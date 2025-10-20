براساس گزارشی جدید فراگیر شدن هوش مصنوعی باعث شده بازدید وب سایت ویکی پدیا کاهش یابد و همین امر یک خطر به حساب می آید.

باشگاه خبرنگاران جوان - ویکی‌پدیا که اغلب به‌عنوان آخرین وب‌سایت «خوب» و مستقل اینترنت توصیف می‌شود، دیگر از محتوای تولیدی هوش مصنوعی و روندهای پرهیاهوی شبکه‌های اجتماعی مصون نمانده است.

طبق اعلام مارشال میلر از بنیاد ویکی‌مدیا، میزان بازدید انسانی این دایره‌المعارف آنلاین در مقایسه سالانه ۸ درصد کاهش یافته است.

بنیاد ویکی‌مدیا اخیراً تلاش کرده میان ترافیک کاربران واقعی و بات‌ها تمایز ایجاد کند. به گفته میلر، کاهش ترافیک پس از به‌روزرسانی سیستم‌های شناسایی ربات‌ها مشخص شد و نشان داد بخش زیادی از بازدیدهای غیرعادی در ماه‌های مه تا ژوئن مربوط به بات‌هایی بوده که برای دور زدن سیستم ردیابی طراحی شده‌اند.

میلر علت اصلی افت بازدید را تأثیر هوش مصنوعی مولد و شبکه‌های اجتماعی بر شیوه جستجوی اطلاعات می‌داند. موتورهای جستجو روزبه‌روز بیشتر از هوش مصنوعی برای پاسخ مستقیم به کاربران استفاده می‌کنند و دیگر مانند گذشته لینک وب‌سایت‌هایی نظیر ویکی‌پدیا را نمایش نمی‌دهند. هم‌زمان، نسل جوان نیز ترجیح می‌دهد پاسخ پرسش‌هایش را از طریق شبکه‌های اجتماعی پیدا کند.

با این حال، گوگل ادعای کاهش ترافیک جست‌وجو به دلیل پاسخ‌های هوش مصنوعی را رد کرده است.

میلر تأکید می‌کند که بنیاد ویکی‌مدیا از روش‌های تازه انتقال دانش استقبال می‌کند و معتقد است ارزش ویکی‌پدیا همچنان پابرجاست؛ چراکه «دانشی که از این دایره‌المعارف منشأ می‌گیرد، در هر حال در دسترس مردم قرار می‌گیرد، حتی اگر مستقیماً از سایت بازدید نکنند.»

ویکی‌پدیا پیش‌تر آزمایش‌هایی برای به‌کارگیری خلاصه‌های هوش مصنوعی انجام داده بود، اما پس از اعتراض ویرایشگران این روند متوقف شد. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که افزایش وابستگی به محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی می‌تواند خطرناک باشد، به‌ویژه زمانی که منبع اطلاعات برای کاربران ناشناخته بماند.

به گفته میلر، کاهش بازدید کاربران انسانی می‌تواند در بلندمدت به کاهش مشارکت داوطلبان و حمایت مالی فردی از ویکی‌پدیا بینجامد و پایداری این پروژه آزاد و مردمی را تهدید کند.

منبع: مهر