سخنگوی حماس با اشاره به تخلفات مکرر رژیم صهیونیستی از توافق آتش‌بس، هشدار داد که تلاش برای تثبیت آرامش در غزه با چالش جدی مواجه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس، با انتشار بیانیه‌ای نقض مکرر توافق آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی را بخشی از سیاست ثابت این رژیم خواند و هشدار داد که این اقدامات عامدانه، تلاش‌ها برای تثبیت آرامش در نوار غزه را با خطر مواجه می‌سازد.

وی با تأکید بر پایبندی کامل جنبش حماس به توافق آتش‌بس، به‌ویژه در بخش تحویل یکجای اسرای زنده، تصریح کرد که تلاش روزانه این جنبش برای تحویل اجساد اسرای اسرائیلی با چالش‌های عملی جدی به دلیل ویرانی‌های گسترده و کمبود تجهیزات سنگین آواربرداری رو‌به‌رو است.

قاسم با اشاره به بمباران عمدی مناطق مربوط به اسرای اسرائیلی در روز‌های آغازین جنگ توسط رژیم صهیونیستی، این اقدام را عامل اصلی مشکلات کنونی در بازیابی اجساد عنوان کرد. وی افزود که این موضوع به‌طور شفاف به میانجیگران بین‌المللی از جمله طرف آمریکایی منتقل شده و تماس‌های مستمر برای گزارش ادامه تخلفات اسرائیل در جریان است.

سخنگوی حماس در ادامه با متهم کردن رژیم صهیونیستی به استفاده ابزاری از کمک‌های انسانی برای باج‌گیری سیاسی، هشدار داد که سیاست عمدی گرسنگیسازی مردم غزه بار دیگر از سوی این رژیم در حال اجراست. وی با بیان اینکه غزه هنوز از پیامد‌های موج اخیر گرسنگی رهایی نیافته، تأکید کرد که کمبود مواد غذایی همچنان قربانی می‌گیرد و رژیم صهیونیستی هرگز از این سیاست ضدبشری دست برنداشته است.

قاسم در پایان از تمامی طرف‌های ذینفع خواست تا برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به پایبندی به تعهداتش، مسئولیت خود را ایفا کنند.

منبع: الجزیره

