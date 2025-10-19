کاروان تکواندوکاران افغانستان برای شرکت در مسابقات آسیایی و جهانی عازم بحرین و چین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- کاروان تکواندوکاران افغانستان، روز یک‌شنبه (۲۷ مهر ۱۴۰۴) برای شرکت در بازی‌های جوانان آسیایی بحرین و پیکارهای جهانی تکواندو در چین، راهی این کشورها شد.



مسئولان فدراسیون تکواندو اعلام کردند که در بازی‌های آسیایی بحرین، سدیس سکندر و عبدالباسط صفی‌زاده در رده‌های سنی مختلف شرکت خواهند کرد.



همچنین، هشت تکواندوکار به همراه هیئت و مربیان در مسابقات جهانی چین حضور دارند.



بر اساس برنامه، بازی‌های آسیایی بحرین از ۳۰ مهر آغاز می‌شود و مسابقات جهانی تکواندو در چین از (۱ آبان ۱۴۰۴) برگزار خواهد شد.