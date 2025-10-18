یک اتاق خنک، تاریک و ساکت کمک می‌کند که آسان و راحت‌تر بخوابید. برای اکثر افراد دمای بین ۱۵/۶ تا ۱۹/۴ درجه سانتی‌گراد دمای مطلوب برای خواب است. همچنین بهتر است تشک و بالش راحت انتخاب کنید و از ملحفه‌ها و پتوهایی که باب میلتان است، استفاده کنید. پتوی سنگین می‌تواند به رفع اضطراب و بیخوابی کمک کند و ممکن است مزایایی مشابه با فشار درمانی عمیق داشته باشد.

اگر خواب سبکی دارید و یا در محیط پر سروصدایی زندگی می‌کنید، حتماً از گوش گیر استفاده کنید. چنانچه اتاق خواب شما پر نور است بهتر است از پرده‌های ضخیم و یا محافظ چشم استفاده کنید. استفاده از رایحه‌های آرام بخش در محیط اتاق مانند اسطوخودوس می‌تواند به خواب رفتن را راحت‌تر کند.