مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با تأکید بر تداوم فشار بر مسکو اعلام کرد که پس از اجرای نوزدهمین بسته تحریمی، کار بر روی بسته بعدی آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در نشست شورای امور خارجه در لوکزامبورگ تأکید کرد که اتحادیه اروپا پس از اعمال نوزدهمین بسته، تحریم علیه روسیه را متوقف نخواهد کرد.

وی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «وزیران امروز بر این موضوع تأکید کردند که پس از بسته نوزدهم تحریم‌ها، باید روی بسته بعدی کار کنیم. این آخرین بسته نخواهد بود»

کالاس با اشاره به ضرورت قطع بودجه جنگی روسیه، بر لزوم «اتخاذ رویکردی قوی در سطح اتحادیه اروپا علیه ناوگان سایه» تأکید کرد. او همچنین از کشور‌های عضو خواست به درخواست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای توقف خرید نفت و گاز از روسیه توجه نشان دهند

کالاس پیش از این اعلام کرده بود که نوزدهمین بسته تحریمی احتمالاً تا پایان این هفته به تصویب خواهد رسید. این اظهارات نشان می‌دهد اتحادیه اروپا علیرغم گذشت بیش از دو سال از جنگ اوکراین، قصد دارد فشار تحریم‌ها بر مسکو را ادامه دهد.

ابعاد جدید تحریم‌ها شامل تمرکز بر مقابله با «ناوگان سایه» که با انتقال نفت روسیه از طریق کشتی‌های غیرشفاف به دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کند، همسویی با سیاست‌های آمریکا در زمینه کاهش خرید انرژی از روسیه، و تأکید بر رویکرد جمعی و یکپارچه در بین کشور‌های عضو اتحادیه اروپا است.

این مواضع در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ اخیراً خواستار توقف کامل خرید نفت و گاز از روسیه توسط متحدان غربی شده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه