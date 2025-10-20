رئیس کمیته مهاجرت کنست اسرائیل میزان خروج صهیونیست‌ها از اسرائیل را یک سونامی و تهدید استراتژیک خواند که مصداق زیر پا گذاشتن ارزش‌ صهیونیسم است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گزارشی که توسط مرکز پژوهش و اطلاعات کنست رژیم تروریستی اسرائیل تهیه شده، ارقامی بی‌سابقه و نگران کننده برای این رژیم را فاش کرده که نشان‌دهنده افزایش موج مهاجرت معکوس است. این گزارش حاکی از آن است که بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، ۱۴۵،۹۰۰ شهرک نشین بیشتر از تعداد کسانی که به این رژیم بازگشته‌اند، اسرائیل را ترک کرده‌اند.

این گزارش که برای بحث امروز در کمیته مهاجرت و جذب کنست درباره مهاجرت اسرائیلی‌ها از رژیم تروریستی اسرائیل آماده شده است، نشان می‌دهد: در سال ۲۰۲۰، ۳۴،۰۰۰ صهیونیست رژیم تروریستی اسرائیل را به مدت طولانی ترک کردند، در حالی که این تعداد در سال ۲۰۲۱ به ۴۳،۴۰۰ نفر رسید.

تعداد مهاجران در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به‌شدت افزایش یافت؛ به طوری که در سال ۲۰۲۲، ۵۹،۴۰۰ صهیونیست از رژیم تروریستی اسرائیل خارج شدند که ۴۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت. در سال ۲۰۲۳ این رقم به ۸۲،۸۰۰ نفر رسید که ۳۹ درصد نسبت به سال قبل بیشتر بود.

ماه اکتبر ۲۰۲۳ (پس از آغاز جنگ غزه) شاهد افزایشی چشمگیر در تعداد خروج‌کنندگان بود. این روند افزایشی در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه داشته و بین ماه‌های ژانویه تا آگوست، حدود ۵۰،۰۰۰ نفر از رژیم تروریستی خارج شده‌اند که تقریبا مشابه آمار خروج در مدت مشابه سال ۲۰۲۳ است.

در مقابل، تعداد اسرائیلی‌هایی که پس از اقامت طولانی در خارج به کشور بازگشتند، در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۴،۲۰۰ نفر بود که کمتر از سال ۲۰۲۲ (۲۹،۶۰۰ نفر) است. این کاهش در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه داشته و تعداد بازگشت‌کنندگان در ۸ ماه اول سال، ۱۲،۱۰۰ نفر بوده که کمتر از دوره مشابه در سال ۲۰۲۳ (۱۵،۶۰۰ نفر) است.

گیلعاد کَریو، رئیس کمیته مهاجرت و جذب در کنست، گفت: «این دیگر فقط یک موج مهاجرت نیست، بلکه یک سونامی است. بسیاری از اسرائیلی‌ها انتخاب می‌کنند که آینده خود را خارج از اسرائیل بسازند و تعداد کمتری بازمی‌گردند. این پدیده قدرت جامعه اسرائیل را تهدید می‌کند و باید به عنوان یک تهدید استراتژیک واقعی تلقی شود.»

کریو افزود: «این یک مسئله اجتناب‌ناپذیر نیست، بلکه نتیجه سیاست‌های کابینه‌ای است که جامعه اسرائیل را قبل از جنگ تضعیف کرد و همچنین ناشی از نادیده گرفتن زیرساخت‌های مدنی طی دو سال گذشته است. می‌توان این پدیده را کاهش داد، اما کابینه فعلی اولویت‌های کاملا متفاوتی دارد که تنها این روند نگران‌کننده را تشدید خواهد کرد. پافشاری بر این اولویت‌ها، چیزی کم از تخطی آشکار از ارزش‌های صهیونیسم و آینده جامعه اسرائیل نیست.»

منبع: آر تی

برچسب ها: مهاجرت معکوس ، شهرک نشینان اسرائیلی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
رژیم خونخوار تصور می کند با اشغال زمین های بیشتر از فلسطین و سوریه و حتی لبنان مشکلات جمعیتی خود را حل کند در صورتیکه این آتش بازی مشکلاتش را بیشتر خواهد کرد تا او را کلاً از بین ببرد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
تمام شهرک نشینان دو یا چند ملیتی هستند
و عرق وطنی ندارند
چونکه متعلق به این اب و خاک نیستند
رژیم جعلی و تروریستی و کودک کش صهیونیست بهشون وعده سرزمین شیر و عسل داده بوده
همشون نظامی و اسلحه دارند ..روزی میاد که همشون به کشوری که ازش امدند .برگردند و سرزمین به صاحب اصلی اش برگردانده شود
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمودزاده
۱۵:۰۳ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
توصیه ای که سردار قانی قبل از طوفان الاقصی به صهیونیست ها کرد که انانی که پاسپورت دارند و انانی که ندارند پاسپورت گرفته و اسراییل را ترک کنند اینک در حال وقوع بنا به اعتراف یکی از دوستان ساکن در کانادا از یکسال پیش یهودیان در حال خرید ملک در کانادا هستند ان هم‌به طرز وحشتناکی
۰
۱
پاسخ دادن
