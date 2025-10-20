باشگاه خبرنگاران جوان - «طلال القشقری» نویسنده روزنامه «المدینه» در در واکنشی انتقادی به تداوم فشار آمریکا برای گسترش «توافق ابراهیم» میان کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی تأکید کرد، استفاده از نام ابراهیم علیهالسلام در چنین توافقاتی تحریفی دینی و نفاق سیاسی است.
او یادآور شد، ابراهیم پیامبر توحید بود، نه یهودی و نه مسیحی و نسبت دادن توافقات نظامی یا اقتصادی به نام او -بهویژه درحالیکه پیروان او در فلسطین قربانی خشونت، اشغال و نسلکشی هستند- نوعی سوءاستفاده مذهبی محسوب میشود.
نویسنده خواستار راهحل دو دولتی بهعنوان گزینهای عادلانه برای منطقه شده و موضع سعودی در حمایت از این راهحل و پافشاری بر اینکه «قدس» پایتخت فلسطین است را ستوده است. او همچنین تأکید کرد، در صورت زنده بودن حضرت ابراهیم، هرگز توافقاتی را تأیید نمیکرد که از ظلم و اشغال حمایت کنند.
