باشگاه خبرنگاران جوان - انسان‌ها همواره رویای تغییر طبیعت همسو با تخیل خود را داشته‌اند. از ساخت فرودگاه‌های عظیم در دریا گرفته تا مقاصد لوکس ساخته‌شده از شن و ماسه، جزایر مصنوعی نشان‌دهنده توان مهندسی بشر هستند. برخی از جزایر برای بقاء ساخته شده‌اند، برخی برای سفر و گردشگری و برخی دیگر تنها برای نشان دادن ظرفیت‌های فناوری و جاه‌طلبی بشر. در ادامه، ده جزیره مصنوعی بزرگ را معرفی کردیم، از رتبه دهم تا یکم.

۱۰. جزیره پورت، ژاپن

این جزیره که در دهه ۱۹۸۰ در سواحل کوبه ساخته شد، یکی از نخستین تجربه‌های ژاپن در زمینه زمین مصنوعی بود. هدف از ساخت آن پاسخ به رشد جمعیت و ایجاد فضای صنعتی جدید پس از شهری شدن سریع بود. این جزیره منطقه‌ای آینده‌نگرانه به نام پورتوپیا هم دارد که به خاطر ساختمان‌های مدرن و امکانات بندری خود مشهور است.

مساحت تقریبی: ۵.۲۰ کیلومتر مربع

کشور: ژاپن

استفاده اصلی: مسکونی، تجاری و فعالیت‌های بندری

۹. جزیره فوندائو، برزیل

این جزیره در ریودوژانیرو واقع شده و نتیجه ادغام چند جزیره کوچک در خلیج گوآنابارا در دهه ۱۹۵۰ است. دانشگاه فدرال ریودوژانیرو در این جزیره است و مرکز پژوهش و نوآوری محسوب می‌شود.

نام «فوندائو» به معنای «زمین بزرگ» است و نامی مناسب برای یکی از بزرگ‌ترین جزایر مصنوعی آمریکای جنوبی است.

مساحت تقریبی: ۵.۲۳ کیلومتر مربع

کشور: برزیل

استفاده اصلی: آموزش، پژوهش و امکانات دانشگاهی

۸. جزیره روکّو، ژاپن

این پروژه جاه‌طلبانه در دهه ۱۹۹۰ در خلیج کوبه ساخته شد تا فضای زندگی شهری را گسترش دهد. جزیره دارای برج‌های مسکونی، مراکز خرید و مدارس بین‌المللی است و با پل‌هایی به سرزمین اصلی متصل می‌شود و حتی سواحل مصنوعی خودش را دارد.

مساحت تقریبی: ۵.۸ کیلومتر مربع

کشور: ژاپن

استفاده اصلی: مسکونی، تفریحی و منطقه تجاری

۷. نخل جمیرا، امارات متحده عربی

شاید یکی از مشهورترین جزایر مصنوعی جهان، پام جمیرا است که به شکل یک درخت نخل ساخته شده و با هتل‌ها و ویلاهای لوکس احاطه شده است. این جزیره که اوایل دهه ۲۰۰۰ در دبی ساخته شد، خانه‌های ساحلی خیره‌کننده‌ای دارد و نماد جهانی رشد دبی به‌عنوان مقصدی لوکس است.

مساحت تقریبی: ۶.۵ کیلومتر مربع

کشور: امارات متحده عربی

استفاده اصلی: گردشگری، مسکن لوکس و تفریح

۶. جزیره فرودگاه بین‌المللی چوبو سِنترا، ژاپن

این جزیره که در توکونامه ژاپن ساخته شده، سال ۲۰۰۵ افتتاح شد و به‌عنوان مرکز اصلی هوایی منطقه عمل می‌کند. این فرودگاه کاملاً در دریا ساخته شده تا از سر و صدا و ازدحام فرودگاه‌های زمینی جلوگیری کند.

