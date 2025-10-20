مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از کسب ۱۷ رتبه کشوری جشنواره خوارزمی از سوی دانش آموزان استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - مرتضوی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: دانش‌آموزان استان در محور‌های بازارچه کسب‌وکار دانش‌آموزی، قرآن و معارف اسلامی، هنر‌های نمایشی، علوم آزمایشگاهی، برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی، دست‌سازه و عکاسی موفق به کسب رتبه‌های اول تا سوم کشور در یازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی شدند.

او افزود: شهرستان‌های بیرجند، فردوس، سرایان و طبس با مجموع ۱۷ رتبه، پیشتاز این موفقیت بوده‌اند.

مرتضوی با اشاره به رشد دو رتبه‌ای استان نسبت به پارسال، این موفقیت را نتیجه تلاش دبیران، مدیران و کارشناسان دانست و از آنان قدردانی کرد.

همچنین مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از کسب مدال برنز المپیاد نجوم کشور از سوی دانش‌آموز محمدطاها رجب‌زاده از دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره دوم قاین خبر داد.