امکان معامله بگرام محال است؛ آمریکا به دنبال اسارت جهان است

معاون وزارت کشور حکومت طالبان با تکذیب شایعات مربوط به بازگشت نیروهای آمریکایی به پایگاه بگرام، هرگونه توافق با واشنگتن در این زمینه را رد کرد و هشدار داد مردم افغانستان در صورت وقوع چنین اتفاقی سکوت نخواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد نبی عمری،معاون وزارت کشور حکومت طالبان، در واکنش به شایعات مربوط به احتمال توافق با آمریکا برای بازگشت نیروهای این کشور به پایگاه بگرام، در یک ویدئوی منتشر شده تأکید کرد: «هیچ توافقی با آمریکا در مورد بگرام صورت نخواهد گرفت. هیچ امکانی برای چنین توافقی وجود ندارد.»

وی هشدار داد که در صورت بازگشت آمریکا به بگرام، مردم افغانستان سکوت نخواهند کرد و گفت: «شما مثل گذشته اکنون هم غیرت دارید؛ اول من را بزنید، بعد دیگری و دیگری را.»

عمری همچنین گزارش‌ها درباره حضور چینی‌ها در بگرام یا هرگونه گفتگو با چین در مورد این پایگاه را رد کرد و گفت: «چنین چیزی حقیقت ندارد.»

پایگاه هوایی بگرام که بزرگ‌ترین مقر نظامی آمریکا در افغانستان طی دو دهه جنگ بود، اخیراً در کانون گمانه‌زنی‌های سیاسی قرار گرفته است.

