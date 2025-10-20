باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ مدیر پایانه مرزی بازرگان با اشاره به آمار تردد ناوگان باری گفت: در نیمه نخست سال جاری بیش از ۹۷ هزار دستگاه کامیون از این پایانه مرزی تردد کردهاند و از این تعداد، ۲۹ هزار و ۷۳۹ دستگاه کامیون خروجی بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد افزایش نشان میدهد.
ایرج آزادی افزود: همچنین در این مدت در مجموع نزدیک به ۲۲ هزار دستگاه ناوگان ترانزیتی از مرز بازرگان عبور کردهاند.
وی با اشاره به وضعیت تردد مسافران اظهار کرد: طی این مدت، یک هزار و ۸۵۶ دستگاه ناوگان مسافری از پایانه عبور کرده و بیش از ۵۲۰ هزار و ۸۲۹ مسافر از طریق این مرز تردد داشتهاند.
مدیر پایانه مرزی بازرگان با تأکید بر ظرفیت بالای این مرز برای جذب سرمایهگذاران جدید در بخشهای خدماتی، گمرکی و لجستیکی تصریح کرد: توسعه و بهبود زیرساختهای حملونقل، ارتقای کیفیت خدماتدهی، نوسازی و تجهیز پایانههای مرزی و تسهیل فرآیندهای کنترلی از مهمترین عوامل افزایش تردد ناوگان باری و مسافری در این پایانه است.
آزادی پیشبینی کرد: با بهبود و تقویت هرچه بیشتر زیرساختها، روند صعودی تردد در پایانه مرزی بازرگان در آینده نیز ادامه دار خواهد بود.
در ششماهه نخست سال جاری، حدود سه میلیون مسافر از پایانههای مرزی استان آذربایجان غربی عبور کردهاند که پایانه مرزی رازی با بیش از ۹۱۸ هزار تردد مسافر در جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن، پایانه مرزی تمرچین با ۸۴۵ هزار و ۶۱۸ مسافر در رتبه دوم ایستاده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد افزایش تردد داشته است.