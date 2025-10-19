باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - هانی تحویل زاده رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت:بنابر آمار در ۶ ماهه نخست سال بیش از ۴۰ میلیون شیرخشک رژیمی و رگولار تولید شد که این میزان تولید با حداقل اسناد، بدون دریافت ارز و بدهی ارزی به تجار خارجی مواد اولیه را وارد کردند و متاسفانه بانک مرکزی همکاری لازم‌ را با تولیدکنندگان ندارد و ارز مورد نیاز تولیدکنندگان به تامین کنندگان ارسال نمی‌کند.

به گفته وی، با استمرار روند فعلی پیش بینی می شود که با کمبود شیرخشک نوزاد حتی نوع معمولی روبرو شویم که براین اساس از دست اندکاران امر انتظار می رود روی بحث تامین ارز توجه بیشتری کنن. چراکه متاسفانه کالاهای غیرضرور وارد کشور می شود.

تحویل زاده ادامه داد: بازگشت نقدینگی به صنعت شیرخشک اطفال به بیش از ۱۴ ماه ناشی از تاخیر بانک‌مرکزی در تخصیص ارز رسیده است که با تورم موجود و سود بالای تسهیلات، سرمایه گذاری در این بخش توجیهی ندارد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد با تاکید بر قیمت‌گذاری مناسب شیرخشک تصریح کرد: قیمت گذاری صحیح موجب شده تا تولیدکنندگان از زیان خارج شود، از این رو برخی کارخانه ها با مشکل عدم مواد اولیه روبرو هستند‌که این امر منجر به کاهش چشمگیر تولید و تعطیلی شده است که این رویه نباید استمرار یابد.