باشگاه خبرنگاران جوان - وقتی کاخ سفید در تلاش است معترضان را با برچسب «تروریست» و «متنفر از آمریکا» توصیف کند، حضور متحد و گسترده مردم در خیابان‌ها اهمیتی حیاتی پیدا کرده و به تنها راه برای جلوگیری از پیشروی برنامه‌های تمامیت‌خواهانه تبدیل شده است.

رسانه انگلیسی در مقاله‌ای با اشاره به تظاهرات برنامه‌ریزی‌شده جنبش «نه به پادشاه»، تاکید کرد که دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در هفته‌های اخیر کوشیده تا با طرح اتهامات تروریستی علیه این جنبش، این مانع بزرگ را از سر راه خود در مسیر حکمرانی خودکامه بردارد.

به گزارش نشریه «اینترسپت»، در روز جمعه خط خبری هماهنگ تازه‌ای در جریان سیاسی موسوم به «ماگا» معرفی شد، جریانی که در آن چهره‌های ارشد جمهوری‌خواه شروع به بازتعریف و زیر سوال بردن اعتراضات سراسری علیه حکمرانی خودکامه ترامپ کردند. این اعتراضات که به جنبش «نه به پادشاه» شهرت یافته، توسط جنبش ماگا به عنوان یک جریان تروریستی «نفرت از آمریکا» توصیف شده که توسط «جورج سوروس» تامین مالی شده است.

ائتلاف معترض موسوم به «نو کینگز» یا «نه به پادشاه» بار دیگر میلیون‌ها شهروند آمریکایی را برای امروز (شنبه) ۱۸ اکتبر به خیابان‌ها فراخوانده است تا در بیش از ۲۵۰۰ نقطه در هر ۵۰ ایالت آمریکا در اعتراض به سیاست‌های دولت دونالد ترامپ تجمع کنند. این دومین موج اعتراضی سراسری این جنبش است؛ نخستین دور در ۱۴ ژوئن برگزار شد و بنا بر برآوردهای دانشگاه هاروارد، بین ۲ تا ۴.۸ میلیون نفر در آن شرکت کرده بودند؛ عددی که از آن به‌عنوان دومین روز بزرگ اعتراضات در دوره ترامپ یاد شده است.

اینترسپت تأکید دارد که خط تبلیغاتی پیش‌دستانه ترامپ می‌تواند با هدف بی‌اعتبار کردن چیزی باشد که به گفته برگزارکنندگان یکی از بزرگ‌ترین روزهای اعتراضات سراسری در تاریخ آمریکا است؛ اعتراضاتی در سراسر ۵۰ ایالت با ۲۵۰۰ تجمع که میلیون‌ها نفر در آن شرکت خواهند کرد. به نوشته مقاله، هدف معترضان مخالفت با برنامه سیاسی غیرقانونی و غیراخلاقی ترامپ و جلوگیری از برچیده شدن حقوق مدنی و قانون اساسی و مقابله با «جاه‌طلبی‌های فاشیستی» جنبش ماگا است.

برخورد پلیس آمریکا با معترضان برخورد پلیس آمریکا با معترضان

مقاله اشاره می‌کند که در واکنش، چهره‌های دموکرات و مستقل نیز بلافاصله موضع گرفتند. «برنی سندرز» سناتور آمریکایی اعلام کرده که این اعتراضات تحت حمایت قانون اساسی هستند و برخلاف حملات تبلیغاتی راستگرایان، معترضان در حال دفاع از ارزش‌های آمریکایی هستند. همچنین «جو والش» جمهوری‌خواه سابق و سیاستمدار مستقل فعلی تلاش حزب جمهوری‌خواه برای «شیطان‌سازی از نیمی از رأی‌دهندگان» را شرم‌آور خوانده و پیروان خود را به حضور در اعتراضات فرامی‌خواند.

اینترسپت تصریح می‌کند که دلیل نگرانی جریان ماگا از چنین اعتراضاتی روشن است: هیچ چیز به اندازه بسیج میلیونی غیرخشونت‌آمیز مردم عادی برنامه آنان را تهدید نمی‌کند.

مقاله در ادامه تأکید می‌کند که دولت ترامپ هفته‌هاست در تلاش است مخالفان را تروریست، اغتشاشگر یا افراطی معرفی کند و در رسانه‌های همسو تصویری ساختگی از «تهدید فراگیر آنتیفا» ساخته که اکنون بهانه‌ای برای تعقیب قضایی معترضان تحت عنوان «تروریسم داخلی» توسط وزارت دادگستری شده است. اما به نوشته مقاله، «تصویر» قوی‌تر از «تبلیغ» است. نمونه‌های کوچک مانند اعتراضات در اورگن توانسته‌اند روایت رسانه‌ای حاکم را بی‌اعتبار کنند.

آنتیفا یک جنبش سیاسی چپ‌گرا با ادعای عقاید ضد فاشیستی و ضد نژادپرستی در ایالات متحده است که ویژگی اصلی آن اتکا به اقدام عملی با تاکتیک‌های اعتراضی گوناگون - مانند فعالیت‌های دیجیتالی، خسارت مالی به بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، خشونت فیزیکی و آزار و اذیت فاشیست‌ها، نژادپرستان، راست افراطی یا سرمایه‌داران – است.

