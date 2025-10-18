شرکت مایکروسافت اولین مدل تولید تصویر هوش مصنوعی خود با نام "MAI-Image-۱"را معرفی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ مایکروسافت از مدل "MAI-Image-۱" رونمایی کرد که از هوش مصنوعی برای تولید تصاویر استفاده میکند.
مایکروسافت خاطرنشان کرد که با هدف دستیابی به سناریوهای تصویرسازی واقعگرایانه، ضمن در نظر گرفتن بازخوردها و توصیههای متخصصان تولید تصویر هوش مصنوعی، توجه ویژهای به انتخاب دقیق دادههایی که مدل عصبی بر اساس آنها آموزش دیده، داشته است.
متخصصان این شرکت توضیح دادند که پروژه آنها با هدف تولید تصاویر بسیار واقعگرایانه، نمایش نور و بازتابها به روشی بسیار نزدیک به واقعیت است.
مایکروسافت همچنین خاطرنشان کرد که یکی از مزایای کلیدی مدل جدید آن، پاسخ سریع به کاربران و طراحی دقیق و حرفهای تصاویری است که به طور دقیق و حرفهای نیازهای آنها را منعکس میکند.
MAI-Image-۱ در حال حاضر در پلتفرم LMArena موجود است، جایی که کاربران میتوانند عملکرد مدلهای مختلف هوش مصنوعی را مقایسه کنند. قرار است این مدل در آینده در دستیار مجازی Copilot که با رایانهها و دستگاههای تلفن همراه هوشمند کار میکند، ادغام شود.
مایکروسافت در تلاش است تا در زمینه نرمافزار شبکه عصبی با شرکتهای توسعه نرمافزاری مانند گوگل، اپل و OpenAI همگام شود و همچنین در حال توسعه مدلهای خود برای تولید ویدیو است. این امر به ویژه از زمانی که OpenAI از انتشار نسل دوم ابزار "Sora" خود خبر داد، که با استفاده از هوش مصنوعی ویدیو تولید میکند، صادق است.
منبع: mail.ru