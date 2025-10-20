باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گزارشی که توسط مرکز پژوهش و اطلاعات کنست رژیم تروریستی اسرائیل تهیه شده، ارقامی بی‌سابقه و نگران کننده برای این رژیم را فاش کرده که نشان‌دهنده افزایش موج مهاجرت معکوس است. این گزارش حاکی از آن است که بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، ۱۴۵،۹۰۰ شهرک نشین بیشتر از تعداد کسانی که به این رژیم بازگشته‌اند، اسرائیل را ترک کرده‌اند.

این گزارش که برای بحث امروز در کمیته مهاجرت و جذب کنست درباره مهاجرت اسرائیلی‌ها از رژیم تروریستی اسرائیل آماده شده است، نشان می‌دهد: در سال ۲۰۲۰، ۳۴،۰۰۰ صهیونیست رژیم تروریستی اسرائیل را به مدت طولانی ترک کردند، در حالی که این تعداد در سال ۲۰۲۱ به ۴۳،۴۰۰ نفر رسید.

تعداد مهاجران در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به‌شدت افزایش یافت؛ به طوری که در سال ۲۰۲۲، ۵۹،۴۰۰ صهیونیست از رژیم تروریستی اسرائیل خارج شدند که ۴۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت. در سال ۲۰۲۳ این رقم به ۸۲،۸۰۰ نفر رسید که ۳۹ درصد نسبت به سال قبل بیشتر بود.

ماه اکتبر ۲۰۲۳ (پس از آغاز جنگ غزه) شاهد افزایشی چشمگیر در تعداد خروج‌کنندگان بود. این روند افزایشی در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه داشته و بین ماه‌های ژانویه تا آگوست، حدود ۵۰،۰۰۰ نفر از رژیم تروریستی خارج شده‌اند که تقریبا مشابه آمار خروج در مدت مشابه سال ۲۰۲۳ است.

در مقابل، تعداد اسرائیلی‌هایی که پس از اقامت طولانی در خارج به کشور بازگشتند، در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۴،۲۰۰ نفر بود که کمتر از سال ۲۰۲۲ (۲۹،۶۰۰ نفر) است. این کاهش در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه داشته و تعداد بازگشت‌کنندگان در ۸ ماه اول سال، ۱۲،۱۰۰ نفر بوده که کمتر از دوره مشابه در سال ۲۰۲۳ (۱۵،۶۰۰ نفر) است.

گیلعاد کَریو، رئیس کمیته مهاجرت و جذب در کنست، گفت: «این دیگر فقط یک موج مهاجرت نیست، بلکه یک سونامی است. بسیاری از اسرائیلی‌ها انتخاب می‌کنند که آینده خود را خارج از اسرائیل بسازند و تعداد کمتری بازمی‌گردند. این پدیده قدرت جامعه اسرائیل را تهدید می‌کند و باید به عنوان یک تهدید استراتژیک واقعی تلقی شود.»

کریو افزود: «این یک مسئله اجتناب‌ناپذیر نیست، بلکه نتیجه سیاست‌های کابینه‌ای است که جامعه اسرائیل را قبل از جنگ تضعیف کرد و همچنین ناشی از نادیده گرفتن زیرساخت‌های مدنی طی دو سال گذشته است. می‌توان این پدیده را کاهش داد، اما کابینه فعلی اولویت‌های کاملا متفاوتی دارد که تنها این روند نگران‌کننده را تشدید خواهد کرد. پافشاری بر این اولویت‌ها، چیزی کم از تخطی آشکار از ارزش‌های صهیونیسم و آینده جامعه اسرائیل نیست.»

منبع: آر تی