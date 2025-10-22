بین الملل عکس باشگاه خبرنگاران جوان

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۲۹

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۲۹
عکاس کارتونیست
تاریخ انتشار ۳۰ مهر ۱۴۰۴ ۰۹:۰۰
کد خبر
۹۰۱۵۶۹۷
نظر دادن
دانلود
در گزارش پیش‌روی این هفته، «کاریکاتور روز» و در شماره ۲۹ برداشت آزاد، مجموعه‌ای استثنایی و تحلیلی از آثار برجسته‌ترین کاریکاتوریست‌های ایرانی و بین‌المللی را مشاهده می‌کنید. این آثار، که با طنزی ظریف و مفهومی خلق شده‌اند، مرز‌های زبانی و جغرافیایی را درنوردیده و مخاطب را به تأمل وادار می‌کنند و همچون آیینه‌ای شفاف، واقعیت‌های جامعه بشری را بازمی‌تاباند. با نگاهی به آثار بی نظیر کارتونیست‌های ایرانی و در این گذر، قلم‌های طناز ایرانی با خلق آثاری چند مضمونی، به متن گفت‌وگوی جهانی می‌رسند و اثبات می‌کنند که کارتون و کاریکاتور، فراتر از یک هنر، "واکنشی زنده" به پیچیدگی‌های جامعۀ بشری انسان معاصر است. این گزارش تحلیلی، مخاطب را به سفری در عمق "ناخودآگاه جمعی" می‌برد که در آن هر خط، روایتی است از آنچه می‌خواهیم بگوییم، ولی در قالب کلمات نمی‌گنجد و این قدرت هنر کاریکاتور را می‌رساند. در این قلمرو، هر طرحِ کاریکاتور و کارتون‌های خبری، روایتی است از ناگفته‌ها، از آنچه در پستوی ذهن جامعه می‌گذرد، اما در چارچوب جمله‌ها نمی‌گنجد. قدرت هنر کاریکاتور در همین ایجاز تصویرى نهفته است. توانایی فشردن پیچیده‌ترین مفاهیم در یک قاب، و تبدیل خاموشی‌ها به نگاهی گویا. اینجاست که قلم کاریکاتوریست، همچون پلی میان عینیت و ذهنیت، حقیقت را بی‌پرده بازمی‌تاباند و هنر، به زبانی جهان‌شمول بدل می‌شود.

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۲۹

در گزارش پیش‌روی این هفته، «کاریکاتور روز» و در شماره ۲۹ برداشت آزاد، مجموعه‌ای استثنایی و تحلیلی از آثار برجسته‌ترین کاریکاتوریست‌های ایرانی و بین‌المللی را مشاهده می‌کنید. این آثار، که با طنزی ظریف و مفهومی خلق شده‌اند، مرز‌های زبانی و جغرافیایی را درنوردیده و مخاطب را به تأمل وادار می‌کنند و همچون آیینه‌ای شفاف، واقعیت‌های جامعه بشری را بازمی‌تاباند. با نگاهی به آثار بی نظیر کارتونیست‌های ایرانی و در این گذر، قلم‌های طناز ایرانی با خلق آثاری چند مضمونی، به متن گفت‌وگوی جهانی می‌رسند و اثبات می‌کنند که کارتون و کاریکاتور، فراتر از یک هنر، "واکنشی زنده" به پیچیدگی‌های جامعۀ بشری انسان معاصر است. این گزارش تحلیلی، مخاطب را به سفری در عمق "ناخودآگاه جمعی" می‌برد که در آن هر خط، روایتی است از آنچه می‌خواهیم بگوییم، ولی در قالب کلمات نمی‌گنجد و این قدرت هنر کاریکاتور را می‌رساند. در این قلمرو، هر طرحِ کاریکاتور و کارتون‌های خبری، روایتی است از ناگفته‌ها، از آنچه در پستوی ذهن جامعه می‌گذرد، اما در چارچوب جمله‌ها نمی‌گنجد. قدرت هنر کاریکاتور در همین ایجاز تصویرى نهفته است. توانایی فشردن پیچیده‌ترین مفاهیم در یک قاب، و تبدیل خاموشی‌ها به نگاهی گویا. اینجاست که قلم کاریکاتوریست، همچون پلی میان عینیت و ذهنیت، حقیقت را بی‌پرده بازمی‌تاباند و هنر، به زبانی جهان‌شمول بدل می‌شود.
۳۰ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۰
/

برچسب ها: کاریکاتور روز ، هنر کاریکاتور ، کاریکاتور سیاسی ، کاریکاتوریست ، کارتونیست ها
مطالب مرتبط
کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۲۹
young journalists club

کاریکاتور روز / قحطی و گرسنگی؛ سلاح رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۲۹
young journalists club

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۲۷

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۲۹
young journalists club

کاریکاتور روز / برداشت آزاد _ ۲۱

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۲۹
young journalists club

کاریکاتور روز / به مناسبت «روز جهانی معلم»

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۲۹
young journalists club

کاریکاتور روز / روز ملی بهره وری و بهینه سازی مصرف

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۲۹
young journalists club

کاریکاتور روز / نمایشگاه کاریکاتور «پوزه‌بند» ؛ ادای دین کارتونیست‌های کشورمان به روز‌های غرور و حماسه ایران

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۲۹
young journalists club

کاریکاتور؛ چشم‌انداز آتش‌بس غزه فروپاشی رژیم صهیونیستی و پیروزی مقاومت

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۲۹
young journalists club

کاریکاتور روز / به مناسبت «روز ملی سینما»

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۲۹
young journalists club

کاریکاتور روز / خشونت‎‌های سیستماتیک علیه پناهجویان در مرز‌های اروپا

پربازدیدترین عکس‌ها
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.