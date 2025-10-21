یک مطالعه تازه ژاپنی، تأثیر آب گازدار بر متابولیسم بدن را آشکار کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مجله MJ Nutrition, Prevention & Health گزارش داد که یک مطالعه که توسط دانشمندان دانشگاه کیوشو در ژاپن انجام شده است، نشان می‌دهد که دی‌اکسید کربن محلول در آب گازدار می‌تواند میزان جذب گلوکز توسط سلول‌ها را افزایش دهد.

نویسندگان این مطالعه دریافتند که دی‌اکسید کربن موجود در آب گازدار هنگام ورود به جریان خون به بی‌کربنات تبدیل می‌شود و pH داخل گلبول‌های قرمز خون را افزایش داده و گلیکولیز - فرآیند متابولیک ضروری که سلول‌ها از طریق آن شروع به استفاده از قند برای انرژی می‌کنند - را تحریک می‌کند.

محققان این اثر را با آنچه در طول جلسات دیالیز اتفاق می‌افتد مقایسه کردند، به گونه‌ای که افزایش سطح دی‌اکسید کربن در هر دو مورد متابولیسم سلولی را تحریک می‌کند. اگرچه افت قند خون ثبت شده در این مطالعه جزئی بود، اما مکانیسم کشف شده نشان می‌دهد که دی‌اکسید کربن نقش بالقوه‌ای در تنظیم متابولیسم انرژی دارد.

دانشمندان تأکید کردند که آب گازدار "کمکی برای کاهش وزن نیست"، اما ممکن است احساس سیری خفیفی ایجاد کند و سطح گلوکز خون را برای مدت کوتاهی کاهش دهد. آنها معتقدند که این اثر، به ویژه در تلاش برای جلوگیری از اختلالات متابولیک، شایسته تحقیقات بیشتر است.

منبع: Lenta.ru

برچسب ها: متابولیسم ، آب گازدار ، مایعات گازی ، قند خون
