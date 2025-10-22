کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۲۹

در گزارش پیشروی این هفته، «کاریکاتور روز» و در شماره ۲۹ برداشت آزاد، مجموعهای استثنایی و تحلیلی از آثار برجستهترین کاریکاتوریستهای ایرانی و بینالمللی را مشاهده میکنید. این آثار، که با طنزی ظریف و مفهومی خلق شدهاند، مرزهای زبانی و جغرافیایی را درنوردیده و مخاطب را به تأمل وادار میکنند و همچون آیینهای شفاف، واقعیتهای جامعه بشری را بازمیتاباند. با نگاهی به آثار بی نظیر کارتونیستهای ایرانی و در این گذر، قلمهای طناز ایرانی با خلق آثاری چند مضمونی، به متن گفتوگوی جهانی میرسند و اثبات میکنند که کارتون و کاریکاتور، فراتر از یک هنر، "واکنشی زنده" به پیچیدگیهای جامعۀ بشری انسان معاصر است. این گزارش تحلیلی، مخاطب را به سفری در عمق "ناخودآگاه جمعی" میبرد که در آن هر خط، روایتی است از آنچه میخواهیم بگوییم، ولی در قالب کلمات نمیگنجد و این قدرت هنر کاریکاتور را میرساند. در این قلمرو، هر طرحِ کاریکاتور و کارتونهای خبری، روایتی است از ناگفتهها، از آنچه در پستوی ذهن جامعه میگذرد، اما در چارچوب جملهها نمیگنجد. قدرت هنر کاریکاتور در همین ایجاز تصویرى نهفته است. توانایی فشردن پیچیدهترین مفاهیم در یک قاب، و تبدیل خاموشیها به نگاهی گویا. اینجاست که قلم کاریکاتوریست، همچون پلی میان عینیت و ذهنیت، حقیقت را بیپرده بازمیتاباند و هنر، به زبانی جهانشمول بدل میشود.