
منبع: دادگستری