مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش گفت: اقلام مجاز و غیرمجاز مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت مشخص شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - اعظم گودرزی، مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در مدارس، پایگاه‌های تغذیه سالم با هدف ترویج فرهنگ تغذیه سالم راه‌اندازی شده‌ است. در این راستا، جلساتی با دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت برگزار شد و اقلام مجاز و غیرمجاز در این پایگاه‌ها مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت مشخص شده است. نودل نیز به فهرست اقلام غیرمجاز اضافه شده است.

 مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش با بیان این که والدین به عنوان شرکای راهبردی حوزه سلامت دانش‌آموزان می‌توانند نظارت بیشتری بر تغذیه فرزندان خود داشته باشند؛ افزود: شماره دفتر وزارت آموزش و پرورش به شماره ۸۲۲۸۴۱۶۲ اعلام شده تا والدین موارد مشکوک را گزارش دهند. از زمان اعلام این شماره، بیش از ۱۲۰ نفر از والدین با این دفتر تماس گرفته و اطلاعات مدارس خود را ارسال کرده‌اند. این گزارش‌ها در سطح کشور دسته‌بندی شده و کارشناسان سلامت به مدارس اعزام می‌شوند تا بررسی‌های دقیق‌تری انجام دهند و علت توزیع اقلام غیرمجاز را شفاف‌سازی کنند.

ابلاغ دستورالعمل واکسیناسیون دانش‌آموزان پایه دهم

گودرزی ادامه داد: دستورالعمل واکسیناسیون دانش‌آموزان پایه دهم از سوی آموزش و پرورش به ادارات ابلاغ شده است، اما به دلیل تجمع دانش‌آموزان در مراکز خدمات سلامت، ثبت‌نام در مدارس مشروط به واکسیناسیون نیست. بدین ترتیب دانش‌آموزان می‌توانند در طول سال تحصیلی به مراکز خدمات سلامت مراجعه کرده و واکسن خود را دریافت کنند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۰ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
اقلام رو اعلام کنید که همه بدونن میخوام بدونم مگه اقلام سالم هم داریم؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
صف جلوی بوفه بهترین نشونه بی کفایتی مدیر و ناظمه
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۹ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
دانش آموزا تو زنگ تفریح کوتاه خودشون به هیچ عنوان نباید موقع خرید از بوفه معطل بشن و بوفه موظفه چند فروشنده یا دستگاه اتوماتیک بذاره
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یاسان
۰۸:۱۳ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
کو اقلام؟
۰
۴
پاسخ دادن
