باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار عزیزاله ملکی اظهار کرد: در راستای طرح مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، روز گذشته ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری کارکنان یگان تکاوری فارس با اقدامات فنی و تخصصی از دپو محموله سنگین تریاک در منزلی در یکی از محله‌های شهرستان شیراز مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او تصریح کرد: ماموران ضمن هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن منزل موفق شدند ۱۳۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش را کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه در این خصوص یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، گفت: این استان محل ناامنی برای سوداگران مرگ می‌باشد و این فرماندهی در طول شبانه‌روز آماده دریافت هرگونه اخبار و موارد مشکوک از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ است.

پرونده دزد دوچرخه‌ها در شیراز بسته شد

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری سارق حرفه‌ای و کشف ۱۵ فقره سرقت دوچرخه خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت دوچرخه در "شیراز"، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی پایگاه "تجسس" با انجام اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند در این خصوص یک سارق حرفه‌ای را شناسایی و وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه سارق در بازجویی انجام گرفته به ۱۵ فقره سرقت اعتراف کرد، گفت: در این خصوص ۲ دستگاه دوچرخه مسروقه نیز از مخفیگاه متهم کشف شد.

این مقام انتظامی با اعلام اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد، به شهروندان توصیه کرد هشدار‌های پلیس در خصوص پیشگیری از سرقت را جدی گرفته و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک آن را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

برخورد عمدی پژو با خانم ۳۲ ساله و دستگیری قاتل در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از دستگیری قاتل و همدستش در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علیرضا نوشاد این خصوص اظهار داشت: چهاردهم مهرماه سال جاری، در پی تماس یکی از شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تصادف خودرو پژو ۴۰۵ با عابر پیاده در یکی از خیابان‌های شهر مرودشت، بلافاصله مأموران کلانتری و راهور جهت بررسی صحنه به محل اعزام شدند.

او افزود: راننده پژو ۴۰۵ که با عابر پیاده که خانمی ۳۲ ساله بوده برخورد نموده و بنا به علل نامعلومی از صحنه متواری شده و عابر پیاده توسط عوامل اورژانس، به بیمارستان انتقال که به دلیل شدت جراحات فوت می‌کند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در ادامه با توجه به بررسی صحنه و اظهارات ضد و نقیض افراد حاضر در محل، مامورین به ساختگی بودن صحنه تصادف مشکوک شدند که در این راستا سریعا کارآگاهان پلیس آگاهی جهت تحقیقات تکمیلی به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی مرودشت ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع، کارآگاهان پلیس پس از بررسی‌های لازم و رصد‌های اطلاعاتی و پیگیری‌های مستمر قاتل و همدستش که دو جوان ۱۸ ساله بودند را شناسایی و آنان را دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال دادند.

سرهنگ نوشاد گفت: متهمین در جریان بازجویی‌ها و مواجهه با مدارک پرونده اقرار کردند که به دلیل اختلافات شخصی به صورت عمد با خودرو با خانم ۳۲ ساله برخورد و سپس متواری شدیم. متهمین برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

توقیف ۲۶۶ دستگاه وسایط نقلیه متخلف

رئیس پلیس راهور استان از توقیف ۲۶۶ دستگاه وسایط نقلیه متخلف طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

سرهنگ کورش کریمی بیان کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی استان فارس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوشمند کنترل و پایش ترافیک و شناسایی رانندگان دارای رفتار‌های هنجارشکنانه در رانندگی و رصد تخلفات حادثه ساز که موجب برهم خوردن نظم و امنیت نرافیکی معابر می‌گردد، با متخلفان به شدت برخورد خواهد کرد.

او افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته با اجرای طرح انتظام بخشی و ایمن سازی ترافیک در سطح کلانشهر شیراز و دیگر شهر‌های استان فارس، ۲۰۷ خودرو و ۵۹ دستگاه موتورسیکلت که رانندگان آنها مرتکب تخلفات حادثه ساز شده بودند ضمن اعمال قانون به پارکینگ‌های توقیفی دلالت گردیدند و همچنین تعداد ۳۳ برگ گواهینامه رانندگان هنجارشکن نیز ضبط شد.

قتل عمو با ضربات بیل

فرمانده انتظامی فیروزآباد از دستگیری قاتلی که با ضربات بیل عموی ۸۱ ساله خود را به قتل رسانده بود، خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی گفت: در بیست و چهارم آبان‌ماه سال جاری و در پی گزارش به پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع قتل در یکی از باغات بخش میمند، بلافاصله تیمی از ماموران انتظامی در محل حاضر شدند.

او ادامه داد: در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد پیرمردی ۸۱ ساله در اتاقک باغ خود بر اثر جراحت و خونریزی از ناحیه سر به قتل رسیده است.

فرمانده انتظامی فیروزآباد افزود: با توجه به حساسیت موضوع، اقدامات لازم جهت شناسایی و دستگیری قاتل در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.

سرهنگ مزارعی تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، سرانجام فرد قاتل شناسایی و توسط مامورین بخش میمند و کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه قاتل ۴۳ ساله در بازجویی تکمیلی علت قتل را اختلافات خانوادگی با مقتول عنوان کرد، گفت: عاقبت اندیشی در امور، بالا بردن آستانه تحمل، داشتن مهارت حل مسئله و احترام به قانون می‌تواند از وقوع جرائم این چنینی جلوگیری کند.

کشف ۶۳ کیلو تریاک دپو شده در ساختمانی متروکه

فرمانده انتظامی نی‌ریز از کشف ۶۳ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عظیم‌اله کرمی بیان کرد: در راستای مبارزه با قاچاقچیان و سودگران مرگ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی با اقدامات فنی و تخصصی از دپو مقداری تریاک در یک ساختمان متروکه در یکی از محله‌های شهرستان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران ضمن هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن ساختمان متروکه موفق شدند ۶۳ کیلوگرم تریاک را کشف کنند.

فرمانده انتظامی نی‌ریز با بیان اینکه تلاش برای دستگیری مالک مواد مخدر مکشوفه با جدیت ادامه دارد، گفت: این شهرستان محل ناامنی برای قاچاقچیان است و این فرماندهی در طول شبانه روز آماده دریافت هرگونه اخبار و موارد مشکوک از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ است.