مساحت تقریبی: ۶.۸ کیلومتر مربع

کشور: ژاپن

استفاده اصلی: فرودگاه بین‌المللی و مرکز حمل و نقل

۵. نخل جبل علی، امارات متحده عربی

این جزیره از نخل جمیرا بزرگ‌تر است و برای ایجاد جوامع مسکونی، هتل‌ها و پارک‌های تفریحی طراحی شده است. ساخت آن در بحران مالی ۲۰۰۸ متوقف شد، اما پس از آن با برنامه «چشم‌انداز ۲۰۴۰ دبی» ادامه یافت. پس از تکمیل، حدود ۳۵۰۰۰ خانواده در آن ساکن خواهند شد.

مساحت تقریبی: ۸ کیلومتر مربع

کشور: امارات متحده عربی

استفاده اصلی: برنامه‌ریزی برای توسعه مسکونی، تفریحی و گردشگری

۴. جزیره فرودگاه بین‌المللی هنگ‌کنگ (چِک لَپ کوک)، چین

این جزیره جایگزین فرودگاه قدیمی «کای تَک» شد و در دهه ۱۹۹۰ از راه احیاء زمین گسترده ساخته شد. هم‌اکنون یکی از شلوغ‌ترین فرودگاه‌های جهان است که روی جزیره‌ای مصنوعی در شمال لانتاو قرار دارد و پروژه‌های توسعه‌ای همچنان ادامه دارد.

مساحت تقریبی: ۹.۴ کیلومتر مربع

کشور: چین (هنگ‌کنگ)

استفاده اصلی: هواپیمایی بین‌المللی و تدارکات

۳. جزیره فرودگاه بین‌المللی کانسای، ژاپن

برای نیاز اوزاکا به فرودگاه جدید، ژاپن این جزیره را وسط دریا ساخت. فرودگاه کانسای سال ۱۹۹۴ افتتاح شد و خیلی زود به یک شاهکار مهندسی تبدیل شد. این جزیره روی بستر نرم دریا ساخته شده که موجب چالش‌های فرونشست شد، اما نگهداری مستمر آن را پایدار نگه داشته است.

مساحت تقریبی: ۱۰.۶۸ کیلومتر مربع

کشور: ژاپن

استفاده اصلی: فرودگاه بین‌المللی بزرگ

۲. جزیره یاس، امارات متحده عربی

جزیره یاس در ابوظبی یک شاهکار مدرن تفریحی است. این جزیره در دهه ۲۰۰۰ ساخته شد و شامل جاذبه‌هایی مانند فِراری وُرلد، پیست یاس مارینا و یاس واتِروُرلد می‌شود. این جزیره ترکیبی از لوکس، ورزشی و گردشگری و میزبان مسابقه سالانه فرمول یک گرَند پری ابوظبی است.

مساحت تقریبی: ۲۵ کیلومتر مربع

کشور: امارات متحده عربی

استفاده اصلی: گردشگری، تفریحی و مراکز ورزشی

۱. فِلِووُپولدِر، هلند

فِلِوُپولدِر با مساحتی نزدیک به ۱۰۰۰ کیلومتر مربع، نه تنها بزرگ‌ترین جزیره مصنوعی جهان است، بلکه یک منطقه کامل بازیابی‌شده از دریا محسوب می‌شود. این پروژه که در قرن ۲۰ تکمیل شد، بخشی از استان فِلِوُلَند را تشکیل می‌دهد و شامل شهرهایی مانند لِلی‌اِستاد و آلمره می‌شود. پروژه‌ای که با هدف کنترل سیلاب آغاز شد، اکنون به یک جامعه پویا با مزارع، شهرها و ذخایر طبیعی تبدیل شده است.

مساحت تقریبی: ۹۷۰ کیلومتر مربع

کشور: هلند

استفاده اصلی: مسکونی، کشاورزی و کنترل سیلاب

منبع: روزنامه هفت صبح