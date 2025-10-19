باشگاه خبرنگاران جوان- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند از پلمب یک واحد صنفی متخلف و معدومسازی کامل مرغهای تاریخمصرفگذشته با دستور قضایی خبر داد و گفت: این واحد که پیشتر نیز به دلیل تخلف مشابه تذکر دریافت کرده بود که با تکرار تخلف، تحت پیگرد قضایی قرار گرفت.
رضا یعقوبی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی بازرسی کارشناسان اداره دامپزشکی، مشخص شد یکی از واحدهای عرضه مرغ در سطح شهر زرند، اقدام به نگهداری و فروش مرغهای تاریخمصرفگذشته کرده است که با احراز تخلف، بلافاصله دستور قضایی جهت پلمب محل و معدومسازی تمامی اقلام فاسد صادر گردید.
وی افزود: بررسیهای انجامشده نشان داد این واحد صنفی پیشتر نیز به علت تخلفات مشابه در عرضه مواد غذایی غیرقابل مصرف، مورد تذکر و اخطار قرار گرفته بود؛ اما بدون توجه به هشدارهای قانونی، مجدداً اقدام به تکرار تخلف کرده است. ازاینرو با دستور دادستانی، متصدی واحد متخلف به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی خارج از نوبت در دستور کار قرار دارد.
دادستان زرند با تأکید بر اینکه سلامت و امنیت غذایی مردم از خطوط قرمز قوه قضائیه است، تصریح کرد: عرضه مواد غذایی فاسد، مصداق بارز تهدید علیه سلامت عمومی است و دستگاه قضایی با چنین رفتارهایی با قاطعیت و بدون هر گونه اغماض برخورد خواهد کرد تا هیچ فردی به خود اجازه ندهد سلامت شهروندان را قربانی منافع شخصی و سودجویی خود کند.
این مقام قضایی با اشاره به اجرای طرحهای نظارتی مداوم در شهرستان و قدردانی از رئیس و کارکنان شبکه دامپزشکی زرند گفت: دادستانی زرند در کنار اداره دامپزشکی، شبکه بهداشت و نهادهای نظارتی و انتظامی، برای برخورد با مراکز متخلف عرضه مواد غذایی که تهدید کننده سلامت شهروندان هستند، خواهد بود و کارکنان این نهادها از حمایت قانونی و قضایی برخوردارند.
یعقوبی در پایان گفت: اطلاعرسانی بهموقع شهروندان نیز در کشف و برخورد با تخلفات صنفی نقش بسیار مهمی دارد و گزارش موارد مشکوک در زمینه عرضه مواد غذایی تاریخمصرفگذشته یا غیرقابل مصرف به نهادهای نظارتی، منجر به رسیدگی در کوتاهترین زمان و در صورت اثبات، برخورد قاطع خواهد شد.