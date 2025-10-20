نخست‌وزیر عراق در دیدار با خبرنگاران با تأکید بر لزوم گفت‌و‌گو با ایران در چارچوب احترام متقابل، سیاست فشار را بی‌ثمر خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در دیدار اخیر محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، با جمعی از خبرنگاران، وی بر حمایت خود از گفت‌و‌گو با ایران در چارچوبی مبتنی بر احترام متقابل و دور از سیاست‌های فشار تأکید کرد. السودانی با بیان اینکه چنین رویکردی تنها راه دستیابی به نتایج ماندگار است، خاطرنشان کرد که سیاست فشار نه تنها سودمند نیست، بلکه به توافق پایدار نیز منجر نمی‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از امضای قرارداد‌های مهم انرژی در تاریخ عراق خبر داد و افزود که توافق با شرکت جنرال الکتریک برای افزودن ۲۴ هزار مگاوات برق، گامی بلند در راستای توسعه زیرساخت‌های کشور است.

نخست‌وزیر عراق در ادامه با اشاره به همکاری‌های امنیتی با آمریکا، تأکید کرد که پایگاه عین الاسد تحت کنترل کامل ارتش عراق قرار دارد و حضور مستشاران آمریکایی تنها در چارچوب همکاری و هماهنگی مشترک است. وی همچنین با اعلام اینکه گروه تروریستی داعش دیگر تهدیدی برای امنیت عراق محسوب نمی‌شود، بر تداوم همکاری با سوریه در زمینه مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تأکید کرد.

منبع: دفتر نخست وزیری عراق/ میدل ایست مانیتور

