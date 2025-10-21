باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امینرضا ذوالقدر، رئیس پارک علم و فناوری فارس، از برگزاری دو مرحلهای بیستمین جشنواره ملی فناوری شیخ بهایی، قدیمیترین رویداد علم و فناوری کشور، خبر داد.
او گفت: مرحله اول این جشنواره به صورت استانی و برای نخستین بار در استان فارس برگزار میشود و برگزیدگان آن به مرحله ملی که در آبان ۱۴۰۵ در اصفهان است، راه خواهند یافت. جوایز بخش «فنآفرینی و تجاریسازی» این جشنواره در بخش ملی تا سقف یک میلیارد تومان تعیین شده است.
ذوالقدر اظهار کرد: این رویداد را شناختهشدهترین رویداد حوزه علم و فناوری کشور معرفی کرد که ۲۰ سال متوالی در سطح ملی برگزار شده است.
رئیس پارک علم و فناوری فارس تفاوت اصلی جشنواره امسال را دو مرحلهای شدن آن عنوان کرد و گفت: در این ساختار جدید، مرحله اول در سطح استانها برگزار شده و برگزیدگان مرحله استانی به مرحله ملی که طبق اعلام، در تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۵ در اصفهان برگزار خواهد شد، صعود میکنند.
ذوالقدر اعلام کرد که مرحله استانی در فارس در حال برگزاری است و مهلت ثبتنام برای شرکتکنندگان تا ۱۵ آبان ۱۴۰۴ است.
او با بیان اینکه جشنواره امسال در دو بخش اصلی برگزار میشود، گفت: برای شرکتهای نوپایی که محصولی به فروش نرسانده و در مرحله ایده هستند. همچنین برای شرکتهایی که محصول خود را به مرحله فروش رساندهاند. جوایز نفرات برتر این بخش شامل نفر اول یک میلیارد تومان، نفر دوم ۵۰۰ میلیون تومان و نفر سوم ۳۰۰ میلیون تومان است.
رئیس پارک علم و فناوری فارس هدف از برگزاری مرحله استانی را معرفی طرحهای برتر به سرمایهگذاران و فراهمسازی امکان استقرار در پارک علم و فناوری عنوان کرد و بر اهمیت شبکهسازی در این حوزه تأکید کرد.
او، شرایط شرکت در بخش فنآفرینی را نوآورانه بودن محصول و رسیدن به مرحله تجاریسازی با حداقل مالکیت ۵۰ درصدی بخش خصوصی عنوان کرد.
ذوالقدر در بخش دیگری از سخنان خود به آمار موفقیت شرکتهای دانشبنیان استان فارس اشاره کرد و گفت: میزان فروش این شرکتها در یک سال اخیر ۳۶ همت بوده و صادرات آنها نزدیک به ۵۱ میلیون دلار ارزآوری داشته است. همچنین این شرکتها برای ۱۴ هزار نفر اشتغالزایی کردهاند. در حال حاضر حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ شرکت فناور و دانشبنیان در استان فعال هستند که ۳۷۰ شرکت دارای تأییدیه رسمی دانشبنیان هستند.
او، قانون جهش دانشبنیان را فرصتی مهم برای جذب سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ به پارکهای علم و فناوری دانست و افزود: شرکتهای استان فارس طی یکسال اخیر با ارزآوری ۵۱ میلیون دلاری، حدود ۱۰۰ میلیون دلار نیز از ارزبری جلوگیری کردهاند.
ذوالقدر به اجرای طرح «نوآفرین صنعتساز» با تمرکز بر حوزه کشاورزی اشاره کرد که هدف آن توانمندسازی تیمهای دانشجویی برای ساخت نمونه اولیه از ایدههایشان است.
ایمان محمدی، دبیر جشنواره ملی فناوری شیخ بهایی فارس، جزئیات زمانی مرحله استانی را تشریح کرد: ارزیابی طرحها از اول آذر تا بهمن ماه انجام میشود و داوری نهایی ملی از اول بهمن تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ خواهد بود. همچنین جوایز بخش «طراحان کسبوکار» در مرحله ملی به ترتیب ۵۰۰، ۳۰۰ و ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.