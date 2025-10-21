کم‌گویی در نگاه دین؛ نشانه‌ای از عقل

در منابع شیعی، توصیه به کم‌گویی نه فقط یک فضیلت اخلاقی، بلکه نشانه‌ای از بلوغ عقل دانسته شده است. امام علی علیه السلام در نهج‌البلاغه می‌فرماید: «هر گاه عقل کامل شود، سخن کم می‌شود» (نهج‌البلاغه، حکمت ۱۱۳). در حکمت دیگری آمده: «زبان عاقل پشت دل اوست؛ یعنی نخست می‌اندیشد و سپس سخن می‌گوید. اما دل احمق پشت زبانش است؛ یعنی سخن می‌گوید و سپس تازه می‌اندیشد» (نهج‌البلاغه، حکمت ۴۰). پیامبر اکرم صل الله علیه و آله وسلم نیز در حدیثی می‌فرماید: «خدا رحمت کند بنده‌ای را که سخن نیکو بگوید و سود ببرد، یا از سخن بد سکوت کند و سالم بماند» (وسائل‌الشیعه، ج ۱۲، باب حفظ‌اللسان). به‌روشنی پیداست که سکوت به‌موقع، نه نشانه کم‌دانی، که نشانه شعور و مهار نفس است.