نشریه آمریکایی توضیح می‌دهد که حضور انبوه معترضان، آن هم از میان اقشار مختلف، نه تنها روایت‌سازی ماگا را متلاشی می‌کند، بلکه توجه جامعه بی‌تفاوت و خسته از سیاست را نیز جلب می‌کند. این اعتراضات تصاویر و پوششی رسانه‌ای تولید می‌کنند که نشان‌دهنده عمق مخالفت با ترامپ و جریان حامی وی خواهد بود.

گارد ملی آمریکا در کالیفرنیا گارد ملی آمریکا در کالیفرنیا

مقاله سپس به بُعد تأثیرگذاری اشاره کرده و می‌نویسد که این اعتراضات نه‌فقط بر افکار عمومی داخلی، بلکه بر محافل حقوقی و امنیتی و نهادهایی که ممکن است در آینده مجبور به تصمیم‌گیری درباره اجرای دستورات دولت شوند نیزاثر می‌گذارد. اینترسپت با استناد به پژوهش‌های «اریکا چنووت» و «ماریا استفن» ادعا می‌کند هنگامی که ۳٫۵ درصد جمعیت به شکل مستمر وارد اعتراض غیرخشونت‌آمیز شوند، اجرای برنامه‌های اقتدارگرایانه عملاً ناممکن می‌شود، زیرا اعتراض گسترده سیگنال مخالفت عمیق در بدنه جامعه از جمله در همان نهادهای مجریِ اوامر را ارسال می‌کند.

رسانه آمریکایی در ادامه با اشاره به تجربه‌های تاریخی آمریکا بیان می‌کند که اعتراضات جمعی نقشی تعیین‌کننده در تغییر افکار عمومی در زمینه حقوق مدنی، رفاه اجتماعی و حق رأی زنان داشته‌اند. «چارلز تیلی» چهار شاخص را برای موفقیت چنین حرکت‌هایی مطرح کرده: شایستگیِ شرکت‌کنندگان، وحدت پیام، تعداد، و پایبندی. پژوهشگران در ادامه شاخص «تنوع» را نیز افزوده‌اند.

مقاله یادآور می‌شود که این مجموعه کامل در اعتراضات جورج فلوید دیده شد و توانست نگاه ملی به نژادپرستی نظام‌مند را تغییر دهد. به نوشته مقاله، دقیقاً به همین علت است که جریان ماگا از اعتراضات «نه به پادشاه» می‌ترسد: چرا که میلیون‌ها شهروند عادی، از گروه‌های گوناگون، برای دومین بار، متحد و پایدار، به نام «ارزش‌های آمریکایی و حقوق مدنی و قانون اساسی» به خیابان می‌آیند و این برای اقتدارگرایی یک تهدید وجودی محسوب می‌شود.

به گزارش اینترسپت، سیاستمداران اقتدارگرا در سرتاسر جهان آموخته‌اند که باید در مواجهه با اعتراضات غیرخشونت‌آمیز، «سرکوب پیشگیرانه» انجام دهند. آن‌ها در این راستا، هرگونه تجمع را جرم‌انگاری می‌کنند، کنترل اطلاعات را در دست می‌گیرند و زیرساخت‌های مدنی را از کار می‌اندازند. مقاله تصریح می‌کند این روند اکنون در آمریکا در حال وقوع است.

ائتلاف «نه به پادشاه» ائتلاف «نه به پادشاه»

«استیون میلر» معاون رئیس ستاد کاخ سفید در تلاش است تا تمامی مخالفت‌های سیاسی را با برچسب «تروریسم داخلی» سرکوب کند. دولت ترامپ همچنین در حال برنامه‌ریزی برای استفاده ابزاری از اداره مالیات علیه نهادهای مدنی است، و یک سناتور جمهوری‌خواه به نام «تد کروز» لایحه‌ای برای اعمال اتهامات سازمان‌یافته علیه گروه‌های حامی اعتراضات معرفی کرده است. مقاله می‌افزاید که کاخ سفید در یکی از گزارش‌های خود، برخی گروه‌های حامی بسیج مدنی را «تحریک‌کننده تروریسم» نامیده است.

به گزارش اینترسپت، تک‌تک این اقدامات با هدف حذف سازمان‌هایی است که توان برگزاری اعتراضات خشونت‌پرهیز را دارند تا میدان اعتراض از مردم گرفته شده و تنها روایت رسمی حاکم باقی بماند.

رسانه آمریکایی این لحظه را یک «نقطه عطف» دانسته که در آن مردم باید پیش از تکمیل چرخه سرکوب، در میدان حضور پیدا کنند. اینترسپت تأکید می‌کند که هرگونه حمله به سازمان‌های مدنی باید به‌عنوان تلاشی برای نابودی آزادی بیان و خفه‌کردن اعتراض محکوم شود.

