پاکستان با اجرای چارچوب جدید تجارت پایاپای با ایران، روسیه و افغانستان، محدودیت‌های پیشین را برداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت تجارت پاکستان تغییرات عمده‌ای را در مکانیزم تجارت پایاپای (B2B) با سه کشور ایران، روسیه و افغانستان اعمال کرد. بر این اساس، شرط تکمیل صادرات پیش از واردات حذف شد و امکان انجام همزمان این دو فراهم گردید.

تغییرات کلیدی در چارچوب جدید برای این اساس است.

· حذف شرط تقدم صادرات: دیگر نیازی به تکمیل صادرات قبل از واردات نیست.

· افزایش مدت معاملات: مدت زمان مجاز برای انجام معاملات از ۹۰ روز به ۱۲۰ روز افزایش یافت.

· حذف لیست محدود کالاها: فهرست محدود کالاهای قابل مبادله برداشته شد و چارچوب جدید با سیاست‌های عمومی صادرات و واردات پاکستان هماهنگ گردید.

· اجازه تشکیل کنسرسیوم: به شرکت‌های خصوصی اجازه داده شد تا به صورت کنسرسیوم به تجارت بپردازند.

· حذف نیاز به تایید نمایندگی‌های خارجی: روند تأیید توسط نمایندگی‌های خارجی پاکستان با تعهدات داخلی جایگزین شد.

این اصلاحات پس از مشورت‌های گسترده با ذی‌نفعان داخلی و خارجی، از جمله فعالان اقتصادی ایران و پاکستان، و با هدف رفع موانع عملیاتی تجارت دوجانبه به تصویب کمیته هماهنگی اقتصادی کابینه فدرال پاکستان (ECC) رسید.

سازوکار تجارت پایاپای با ایران، روسیه و افغانستان نخستین بار در ژوئن ۲۰۲۳ معرفی شد. هدف از این اصلاحات اخیر، ساده‌سازی فرآیندها و توسعه مبادلات تجاری اعلام شده است.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که به تازگی اعلام شد حجم تجارت ایران و پاکستان برای نخستین بار از مرز ۳ میلیارد دلار عبور کرده و دو کشور در نظر دارند با توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، این رقم را به ۱۰ میلیارد دلار افزایش دهند.

همچنین، در سال مالی جاری، تجارت میان افغانستان و پاکستان با رشد ۲۵ درصدی، به حدود ۲ میلیارد دلار رسیده است.

برچسب ها: تجارت افغانستان و پاکستان ، تجارت با افغانستان ، صادرات به افغانستان
